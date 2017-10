La véritable histoire de la Chine moderne, racontée par ceux qui la vivent

BEIJING, CHINA--(Marketwired - 27 octobre 2017) - Du 18 octobre au 17 novembre 2017, CCTV+, première agence de presse chinoise à proposer des vidéos, mettra en ligne sur sa plate-forme d'information "La Chine glorieuse", une série documentaire de six épisodes. Disponible dans une centaine de pays et régions du monde, le documentaire sera présenté en anglais, français, arabe, espagnol, russe, japonais et portugais, et fait le point des réalisations de la Chine en matière de développement socio-économique au cours des cinq dernières années. La série, réalisée en six parties, comprend les thèmes suivants : l'économie, la construction de base, le développement, l'environnement et l'échange international, visant à montrer au monde entier les réalisations accomplies par la Chine d'aujourd'hui aux yeux du citoyen chinois ordinaire.

Les histoires dont s'inspire la série proviennent des Chinois de tous les coins du pays, fiers des changements gigantesques dans leur entourage durant ces cinq dernières années. Les images magnifiques de la série présentent les scènes de vie réelle des Chinois sous les thèmes de la beauté, de l'amour, de l'enthousiasme et du progrès. Elles révèlent une Chine glorieuse où les sentiments de satisfaction, de sécurité, de bonheur et de fierté sont au cœur de la vie de sa population.

Les six épisodes, avec pour thèmes "Construire les rêves", "Promouvoir l'innovation", "Coordonner le développement", "Foyer vert", "Partager la prospérité" et "Chine ouverte" sont destinés à retracer le parcours d'une Chine glorieuse par bien des aspects.

Vidéo: http://www.cctvplus.com/news/topicDetails.shtml#!tid=963 ou https://www.youtube.com/playlist?list=PLsFTQBUCVH1u0t3KKYz1jFYijwQMHVd-B

