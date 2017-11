La Societe royale du Canada annonce les resultats de l'election presidentielle 2017 du college de nouveaux chercheurs

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 21 nov. 2017) - Le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science est heureux d'annoncer l'élection de sa Présidente, Joanna Quinn, de la Western University. « C'est un honneur d'offrir mes services en tant que Présidente du Collège. Je me réjouis de travailler avec la nouvelle génération émergente de chercheurs canadiens. Nous rassemblerons les membres du Collège d'une manière utile et innovante afin de démontrer la profondeur et l'étendue de nos recherches collectives. », a déclaré la Présidente-élue Joanna Quinn.

« Nous sommes extrêmement fiers non seulement de la recherche de la Professeur Quinn à la Western University, qui porte sur la manière dont les sociétés reconnaissent et traitent les crimes passés, mais aussi de son rôle de leader au sein du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science », a déclaré John Capone, Vice-Président à la Recherche de la Western University. « Cette élection coïncide avec les grandes avancées de la Western University et de la SRC pour accroître les relations entre chercheurs et promouvoir l'excellence dans le domaine de la recherche. »

Joanna Quinn occupera la fonction de Présidente-élue lors de l'événement « L'excellence à l'honneur » organisé par la SRC le weekend du 23 au 25 novembre 2017 à l'hôtel Fairmont de Winnipeg, au Manitoba. Son mandat de 2 ans en tant que Présidente débutera en novembre 2018. Pour un aperçu de la biographie et du CV du Dr. Quinn, veuillez cliquer ici.

Le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science est le tout premier organisme canadien de reconnaissance multidisciplinaire destiné à la nouvelle génération d'intellectuels canadiens. Les membres du Collège sont des chercheurs et artistes qui, dans les premières années de leur carrière, ont démontré un haut niveau de réalisation. Le Collège compte autant d'hommes que de femmes et comporte une diversité linguistique et culturelle. Les chercheurs dans le domaine des lettres et sciences humaines, des sciences sociales, des sciences et des arts aspirent à surmonter les frontières académiques et disciplinaires dans le but d'améliorer le savoir. Le Collège joue un rôle actif dans la société à de nombreux niveaux, par l'engagement au sein du gouvernement, par nos communautés et par nos établissements issus du K-12 et au-delà.

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) comprend les académies des arts, des lettres et des sciences, ainsi que le tout premier organisme canadien de reconnaissance multidisciplinaire destiné à la nouvelle génération d'intellectuels canadiens, le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La SRC a pour mission de reconnaître l'excellence dans le savoir, la recherche et les arts, de conseiller les gouvernements et les organismes ainsi que de promouvoir une culture du savoir et de l'innovation au Canada et en partenariat avec d'autres académies nationales dans le monde.