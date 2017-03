La ville de Matagami sera dotée d'une nouvelle installation communautaire multisports

Le gouvernement du Canada soutient le projet du Centre de développement communautaire de Matagami

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui contribuent à la vitalité et au dynamisme des communautés.

Dans le cadre de l'inauguration du plateau multisports, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, a annoncé que le Centre de développement communautaire de Matagami (CDCM) s'est vu accorder une aide financière non remboursable de 73 135 $ pour les travaux effectués à la nouvelle installation.

Créé en 2004, le CDCM a comme mandat de faire la promotion du développement des services collectifs et d'organiser des activités de loisirs dans la région. Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront à l'organisme de faire des travaux, tels que le nivelage du terrain, l'asphaltage, l'installation des luminaires et des panneaux de signalisation, ainsi que de bandes pour la patinoire extérieure.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

« Des espaces communautaires sont des lieux de rassemblement par excellence pour la région du Nord-du-Québec. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets qui contribuent à la vitalité de nos communautés et assurent une qualité de vie élevée pour les résidents de tous âges. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« C'est avec enthousiasme que le Centre de développement communautaire, appuyé par la ville de Matagami, a travaillé à la réalisation d'une toute nouvelle plateforme de loisirs pour les Matagamiens. Le comité responsable, désireux d'initier un projet rassembleur et intemporel, a choisi d'investir ces sommes dans un plateau multisports. Les gens recherchent des milieux animés, répondant à divers besoins en loisirs, mais surtout, qui sont accessibles physiquement et financièrement. Nous croyons qu'un projet comme celui-ci favorisera le sentiment de fierté et d'appartenance, car plusieurs projets pourront prendre vie sur ledit plateau. »

Alexandra Lavoie, présidente du Centre de développement communautaire de Matagami

