La Société géographique royale du Canada annonce un projet inédit au pays : L'Atlas des peuples autochtones du Canada

OTTAWA, ON--(Marketwired - 9 juin 2017) - Des nouveaux locaux de la Société géographique royale du Canada, le long de la prestigieuse promenade Sussex, John Geiger, premier dirigeant de la Société, annonce le nouveau projet de Canadian Geographic : l'Atlas des peuples autochtones du Canada.

John Geiger estime que les atlas constituent d'excellents outils pour rassembler les gens autour d'une cause commune. " Nous souhaitons que cet atlas aidera la population canadienne à mieux comprendre les Autochtones, à apprécier leur contribution à la construction de notre grand pays et, ultimement, à entamer le processus de réconciliation. "

Cette trousse pédagogique ambitieuse et avant-gardiste se distingue par sa portée sans précédent, ainsi que par le niveau de participation des Autochtones, notamment à la création de contenus. Le contenu de l'atlas sera le fruit d'un partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami, le Ralliement national des Métis, le Centre national pour la vérité et la réconciliation et Indspire. Ces partenaires procurent largeur de vue sans précédent, connaissances approfondies, compétences et liens avec leurs collectivités et réseaux respectifs. Ils contribueront aux divers aspects du projet : contenu, conception, promotion, distribution et utilisation dans les écoles.

On a souvent attribué la marginalisation des collectivités autochtones du Canada au manque de ressources financières et pédagogiques dont souffraient leurs écoles. Dans son rapport, la Commission de vérité et de réconciliation a lancé un vif appel à l'action et désigné comme prioritaire l'éducation dans les collectivités autochtones.

Ce projet pédagogique inédit fournira aux élèves autochtones un corpus d'outils dont ils ont cruellement besoin pour mieux connaître leur peuple, leur géographie et leur culture. L'atlas procurera à l'ensemble de la population canadienne une ressource précieuse pour tisser une relation plus éclairée et plus solide avec les peuples autochtones du pays.

L'Atlas des peuples autochtones du Canada comprendra un atlas imprimé, un atlas interactif en ligne et des applications, des cartes-tapis géantes, d'autres types de cartes à caractère pédagogique ainsi qu'un guide pour les enseignants. Toutes les écoles autochtones et les 19 000 membres et plus de Canadian Geographic Éducation auront accès à ces ressources. Le processus d'élaboration de l'atlas permettra d'établir des relations de travail fructueuses qui favoriseront l'intégration future de contenus et de perspectives autochtones dans les programmes scolaires de tout le pays.

Ce projet a pour objectif de veiller à ce que les voix des Autochtones soient entendues et comprises.

L'Atlas des peuples autochtones du Canada bénéficie du financement du gouvernement fédéral et, pour l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, la carte apporte une contribution positive à la sphère de l'éducation au pays et représente une façon originale et durable de souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

" Aucune relation n'est plus importante aux yeux de notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi nous sommes ravis de soutenir la Société géographique royale du Canada et ses partenaires dans le cadre d'un projet visant à donner aux Canadiens une nouvelle ressource pédagogique au sujet des Autochtones ", affirme l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. " Alors que nous continuons sur la voie de la réconciliation, faisons en sorte que les 150 prochaines années soient marquées par le respect, la collaboration et le partenariat avec les peuples autochtones. "

Les partenaires de l'atlas se félicitent de ce projet qui visent à fournir aux enseignants des outils pédagogiques conçus par les Autochtones. " L'Atlas des peuples autochtones du Canada sera une ressource d'apprentissage inestimable qui familiarisera les Canadiens avec l'histoire et la distribution géographique propre à la Nation métisse ainsi qu'avec les territoires que les Métis ont colonisé dans le nord-ouest du Canada ", déclare Guy Freeman, conseiller principal en politiques du Ralliement national des Métis.

Pour sa part, Roberta Jamieson, directrice générale d'Indspire, indique que son organisation se réjouit de contribuer à l'élaboration de ces ressources qui font cruellement défaut. " Grâce à l'atlas, tous les Canadiens pourront mieux comprendre notre géographie commune et nous pourrons ainsi établir, tous ensemble, des relations plus harmonieuses à l'avenir. "

En cette période de réconciliation, Ry Moran, directeur du Centre national pour la vérité et la réconciliation, souligne l'importance de présenter aux Canadiens les notions que se font les Autochtones du territoire et du Canada. " Les cartes actuelles ne présentent pas, bien souvent, les territoires traditionnels ni l'idée que se font les peuples autochtones du territoire. "

L'atlas et les ressources seront distribués d'ici janvier 2018 et resteront accessibles après la fin du projet initial.