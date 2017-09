La Société royale du Canada annonce les lauréats des distinctions pour 2017

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 19 sept. 2017) - La Société royale du Canada a le plaisir d'annoncer que 12 érudits et chercheurs canadiens ont été reconnus pour leurs réalisations remarquables dans la recherche et l'érudition. La SRC remettra 8 médailles et 4 distinctions.

« Cette année encore la Société royale du Canada est particulièrement fière de rendre publique la liste des récipiendaires de ses prix et distinctions. L'impressionnante qualité des travaux et contributions qu'ils ont accomplis font honneur à l'ensemble de la communauté académique du Canada », a déclaré Jacques Lévesque, Président du Comité des distinctions et de la reconnaissance.

Pour voir la liste complète des lauréats des distinctions 2017 et le résumé de leur biographie, veuillez cliquer ici.

Les lauréats des distinctions de cette année seront à l'honneur lors de la cérémonie de réception des nouveaux membres et remise des distinctions, parrainée par l'université de Calgary. Cette cérémonie se déroulera le vendredi 24 novembre 2017 à l'hôtel Fairmont de Winnipeg au Manitoba. Pour vous inscrire à l'événement, veuillez cliquer ici.

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) comprend les académies des arts, des lettres et des sciences, ainsi que le tout premier organisme canadien de reconnaissance multidisciplinaire destiné à la nouvelle génération d'intellectuels canadiens, le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La SRC a pour mission de reconnaître l'excellence dans le savoir, la recherche et les arts, de conseiller les gouvernements et les organismes ainsi que de promouvoir une culture du savoir et de l'innovation au Canada et en partenariat avec d'autres académies nationales dans le monde.