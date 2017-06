La Ville plante des chênes en l'honneur des Canadiens

Bataille de la crête de Vimy

BEACONSFIELD, QUÉBEC--(Marketwired - 19 juin 2017) - La Ville de Beaconsfield a tenu à souligner la commémoration du 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy en plantant deux chênes de Vimy dans le Parc des Héros sur la rue Shore. Cette bataille de la Première Guerre mondiale, qui a eu lieu le 9 avril 1917, est communément soulignée comme un tournant dans l'histoire du Canada, quand les quatre divisions canadiennes se sont battues pour la première fois en tant que force de combat unifiée.

« Ces chênes sont ici synonyme de mémoire, mais aussi de vie. Ils sont le souvenir de la Bataille de Vimy, qui a profondément marqué notre pays, mais aussi d'un lien spécial entre la France et le Canada, sans oublier la dimension environnementale qu'est le fait de planter des arbres », affirme le maire Georges Bourelle.

Le Parc des Héros abrite un cénotaphe communautaire qui commémore le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale et rend hommage aux hommes et aux femmes en uniforme qui ont servi en temps de guerre et de paix, ainsi qu'à tous les policiers, pompiers, paramédics et premiers répondants qui ont servi notre communauté.

Historique - les chênes de Vimy

Après la victoire de la bataille de la crête de Vimy, Leslie Miller, né en 1889 à Milliken en Ontario, cherchait un souvenir sur la crête, mais il n'y avait plus de structures ou de végétation à cause des ravages causés par les obus. Il a trouvé un chêne à moitié enfoui et a ramassé une poignée de glands. Plus tard, il a planté ces glands sur sa ferme, où se trouve maintenant l'église Scarborough Chinese Baptist. Il a nommé sa ferme la « Ferme des chênes de Vimy ». À ce jour, plusieurs des chênes originaux survivent. Cependant, il ne reste plus de chênes originaux sur le site de la crête de Vimy.

L'équipe des Chênes de Vimy travaille en collaboration avec la Fondation Vimy afin de rapatrier ces chênes de Vimy, situés à Scarborough-Agincourt, à Vimy, en France, afin d'aider à préserver l'héritage canadien de la Première Guerre mondiale grâce à la création d'un mémorial vivant, planté en France pour le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale. Pour en savoir plus, visitez fondationvimy.ca.