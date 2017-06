La société Hydropothecary annonce un changement d'auditeur

GATINEAU, QC--(Marketwired - 13 juin 2017) - La société Hydropothecary (" THCX " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : THCX) (anciennement BFK Capital Corp.) annonce que depuis le 25 mai 2017, pour ses services d'audit, elle ne fait plus affaire avec le cabinet UHY McGovern, Hurley, Cunningham LLP (" prédécesseur "), mais avec MNP LLP (" successeur "). Le prédécesseur a démissionné en tant qu'auditeur de la Société à la demande de celle-ci le 25 mai 2017, et le conseil d'administration de la Société a nommé le successeur en tant qu'auditeur de celle-ci du 25 mai 2017 jusqu'à sa prochaine assemblée générale annuelle.

" Nous tenons à remercier UHY McGovern, Hurley, Cunningham LLP, cabinet qui nous a fourni des services experts et des conseils au cours des dernières années. Nous sommes ravis d'annoncer que MNP LLP participera désormais à l'évolution de la Société alors qu'elle aborde la prochaine étape de sa croissance ", a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et président-directeur général.

Les rapports d'audit du prédécesseur ne signalent aucune question non résolue pour la période commençant au début des deux derniers exercices de THCX et se terminant à la date de sa démission. Il n'y a aucun " événement à déclarer " (selon la définition donnée dans le Règlement 51-102 - Obligations d'information continue) entre la Société et le prédécesseur.

Conformément au Règlement 51-102, l'avis de changement de cabinet d'audit, accompagné des lettres requises du prédécesseur et du successeur, a été examiné par le conseil d'administration et déposé auprès de SEDAR.

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale naturellement cultivée et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

Information prospective

Ce communiqué de presse contient de l'information prospective basée sur les projections actuelles. De telles prospections incluent les déclarations au sujet des capacités futures d'opération et de production, les répercussions de l'agrandissement des infrastructures et l'accroissement des capacités de production et la disponibilité prévue de la gamme de produits. Ces déclarations ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Elles mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents de ceux sous-entendus par ces déclarations, y compris des facteurs tels que l'aptitude à financer l'expansion proposée à partir de sources internes ou externes. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances sauf si c'est requis par la loi.