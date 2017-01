La Société financière IGM Inc. annonce ses ventes de fonds communs de placement et son total de l'actif géré pour décembre 2016

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 4 jan. 2017) - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires pour le mois de décembre au titre des mises de fonds nettes dans les fonds communs de placement, qui s'établissent à 112,6 millions de dollars, tel qu'indiqué au Tableau 1. Le total de l'actif géré s'élevait à 141,8 milliards au 31 décembre 2016, comparativement à 140,1 milliards au 30 novembre 2016 et à 133,7 milliards au 31 décembre 2015. L'actif géré des fonds communs de placement s'établissait à 137,1 milliards au 31 décembre 2016, comparativement à 135,4 milliards au 30 novembre 2016 et à 127,5 milliards au 31 décembre 2015. Les montants concernant l'actif géré sont indiqués au Tableau 2.

Tableau 1 - Mises de fonds nettes dans les fonds communs de placement* Mois clos le 31 décembre 2016

(en millions de dollars) (non audité) Groupe Investors Mackenzie Counsel Financière IGM Tous les fonds communs de placement Ventes brutes 676,9 $ 700,6 $ 75,4 $ 1 452,9 $ Mises de fonds nettes 37,6 $ 74,7 $ 0,3 $ 112,6 $ Fonds communs de placement à long terme Ventes brutes 589,7 $ 664,9 $ 71,7 $ 1 326,3 $ Mises de fonds nettes 9,5 $ 65,2 $ (2,5 ) $ 72,2 $

* Les mises de fonds nettes dans les fonds communs de placement correspondent aux ventes brutes moins les rachats bruts. Cette terminologie est conforme à celle qui est utilisée par l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC).

Tableau 2 - Actif géré Décembre

2016 Novembre

2016 Décembre

2015 Variation en % sur un mois Variation en % sur un an (en milliards de dollars) (non audité) Total de l'actif géré1 141,83 $ 140,13 $ 133,65 $ 1,2 6,1 Actif géré des fonds communs de placement 137,05 $ 135,43 $ 127,52 $ 1,2 7,5 Groupe Investors Fonds communs de placement 81,24 $ 80,24 $ 74,90 $ 1,2 8,5 Mackenzie Fonds communs de placement 51,31 $ 50,73 $ 48,44 $ 1,1 5,9 Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institutionnels et autres comptes2 12,72 $ 12,55 $ 13,21 $ 1,4 (3,7 ) Total Mackenzie 64,03 $ 63,28 $ 61,65 $ 1,2 3,9 Counsel Fonds communs de placement 4,50 $ 4,46 $ 4,18 $ 0,9 7,7

1 Ne tient pas compte de l'actif géré par Mackenzie au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel. Cet actif avait une valeur de 7,9 milliards de dollars au 31 décembre 2016 (7,9 milliards au 30 novembre 2016 et 7,1 milliards au 31 décembre 2015). 2 Tient compte d'un actif de fonds négociés en Bourse géré par Mackenzie d'une valeur de 113,3 millions de dollars au 31 décembre 2016 (84,0 millions au 30 novembre 2016).

Les résultats provisoires au titre de l'actif géré des fonds communs de placement moyen et de la moyenne du total de l'actif géré depuis le début du trimestre sont présentés dans le Tableau 3.

Tableau 3 - Actif géré moyen3 (en milliards de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour Moyenne du total de l'actif géré4 140,20 $ Actif géré des fonds communs de placement moyen 134,71 $ Groupe Investors Fonds communs de placement 79,74 $ Mackenzie Fonds communs de placement 50,51 $ Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institutionnels et autres comptes 13,34 $ Total Mackenzie 63,85 $ Counsel Fonds communs de placement 4,46 $

3 En fonction de l'actif quotidien moyen des fonds communs de placement et de la moyenne en fin de mois de l'actif institutionnel, géré à titre de sous-conseiller et autre. 4 Ne tient pas compte d'un actif moyen de 7,9 milliards de dollars géré par Mackenzie au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif du Canada, et gère un actif total de plus de 140 milliards de dollars. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du réseau de conseillers du Groupe Investors, lesquels sont répartis dans tout le Canada, du réseau de tiers conseillers en placements de la Corporation Financière Mackenzie et du réseau de planificateurs financiers d'Investment Planning Counsel, qui veillent aux besoins de leurs clients.

