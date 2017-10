MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 19 octobre 2017) -

Le Rogue 2018 avec ensemble Platine SL sera offert à un PDSF 1 initial de 36 998 $ CA au début 2018.

La nouvelle technologie de conduite assistée ProPILOT Assist MC ouvre la voie à la prochaine étape de la conduite autonome.

ouvre la voie à la prochaine étape de la conduite autonome. L'approche de mobilité intelligente unique de Nissan améliore l'expérience de conduite grâce à des innovations technologiques qui rendent les véhicules plus intelligents, attrayants et conviviaux.

La technologie ProPILOT sera également offerte sur la nouvelle Nissan LEAF électrique, qui sera lancée au début 2018.

La technologie ProPILOTMC Assist de Nissan, qui continue d'ouvrir la voie aux véhicules entièrement autonomes de demain, sera offerte sur le modèle le plus vendu du constructeur, le VUS compact Rogue. ProPILOT Assist réduit les désagréments de la conduite dans les embouteillages en prenant partiellement en charge l'accélération, le freinage et la tenue de direction pour la circulation sur une seule voie.

ProPILOT Assist2 jette les bases du véhicule autonome de l'avenir : ce système aide le conducteur à maintenir la trajectoire du véhicule et le contrôler dans la circulation en accordéon selon une vitesse et une distance prédéterminées par rapport au véhicule le précédant -- le tout, simplement au moyen de deux boutons. ProPILOT Assist est en option sur le Rogue 2018 avec l'ensemble Platine SL, un modèle au prix de départ prévu1 de 36 998 $ lorsqu'il sera disponibles chez les concessionnaires au début 2018.

" Nissan continue de démocratiser les technologies en installant ses systèmes les plus avancés sur les modèles les plus populaires, au lieu de les réserver aux véhicules les plus couteux, explique Bert Brooks, directeur principal, Planification des produits, Nissan Canada Inc. Nos clients sont ravis de constater qu'ils peuvent s'offrir des technologies habituellement exclusives aux véhicules de luxe ou haut de gamme. Cette valeur ajoutée inattendue est au cœur de la marque Nissan et de notre mission de mobilité intelligente. "

La technologie ProPILOT Assist sera également lancée sur la Nissan LEAF au début 2018. Nissan compte l'offrir sur d'autres modèles en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Chine : dix modèles qui seront mis en marché d'ici 2020 par l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le plus important constructeur automobile au monde, en seront équipés.

Le Rogue 2018 se décline en trois versions parfaitement équipées : S, SV et SL. Comme par les années passées, ce modèle offre amplement d'espace pour les passagers et le chargement grâce à son système de sièges EZ FlexMC et à son système de rangement Divide-N-HideMD. À la nouvelle technologie ProPILOT Assist s'ajoutent d'autres améliorations, par exemple les services NissanConnectMS de série avec CarPlayMC d'Apple et Android AutoMC sur toutes les versions, ainsi que le nouvel ensemble d'options de l'Édition minuit (détails à venir).

Le Rogue demeure le véhicule Nissan le plus vendu au Canada avec 33 180 unités vendues depuis le début de l'année 2017, soit une hausse de 11,6 % par rapport à l'année précédente.

" Le monde est confronté à de sérieux défis, comme les changements climatiques, la congestion routière, les décès sur les routes et la pollution atmosphérique croissante. Dans le cadre de sa mission de mobilité intelligente, Nissan entend apporter des solutions en rendant les déplacements plus sécuritaires, plus intelligents et plus agréables, souligne M. Brooks. La nouvelle technologie ProPILOT Assist illustre parfaitement comment nous permettons aux conducteurs de se sentir plus en confiance et plus connectés à leur véhicule. "

À propos de ProPILOTMC Assist

La nouvelle technologie ProPILOTMC Assist2 du Nissan Rogue 2018 facilite la conduite en limitant les manœuvres -- accélération, tenue de direction et freinage -- dans certaines conditions routières. Pour activer le système, le conducteur n'a qu'à appuyer sur le bouton bleu, intégré dans le rayon droit du volant, puis à activer le régulateur de vitesse intelligent quand il atteint la vitesse désirée, comme pour tout autre système de pointe du même genre.

Quand les marques sur la chaussée sont détectées de façon continue, la direction assistée se met en marche, et les icônes de volant et de marquage sur le tableau de bord s'illuminent en vert, pourvu que la caméra avant détecte les lignes de droite et de gauche. La direction assistée s'enclenche ou se désactive selon la visibilité ou la présence de marques sur la chaussée, mais le régulateur de vitesse intelligent, lui, reste toujours en marche. De plus, si le véhicule est immobilisé dans un embouteillage pendant plus de trois secondes, le conducteur n'a qu'à appuyer sur le bouton de réactivation ou sur l'accélérateur pour le remettre en route.

