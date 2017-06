La technologie de commutation IP MPLS de Cogeco Peer 1 est maintenant offerte partout dans le monde

Des services réseau à l'échelle mondiale offrent aux clients la solution globale évolutive et économique dont ils ont besoin pour transformer de façon numérique leurs entreprises

Cogeco Peer 1 annonce aujourd'hui l'expansion de ses services de connectivité par commutation multiprotocole par étiquette (commutation IP MPLS) à ses clients des États-Unis et de l'Europe, offrant ainsi à un plus grand nombre d'entreprises partout dans le monde une solution globale qui aide à réduire la complexité des TI et permet une transformation numérique.

« La commutation IP MPLS de Cogeco Peer 1 permet aux entreprises des quatre coins du globe de profiter de l'ensemble des meilleurs services infonuagiques, d'hébergement, de colocation, de TI gérées, de sécurité et de connectivité, et ce, d'un seul et même fournisseur de services et sur un réseau évolutif et facile à gérer », a indiqué Bertrand Labelle, vice-président, Marketing et innovation. « À l'ère numérique des applications qui consomment beaucoup de données et des technologies infonuagiques, les organisations ont maintenant besoin de solutions de connectivité puissantes qui peuvent suivre la croissance de la demande pour des solutions de mobilité harmonisées, des appareils utilisant l'Internet des objets (IdO) et des capacités d'analyse de mégadonnées. »

Selon Gartner, l'une des plus importantes entreprises de recherche et de conseil au monde, d'ici 2020, plus de 20 billions « d'objets » seront connectés à Internet à l'échelle mondiale et plus de la moitié des nouveaux processus et systèmes d'affaires importants comprendront certains éléments de l'IdO. Souple, économique et facile à administrer, la technologie de réseau fédérateur par commutation IP MPLS est idéale pour les organisations en transformation numérique qui cherchent à réduire les coûts, améliorer la sécurité de leur réseau, optimiser l'efficacité et devenir plus agiles.

La technologie de commutation IP MPLS permet aux clients de Cogeco Peer 1, où qu'ils soient dans le monde, de bâtir un réseau d'interliaison privé et sécurisé qui connecte plusieurs sites par le biais des routes à plus faible latence. Grâce à son réseau diversifié et entièrement géré de plus de 48 000 km de routes de fibre optique, les entreprises qui possèdent plusieurs succursales situées dans différents pays peuvent également profiter de la puissance de la commutation IP MPLS.

« Avec 16 centres de données, un vaste réseau FastFiber NetworkMD et plus de 50 points de présence situés en Amérique du Nord et en Europe, nos clients partout dans le monde peuvent dorénavant en faire plus grâce à la puissance, la fiabilité et l'étendue du réseau de Cogeco Peer 1 », a ajouté M. Labelle. « Avec la commutation IP MPLS, le client prend un premier pas vers une réelle convergence réseau qui offre la souplesse de conception lui permettant de tirer profit de réseaux de données convergents qui offrent une performance réseau optimale. »

Le FastFiber NetworkMD de Cogeco Peer 1 utilise la commutation IP MPLS pour transmettre efficacement et en toute sécurité les données et applications d'entreprises par un seul accès réseaux, proposant aux entreprises leur choix de services Ethernet ou RPV IP. Offrant fiabilité, gérabilité et plusieurs niveaux de services, les services Ethernet et RPV IP de Cogeco Peer 1 peuvent aider les entreprises de toute taille à adapter leurs réseaux au niveau de services dont ils ont besoin pour être plus efficaces.

Cogeco Peer 1 est une filiale détenue en propriété exclusive de Cogeco Communications inc. (TSX:CCA) et est un fournisseur mondial de produits et services essentiels interentreprises tels que la colocation, la connectivité réseau, l'hébergement, l'informatique en nuage et les services gérés permettant ainsi aux clients partout au Canada, au Mexique, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest de se concentrer sur leurs activités principales. Avec 16 centres de données, un vaste réseau FastFiber NetworkMD et plus de 50 points de présence situés en Amérique du Nord et en Europe, Cogeco Peer 1 est un partenaire de confiance pour les petites, moyennes et grandes entreprises qui leur offre la possibilité d'accéder, de déplacer, de gérer et de stocker leurs données essentielles à travers le monde, tout en étant appuyé par un soutien à la clientèle supérieur. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cogecopeer1.com.

