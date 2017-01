La Société financière IGM Inc. annonce la clôture de son offre de débentures de 600 millions $

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 26 jan. 2017) -

La Société financière IGM Inc. (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique précédemment annoncée de débentures à 3,44 % d'un capital de 400 millions de dollars venant à échéance le 26 janvier 2027 et de débentures à 4,56 % d'un capital de 200 millions de dollars venant à échéance le 25 janvier 2047.

Les débentures étaient offertes par l'entremise d'un groupe de placeurs pour compte dirigé par BMO Marchés des Capitaux et RBC Marchés des Capitaux.

Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis d'Amérique, telle qu'elle a été modifiée (la « U.S. Securities Act »), ni d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État américain. Ces titres ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis (selon la définition de U.S. person donnée au Regulation S de la U.S. Securities Act) ou pour leur bénéfice. Ce communiqué de presse ne constitue en aucune manière une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des débentures aux États-Unis.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif du pays, et gère un actif total d'environ 140 milliards de dollars CA au 31 décembre 2016. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