Testée sur plus de 320 000 kilomètres en Amérique du Nord et calibrée spécialement pour les routes nord-américaines, la technologie ProPILOT Assist est conçue pour être plus intuitive et conviviale que les autres systèmes de conduite assistée. Elle a le potentiel de réduire la fatigue et d'accroître la confiance au volant, surtout chez les conducteurs confrontés à une circulation très dense au quotidien. Elle utilise une caméra avant, un radar frontal, des capteurs et un module de commande électronique pour aider le conducteur à rester au centre de la voie et à maintenir une vitesse constante (qu'il règle lui-même), ou à rester à bonne distance du véhicule d'en avant si la vitesse passe en dessous du seuil prédéfini. Le système peut aussi ralentir le véhicule jusqu'à l'arrêt complet et le maintenir immobile en cas d'embouteillage.

En cas d'intempéries, le système de direction assistée se désactive si les essuie-glaces sont en position haute ou basse; s'il détecte les marques sur la chaussée, le système peut fonctionner quand les essuie-glaces sont en mode intermittent.

Les commandes manuelles du conducteur ont toujours la priorité, supplantant celles du système au moindre coup de volant ou dès l'activation du clignotant (la direction assistée passe alors temporairement en mode veille). Le système se désactive aussi temporairement quand le conducteur appuie sur l'accélérateur. De plus, le régulateur de vitesse intelligent et l'assistance de maintien de la trajectoire sont désactivés aussitôt que les freins sont actionnés.

Pour voir des photos ou obtenir de plus amples renseignements sur ProPILOT Assist et les technologies avancées de sécurité et d'aide à la conduite, ainsi que sur le Nissan Rogue 2018 et la gamme complète de véhicules Nissan, visitez NissanNews.com.

Nissan North America

En Amérique du Nord, les activités de Nissan comprennent le design automobile, la conception technique, le financement aux entreprises et aux particuliers, la vente, la commercialisation, la distribution et la fabrication. Nissan s'emploie à assainir l'environnement dans le cadre de son Programme vert et a été reconnue partenaire ENERGY STARMD chaque année depuis 2010 par la United States Environmental Protection Agency. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Nissan en Amérique du Nord et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites suivants : www.NissanUSA.com et www.INFINITIUSA.com. Vous pouvez aussi consulter les sites de nouvelles des États-Unis aux adresses suivantes : NissanNews.com et INFINITINews.com.

Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan est un constructeur automobile mondial offrant une gamme complète composée de 60 modèles sous les marques Nissan, INFINITI et Datsun. Au cours de l'exercice 2016, l'entreprise a vendu plus de 5.63 millions de véhicules dans le monde, générant un chiffre d'affaires de 11.72 milliards de yens. Nissan conçoit, fabrique et commercialise le véhicule entièrement électrique le plus vendu mondialement de l'histoire, la Nissan LEAF. Son siège social mondial, situé à Yokohama, au Japon, gère les activités dans six régions : l'ANASE et l'Océanie; l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde; la Chine; l'Europe; l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Nissan a un effectif global de 247 500 personnes et est associé au constructeur français Renault depuis 1999 et à Mitsubishi Motors depuis 2016. En 2016, Nissan a racheté 34 % de Mitsubishi Motors. Aujourd'hui, Renault-Nissan-Mitsubishi est le 3ieme plus grand groupe automobile au monde avec des ventes annuelles combinées représentant presque 10 millions d'unités par an.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos produits, services et sur notre engagement envers une mobilité durable, consultez notre site Web à l'adresse suivante : http://www.nissan-global.com/EN/ (en anglais). Vous pouvez également nous suivre sur Twitter @NissanMotor.

Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Limited et de Nissan North America, Inc. NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (Colombie-Britannique), de Mississauga (Ontario) et de Kirkland (Québec). Il existe 200 concessionnaires indépendants de Nissan, dont 45 qui agissent également comme concessionnaires de véhicules utilitaires Nissan et 42 détaillants INFINITI à travers le Canada. Pionnière de la mobilité zéro émission, Nissan est passée à l'histoire avec le lancement de la Nissan LEAF, premier véhicule entièrement électrique abordable et commercialisé à grande échelle. Ce modèle a reçu plusieurs récompenses internationales, notamment les prestigieux prix de Voiture européenne de l'année 2011 et de Voiture mondiale de l'année 2011.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de Nissan au Canada ainsi que sur la gamme complète des véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites www.nissan.ca et www.INFINITI.ca.

Le PDSF exclut les taxes, les droits de propriété, les droits d'immatriculation et les frais de transport de 1 795 $ CA. Le concessionnaire est libre de fixer un prix différent. Les prix et les caractéristiques peuvent changer sans préavis. ProPILOTMC Assist : Il appartient au conducteur de rester alerte, de garder les mains sur le volant et d'être attentif aux autres véhicules et aux piétons en tout temps.

