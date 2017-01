La Société financière IGM Inc. acquiert une participation supplémentaire de 3,9 % dans China Asset Management Co., Ltd., chef de file de la gestion d'actif

China AMC est l'un des plus grands gestionnaires d'actif de la Chine, et l'un de ceux dont la croissance est la plus rapide; son actif géré total est de 1099,7 G RMB¥ (215 G$ CA)

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 5 jan. 2017) - La Société financière IGM Inc. (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui que sa filiale Corporation Financière Mackenzie (« Placements Mackenzie ») a conclu une entente visant à acquérir une participation supplémentaire de 3,9 % dans China Asset Management Co., Ltd. (« China AMC ») pour un montant de 936 millions RMB¥ (179 millions de dollars CA), laquelle fait suite à l'acquisition d'une participation de 10 % dans China AMC par Placements Mackenzie annoncée le 29 décembre 2016. Cette acquisition porte la participation de la Financière IGM à 13,9 %, pour une valeur combinée de 3,34 milliards RMB¥ (647 millions de dollars CA). Les deux opérations ont fait intervenir des actionnaires non stratégiques distincts qui sont des entreprises d'État chinoises.

L'opération devrait être officialisée au premier semestre de 2017 et sa conclusion définitive est subordonnée aux exigences usuelles, y compris l'aval des autorités réglementaires chinoises.

Power Corporation du Canada (« Power »), société mère indirecte de la Financière IGM, a elle aussi annoncé avoir conclu une entente pour acquérir une participation supplémentaire de 3,9 % dans China AMC. La participation de Placements Mackenzie dans China AMC s'appuie sur la présence et les investissements de Power en Chine, qui incluent une participation de 10 % dans China AMC acquise en 2011. Ensemble, Placements Mackenzie et Power détiendront une participation de 27,8 % dans China AMC.

La Société financière IGM organisera une téléconférence avec webémission pour expliquer cette opération de manière plus détaillée. Vous pourrez assister en direct sur le Web à cette téléconférence à l'adresse www.financiereigm.com le 5 janvier 2017 à 13 h (heure du Centre)/ 14 h (heure de l'Est).

Si vous n'arrivez pas à accéder à la webémission, vous pourrez y participer par téléphone en composant le 1-866-223-7781 ou le 416-340-2216. Nous vous demandons d'appeler à l'un ou l'autre de ces numéros cinq minutes avant le début afin d'être en communication quand la diffusion commencera. Vous serez relié en mode écoute seulement.

Si vous manquez la téléconférence, vous pourrez l'écouter en différé, du 5 janvier 2017 au 4 avril 2017, en composant le 1-800-408-3053 ou le 905-694-9451. Le code d'accès sera le 2587282. Une version archivée de la webémission sera aussi disponible sur le site Web de la Société financière IGM Inc.

À propos de China Asset Management Co., Ltd.

Fondée en 1998, China Asset Management Co. Ltd. (China AMC) fut l'une des premières sociétés de gestion de fonds de placement en Chine. Elle conserve depuis lors une position de chef de file dans le secteur chinois de la gestion d'actif et gérait un actif total d'environ 1099,7 milliards RMB¥ (215,2 milliards de dollars CA) au 30 juin 2016. La société gère aujourd'hui plus de 400 mandats institutionnels et sert quelque 40 millions de particuliers. China AMC peut se targuer de posséder l'une des équipes de placement les plus solides du secteur, comptant plus de 200 professionnels dévoués. Pour en savoir davantage, se reporter au site Chinaamc.com.

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif du pays, et gère un actif total de plus de 140 milliards de dollars CA au 31 décembre 2016. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 64 milliards de dollars CA au 31 décembre 2016, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM).