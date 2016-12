La Société Financière IGM Inc. acquiert une participation de 10 % dans China Asset Management Co., Ltd., chef de file de la gestion d'actif

China AMC est l'un des plus grands gestionnaires d'actif de la Chine, et l'un de ceux dont la croissance est la plus rapide; son actif géré total est de 1099,7 G RMB¥ (215 G$ CA)

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 29 déc. 2016) - La Société financière IGM Inc. (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui que sa filiale Corporation Financière Mackenzie (« Placements Mackenzie ») a conclu une entente visant à acquérir une participation de 10 % dans China Asset Management Co., Ltd. (« China AMC ») pour la somme approximative de 2,4 milliards RMB¥ (468 millions de dollars CA). Placements Mackenzie a aussi la possibilité d'accroître sa participation de 3,9 % en janvier par le truchement d'une autre entente d'acquisition. Les deux opérations font intervenir des actionnaires non stratégiques distincts qui sont des entreprises d'État chinoises. China AMC est l'un des plus grands gestionnaires d'actif en Chine.

« Cette acquisition donne à la Financière IGM l'occasion de participer au secteur de la gestion d'actif de la deuxième économie mondiale, lequel est en croissance rapide, de dire Jeff Carney, président et chef de la direction de la Financière IGM. Elle nous permet aussi de diversifier nos activités à l'extérieur du Canada. »

Fondée en 1998, China AMC, qui fut l'une des premières sociétés de gestion de fonds de placement à voir le jour en Chine, peut compter sur une équipe direction solide et sur un modèle d'affaires à canaux de distribution multiples soutenu par une marque de premier plan, une envergure considérable et des capacités de gestion remarquables. La société est bien établie dans le marché institutionnel; de plus, elle a une composition d'actif diversifiée et une clientèle variée qui bénéficie des produits de haute qualité de China AMC. Elle affiche une croissance de l'actif soutenue, et gérait au 30 juin 2016 un actif de près de 1099,7 milliards RMB¥ (215 milliards de dollars CA); la société a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 40 % depuis le 31 décembre 2011. En 2015, son bénéfice après impôts s'est élevé à 1414 millions RMB¥ (289 millions de dollars CA).

« China AMC est un gestionnaire d'actif bien diversifié qui obtient des rendements appréciables pour ses placements dans de multiples catégories d'actif, poursuit M. Carney. Son actionnaire de contrôle, CITIC Securities, qui est le plus grand courtier en valeurs mobilières de la Chine, est un partenaire d'envergure qui nous aidera à créer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes. »

« Placements Mackenzie et le Groupe Investors développent activement des relations avec China AMC depuis 2011, explique Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. Mackenzie s'est récemment vu confier un nouveau mandat à revenu fixe mondial axé sur le rendement relatif qui sera distribué par le truchement de la plateforme de China AMC; nous croyons que la synergie ainsi créée, et d'autres encore, nous permettront de faire croître notre volume d'affaires sur les marchés institutionnel et de détail dans les deux régions du monde concernées. »

« Nous sommes ravis que Placements Mackenzie ait pris une participation substantielle dans China AMC, ajoute Yang Minghui, président du conseil de China AMC et président de CITIC Securities. L'arrivée de Placements Mackenzie au sein de l'actionnariat de China AMC contribuera à la consolidation de notre relation avec IGM et au développement de gammes de produits et de capacités de distribution en collaboration avec ses sociétés exploitantes. »

La participation de Placements Mackenzie dans China AMC s'appuie sur la présence et les investissements de longue date de Power Corporation du Canada en Chine, dont sa participation de 10 % dans China AMC acquise en 2011.

L'opération proposée devrait contribuer au bénéfice de la Financière IGM dès sa première année complète de participation.

La Financière IGM prévoit financer l'opération au moyen à la fois de liquidités disponibles et de l'émission de titres de créance et/ou d'actions privilégiées pendant le premier semestre de 2017.

L'opération devrait être officialisée au premier semestre de 2017 et sa conclusion définitive est subordonnée aux exigences usuelles, y compris l'aval des autorités réglementaires chinoises.

BMO Marchés des capitaux a fait office de conseiller financier de la Financière IGM pour cette opération.

À propos de China Asset Management Co., Ltd.

Fondée en 1998, China Asset Management Co. Ltd. (China AMC) fut l'une des premières sociétés de gestion de fonds de placement en Chine. Elle conserve depuis lors une position de chef de file dans le secteur chinois de la gestion d'actif et gérait un actif total d'environ 1099,7 milliards RMB¥ (215,2 milliards de dollars CA) au 30 juin 2016. La société gère aujourd'hui plus de 400 mandats institutionnels et sert quelque 40 millions de particuliers. China AMC peut se targuer de posséder l'une des équipes de placement les plus solides du secteur, comptant plus de 200 professionnels dévoués. Pour en savoir davantage, se reporter au site Chinaamc.com.

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif du pays, et gère un actif total d'environ 140 milliards de dollars CA au 30 novembre 2016. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 63,2 milliards de dollars CA au 30 novembre 2016, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM).

Avis à l'intention des analystes : La Société financière IGM organisera une téléconférence avec webémission en direct pour expliquer cette opération de manière plus détaillée. De plus amples renseignements à ce sujet seront disponibles sur le site Web de la Financière IGM dans les prochains jours.