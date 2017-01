La Tournée Fundica 2017 : Présentez pour un investissement de 1 000 000 $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 jan. 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

Pour sa 5e édition, la Tournée Fundica présenté par Intuit s'associe avec First Stone Venture Partners afin d'offrir un investissement de 1 000 000 $ à l'entreprise en démarrage avec l'avenir le plus prometteur au Canada.

Avec 10 arrêts de Halifax à Victoria, un groupe présélectionné d'innovateurs au stade de démarrage auront la chance de présenter leur projet d'affaires à un groupe d'anges financiers, d'investisseurs en capital de risque, d'institutions financières et d'organisations gouvernementales. Les gagnants de chacun des 10 arrêts seront invités à la Grande Finale où le grand gagnant recevra un investissement de 1 000 000 $ de la part de First Stone Venture Partners. S'il y a une décision partagée, les deux entreprises gagnantes partageront le prix de 1 000 000 $.

« First Stone est heureux de pouvoir officiellement travailler avec Fundica dans cette recherche pancanadienne d'entreprises en démarrage méritant un investissement. Nous voyons constamment des projets d'affaires hautement crédibles à la Tournée Fundica », dit Margo Langford, partenaire de FSVP et recruteuse.

« Lors des trois dernières années, First Stone Venture Partners a fourni à la fois des conseils constructifs et au-dessus d'un million de dollars en financement pour les entreprises en démarrage trouvées grâce à la Tournée Fundica et Fundica.com » rapporte Mike Lee, président de Fundica.

Les trois premiers arrêts de la Tournée Fundica 2017 auront lieu à Toronto le 28 février, à Montréal le 16 mars et à Ottawa le 24 mars. Les prochains arrêts auront lieu à Halifax, Waterloo, Calgary, Vancouver et Victoria, avec deux seconds arrêts à Montréal et Toronto. Vous pouvez vous inscrire ici.

À propos de Fundica

Fundica est l'outil en ligne de recherche de financement le plus primé au Canada. Depuis 2011, cette plateforme apparie les entrepreneurs, les investisseurs privés et publics ainsi que les conseillers grâce à une technologie unique de production participative et d'indexation. Fundica gère également la Tournée Fundica, un évènement annuel pancanadien, conçu pour éduquer, inspirer et financer les entrepreneurs. La Tournée Fundica 2016 a rassemblé 114 compétiteurs, 124 investisseurs, 102 partenaires, 105 conférenciers et au-dessus de 2 000 participants.

À propos de First Stone Venture Partners

First Strone Venture Partners (FSVP) est un partenariat fondé par des entrepreneurs qui y ont investi leur propre capital. L'objectif de FSVP est d'amener les innovations technologiques dans les communautés rurales. L'équipe de gestion est diversifiée, basée sur l'expérience et le succès, et inclut des entrepreneurs en série qui ont travaillé dans de multiples secteurs au sein d'entreprises de haut niveau. FSVP a à cœur l'intégrité, le travail assidu, l'équité, la responsabilité sociale et le capital, représentant à la fois les gens et l'argent.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/Fundica_Fr.jpg