La Société financière IGM Inc. tient sa journée des investisseurs le 28 novembre 2017

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 28 nov. 2017) - La Société financière IGM Inc. (TSX:IGM) tient sa Journée des investisseurs 2017 demain à Toronto.

Le président et chef de la direction de la Société financière IGM et du Groupe Investors, Jeff Carney, le président et chef de la direction de Placements Mackenzie, Barry McInerney, de même que d'autres dirigeants de la société, présenteront les stratégies de l'entreprise, ses initiatives clés et ses principaux indicateurs de rendement.

« La Société financière IGM vit une période des plus stimulantes, déclare Jeff Carney. Nous travaillons à transformer notre entreprise. Grâce à des mesures audacieuses pour revigorer nos sociétés en exploitation déjà fortes, nous avons réalisé des progrès considérables en regard de nos paramètres d'affaires clés. Nous avons devant nous de grandes possibilités pour nous affirmer encore davantage comme un chef de file dans le secteur des services financiers. »

Les présentations qui y seront faites porteront sur les sujets suivants :

une approche unifiée des activités d'IGM visant à nous donner une croissance durable grâce à une transformation de notre culture d'entreprise, à la primauté accordée au client, à l'efficience opérationnelle et à des technologies à valeur ajoutée;

la volonté du Groupe Investors de gagner des parts de marché en investissant davantage dans son réseau de conseillers, dans les produits et les solutions financières à l'intention de la clientèle aisée ainsi que dans la technologie, et en renouvelant sa marque en 2018;

l'objectif de Mackenzie de continuer sur sa lancée en misant sur l'innovation, des solutions financières globales, des équipes de gestion de placements plus fortes et l'efficacité de la distribution;

les moyens que prendra et recommandera IGM pour la gestion des charges autres que les commissions.

« Au cours de la dernière année, au Groupe Investors, nous avons lancé une nouvelle vision stratégique et apporté des changements importants à nos solutions et produits ainsi qu'à la qualité de notre réseau de conseillers, ce qui s'est traduit par une croissance impressionnante des ventes », précise M. Carney.

« Placements Mackenzie poursuit sa formidable croissance après les investissements substantiels qui ont commencé à être effectués dans son modèle d'affaires il y a maintenant près de quatre ans, indique Barry McInerney. Notre action résolue pour augmenter notre part par l'excellence de nos placements, l'innovation constante au chapitre des produits et l'instauration d'une culture de haute performance nous permettra d'intensifier notre croissance à long terme dans les marchés que nous servons. »

En conclusion, M. Carney ajoute : « Nous restons déterminés à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires en cherchant à faire croître nos bénéfices tout en gérant nos dépenses. Nous sommes convaincus que notre vision, notre stratégie et notre culture redynamisée produiront des résultats parmi les meilleurs de notre secteur d'activité, et nous entrevoyons l'avenir avec énormément d'optimisme grâce à notre approche unifiée à l'échelle d'IGM. »

Une webémission de la Journée des investisseurs sera diffusée en direct de 8 h à 12 h 45 (HE) le mardi 28 novembre sur le site www.financiereigm.com. Une version archivée de la webémission sera aussi disponible sur le site Web de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif du Canada, et gère un actif total de plus de 154 milliards de dollars au 31 octobre 2017. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

