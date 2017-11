La Société financière IGM Inc. annonce son plan pour la succession de son chef des services financiers

Kevin Regan annonce son départ à la retraite; Luke Gould nommé chef des services financiers en date du 1er janvier 2018

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 21 nov. 2017) - La Société financière IGM Inc. (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui les modalités de la succession de Kevin Regan, FCPA, CFP, vice-président exécutif, Finances et chef des services financiers, qui a fait connaître son intention de prendre sa retraite le 1er janvier 2018, au terme d'une carrière de 31 ans à la Société financière IGM et au Groupe Investors.

Pour succéder à M. Regan, la Société a annoncé que l'actuel vice-président principal et chef des services financiers pour le Groupe Investors et Placements Mackenzie, Luke Gould, a été nommé vice-président exécutif, Finances et chef des services financiers de la Société financière IGM. Sa nomination prendra effet le 1er janvier 2018.

« Nous souhaitons féliciter M. Regan pour sa longue et distinguée carrière au sein des sociétés de la Société financière IGM. Il a notamment passé 18 ans à des postes de haute direction au sein de la branche de distribution du Groupe Investors, avant de se joindre à la division des Finances. Au cours des cinq années pendant lesquelles il a occupé le poste de chef des services financiers, la Société a connu une période de changements profonds, de renouvellement et de croissance. Nous soulignons également l'arrivée de M. Gould au poste de chef des services financiers, qui est l'aboutissement de sa progression de carrière naturelle, lui qui est actuellement chef des services financiers au Groupe Investors et à Placements Mackenzie. La connaissance approfondie qu'a M. Gould de la Société et de l'ensemble du secteur des services financiers sera d'une valeur inestimable pour la croissance future des activités d'IGM », de dire Jeff Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc.

M. Gould est entré au Groupe Investors en 1997 et a occupé différents postes dans les domaines de l'analyse stratégique et commerciale, des relations avec les investisseurs et des finances avant sa nomination comme vice-président et trésorier de la Société financière IGM en 2005. Il a été nommé vice-président principal et chef des services financiers du Groupe Investors en 2012 et chef des services financiers de Placements Mackenzie en 2013, en plus d'avoir supervisé les services partagés d'information financière, de gestion du risque et de fiscalité au niveau de la Société financière IGM durant cette période. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec spécialisation de l'Université du Manitoba et détient le titre de Chartered Financial Analyst (CFA).

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif et gérait un actif total de plus de 154 milliards de dollars canadiens au 31 octobre 2017. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER