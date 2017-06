La Société financière IGM Inc. classée parmi les 10 sociétés les plus responsables socialement au Canada

La société, qui occupait le 21e rang l'année dernière, a grimpé au 8e rang cette année dans le classement annuel de Corporate Knights

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 9 juin 2017) - La Société financière IGM Inc. (TSX:IGM) figure parmi les 10 premières sociétés du classement des 50 sociétés les plus responsables socialement au Canada de Corporate Knights. La société a considérablement amélioré sa position dans le classement puisqu'elle est passée du 21e rang l'an passé au 8e rang cette année.

La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers personnels du Canada. Ses activités sont principalement menées par l'entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

« La Société financière IGM est fière d'être reconnue comme l'une des 10 sociétés les plus responsables socialement au Canada; c'est le fruit d'un effort concerté de la part de nos sociétés, de nos conseillers financiers et de nos employés partout au pays, a déclaré Andrea Carlson, vice-présidente, Finances et responsabilité d'entreprise à IGM. Nous apportons notre contribution aux collectivités où nous vivons et travaillons grâce à nos dons de bienfaisance, à notre travail bénévole et à notre engagement environnemental et social. »

Selon Mme Carlson, cet insigne honneur n'est pas étranger au fait que la Société a continué d'améliorer sa présentation de l'information sur la responsabilité d'entreprise et mis en place des initiatives environnementales et sociales qui témoignent encore une fois de son engagement de longue date dans ce domaine. Tous ces efforts nous ont permis d'obtenir une reconnaissance de Corporate Knights et d'autres groupes :

La Société financière IGM a été ajoutée en 2016 à la série d'indices FTSE4Good mondialement reconnue qui mesure le rendement de sociétés ayant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

En 2015, la Société financière IGM s'est assurée une place au sein du Jantzi Social Index (JSI), un des principaux indices de développement durable au Canada, qui est composé de 50 sociétés canadiennes évaluées selon des critères ESG.

IGM a été reconnue par le CDP comme un chef de file en matière de communication de l'information liée aux enjeux climatiques en raison de la qualité de ses données sur les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques. En 2016, la société a obtenu un A- sur le plan du leadership.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Société en matière de responsabilité d'entreprise, consultez le site Web de la Société financière IGM.

Corporate Knights Inc. évalue les résultats des entreprises au chapitre du développement durable pour publier des classements, des rapports de recherche et des cotes de produits financiers.

Le palmarès des 50 sociétés les plus responsables socialement au Canada en 2017 (2015 Best 50 Corporate Citizens of Canada) a été établi en fonction de 12 indicateurs de rendement clés (IRC) touchant les ressources, les employés et la gestion financière. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de Corporate Knights.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif et gère un actif total d'environ 149 milliards de dollars au 31 mai 2017. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie de la série d'indices FTSE4Good et du Jantzi Social Index, publie de l'information liée aux enjeux climatiques par l'entremise du CDP et est l'une des 50 sociétés les plus responsables socialement au Canada selon Corporate Knights.

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER