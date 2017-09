La Société royale du Canada accueille la cohorte 2017 du Collège de nouveaux chercheurs et createurs en arts et en science

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 12 sept. 2017) - La SRC a nommé les 70 nouveaux membres du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science. Les individus nommés au Collège représentent la nouvelle génération de l'excellence intellectuelle, scientifique et artistique au Canada.

« Le Collège est une institution unique, capable de répondre aux défis rencontrés à l'heure actuelle grâce à sa créativité et à son innovation. Il coupe court aux divisions traditionnelles dans le domaine des sciences, des sciences sociales et des lettres et sciences humaines ainsi qu'à la carte linguistique et culturelle des institutions canadiennes d'enseignement supérieur et au-delà. La nouvelle cohorte reflète cette vision d'un savoir engagé pour le bien-être social », a déclaré la Présidente du Collège, Cynthia Milton.

Ensemble, les membres du Collège aborderont des problématiques d'une importance majeure pour les nouveaux intellectuels, artistes et scientifiques afin de faire progresser le savoir et d'enrichir la société, en mettant à profit les approches interdisciplinaires promues par la création du Collège.

La présentation de cette cohorte, parrainée par l'Université de Montréal, aura lieu le vendredi 24 novembre 2017 à l'hôtel Fairmont de Winnipeg au Manitoba. Pour vous inscrire à cet événement, veuillez cliquer ici.

Une liste complète des membres de la cohorte 2017 du Collège et les résumés de leurs biographies sont disponibles ici.

Fondé en 2014, le Collège compte des membres soigneusement sélectionnés parmi les meilleurs chercheurs et artistes au milieu de leur carrière au Canada. Les membres du Collège ont déjà reçu une reconnaissance pour leur excellence dans leur domaine et agissent à titre d'ambassadeurs de leur domaine. Le Collège compte autant d'hommes que de femmes et comporte une diversité linguistique et culturelle. Les chercheurs dans le domaine des lettres et sciences humaines, des sciences sociales, des sciences et des arts aspirent à surmonter les frontières académiques et disciplinaires dans le but d'améliorer le savoir. Le Collège joue un rôle actif dans la société à de nombreux niveaux, par l'engagement au sein du gouvernement, par nos communautés et par nos établissements issus du K-12 et au-delà.

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) comprend les académies des arts, des lettres et des sciences, ainsi que le tout premier organisme canadien de reconnaissance multidisciplinaire destiné à la nouvelle génération d'intellectuels canadiens, le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La SRC a pour mission de reconnaître l'excellence dans le savoir, la recherche et les arts, de conseiller les gouvernements et les organismes ainsi que de promouvoir une culture du savoir et de l'innovation au Canada et en partenariat avec d'autres académies nationales dans le monde.