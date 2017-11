La SGRC organise une cérémonie sous les étoiles pour la remise des Prix aux meneurs en géographie canadienne

OTTAWA, ON--(Marketwired - 13 novembre 2017) -

Objet : La cérémonie de remise des Prix de la Société géographique royale du Canada (SGRC)

Date : Le jeudi 16 novembre 2017 à 16 h 50

Lieu : Musée canadien de l'histoire

Invités : L'honorable Elizabeth Dowdeswell, Lieutenante-gouverneure de l'Ontario, co-présentatrice

Alex Trebek - animateur du jeu télévisé Jeopardy! et président honoraire de la SGRC, co-présentateur

Récipiendaires :

Dr David Morrison - Médaille Massey (Le très honorable Vincent Massey)

Andrew Prossin - Médaille Lawrence J. Burpee

Wade Davis, Pat et Baiba Morrow - Médaille d'exploration Sir Christopher Ondaatje

Phyllis Arnold, Shelagh et Jon Grant, Robert Ramsay, Mike Robinson - Médaille Capt. Joseph-Elzéar Bernier

Dr Martin Fortier - Médaille Martin Bergmann pour l'excellence en leadership et sciences dans l'Arctique

Dr Jody Decker et Dr Phil Howarth - Médaille Charles Camsell

Beth Dye - Prix d'excellence en géographie

Paula Huddy-Zubkowski - Prix de l'innovation en enseignement de la géographie

L'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, et Alex Trebek, animateur du jeu télévisé Jeopardy! et président honoraire de la Société géographique royale du Canada (SGRC), décerneront des Prix en l'honneur de Canadiens exceptionnels qui ont contribué à la promotion de la géographie. La cérémonie de remise des médailles précèdera le dîner des Fellows que la SGRC organise, actuellement à guichets fermés. Durant cet évènement, plus de 550 personnes se rassembleront pour célébrer la Semaine de l'éveil à la géographie qui aura lieu du 12 au 18 novembre au Canada.

La Médaille Massey, la plus ancienne distinction de la Société, est décernée à Dr David Morrison d'Ottawa, Ontario. Morrison est l'un des plus éminents chercheurs du monde en archéologie dans l'Arctique et un leader dans le secteur muséal. Dernièrement, il a pris sa retraite du Musée canadien de l'histoire, où il a travaillé pendant plus de 30 ans. Plus récemment, il était le directeur de la recherche et du contenu de la nouvelle salle de l'Histoire canadienne du Musée, qui présente plus de 15 000 ans d'histoire à tous les Canadiens.

Andrew Prossin, directeur de One Ocean Expeditions (OOE) situé à Squamish, est récipiendaire de la Médaille Lawrence J. Burpee, l'une des médailles d'or de la Société. Prossin est un partenaire essentiel de la SGRC. Ensemble, ils ont participé à l'expédition de 2014 dans le détroit de Victoria, dirigée par Parcs Canada, où le navire NSM Erebus a été découvert. En tant que partenaire de voyage exclusif de la SGRC, OOE inaugurera bientôt son nouveau navire, le RCGS Resolute. Il sera le premier à porter les préfixes de la Société. Ce navire servira de plate-forme de recherches et d'apprentissage unique.

L'anthropologue de renommée mondiale, Wade Davis, de Vancouver, C.-B., ainsi que les célèbres alpinistes, photojournalistes et cinéastes Pat et Baiba Morrow d'Inverness, C.-B., recevront la Médaille Sir Christopher Ondaatje.

Martin Fortier de Québec, QC, est le gagnant de la Médaille Martin Bergmann pour l'excellence en leadership et sciences dans l'Arctique. Fortier est un leader, scientifique, éducateur et défenseur de la cogestion et de l'utilisation du savoir autochtone traditionnel dans les travaux de recherches faits dans le nord du Canada.

Phyllis Arnold d'Edmonton, Alberta, Shelagh et Jon Grant de Peterborough, Ontario, Robert Ramsay de Toronto, Ontario, et Mike Robinson de Perth, Écosse, ont tous mérité la Médaille Capt. Joseph-Elzéar Bernier en reconnaissance de leurs contributions au progrès de la géographie.

Dr Jody Decker de Waterloo, Ontario et Dr Phil Howarth de Dundas, Ontario ont reçu la Médaille Camsell en reconnaissance de tous les services de bénévolat qu'ils ont rendus à la Société.

Beth Dye de Kamloops, C.-B., est lauréate du Prix d'excellence en géographie afin de souligner son travail acharné pour le progrès dans le domaine. Paula Huddy-Zubkowski de Calgary, Alberta, a reçu le Prix de l'innovation en enseignement de la géographie en reconnaissance de son approche dynamique en classe.