L'adoption des dispositifs de domotique Z-Wave augmente en 2016 ; FIBARO rejoint le Conseil d'administration de l'Alliance

Z-Wave Alliance accueille FIBARO à son principal niveau d'adhésion et au sein de son conseil d'administration et fait un bilan de fin d'année des étapes franchies par l'écosystème

FREMONT, CALIFORNIE--(Marketwired - 21 décembre 2016) - Z-Wave Alliance, un consortium ouvert composé de grandes entreprises mondiales déployant la norme de domotique Z-Wave, a annoncé que la société spécialisée dans les solutions de l'IdO, FIBARO, est devenue un Membre principal et a rejoint le Conseil d'administration de l'Alliance. FIBARO rejoint les membres du Conseil d'administration leaders du secteur ADT, FAKRO, Ingersoll-Rand, Jasco Products, LG Uplus, Nortek Security & Control, SmartThings et Sigma Designs.

Parmi les premières à avoir adopté la technologie Z-Wave, la société FIBARO fabrique des solutions et des concepts IdO résidentiels. Elle est connue pour son approche unique envers les produits connectés traditionnels. Fibaro crée des périphériques tels que des contrôleurs et des détecteurs de mouvement et d'inondation, ainsi qu'un noyau central qui compose la plateforme de domotique avancée baptisée FIBARO System.

" Z-Wave est la plus importante technologie domotique. Ses avantages, y compris l'interopérabilité, la fiabilité, la sécurité et la diversité, nous ont aidés à bâtir une entreprise mondiale spécialisée dans la maison connectée ", a déclaré Michał Rodziewicz, directeur des ventes chez FIBARO et membre du Conseil d'administration de l'Alliance. " Nous nous engageons à faire progresser le protocole et nous sommes impatients de participer au leadership de l'Alliance ".

" Nous sommes ravis d'accueillir FIBARO au sein du Conseil d'administration de Z-Wave Alliance ", a affirmé Mitchell Klein, directeur exécutif. " FIBARO soutient depuis longtemps le réseau Z-Wave avec ses solutions de domotique mondiales et nous sommes impatients de connaître les idées qu'ils apporteront en tant que membre de notre équipe de direction ".

L'Alliance compte désormais plus de 450 membres du monde entier, avec 1 700 dispositifs certifiés. À ce jour, 70 millions de produits IdO Z-Wave ont été commercialisés, représentant une valeur de 3,28 milliards de dollars dans le monde entier.

Avec une année marquée par la hausse de l'adoption dans tout le secteur de la maison connectée, des fournisseurs de télécommunications de premier plan, tels que le coréen KT, ainsi que des innovateurs du secteur comme Control4, Chamberlain (marque LiftMaster) et Nokia ont rejoint les rangs de Z-Wave Alliance pour soutenir la plateforme Z-Wave. Des membres comme Liftmaster et Control4 représentent une accélération de la dynamique verticale sur le marché des installateurs professionnels. Liftmaster va fabriquer un contrôleur Z-Wave qu'elle ajoutera à sa gamme de portes de garage connectées tandis que Control4 a ajouté une fonctionnalité Z-Wave à sa série de contrôleurs EA. Z-Wave s'est associée à des fournisseurs de télécommunications internationaux comme KT afin de soutenir les déploiements régionaux de Z-Wave dans des applications de domotique à travers le monde.

Selon Parks Associates, près de 20 % des foyers connectés aux États-Unis possèdent un dispositif de domotique (thermostats intelligents, caméras en réseau, interphones vidéo intelligents, serrures intelligentes, dispositifs d'éclairage intelligents ou contrôleurs centralisés intelligents) et d'ici 2025, cette figure atteindra 66 % des foyers.

" Le taux de possession d'appareils de domotique augmente, certains produits dépassant une pénétration de 10 % dans les foyers équipés du haut débit ", a déclaré Stuart Sikes, président de Parks Associates. " Les plus importants fournisseurs de technologies, y compris ceux utilisant Z-Wave comme Samsung et Honeywell, des géants des technologies comme Amazon et Google, ainsi que d'autres sociétés enregistrant de fortes ventes de produits de domotique, augmentent la sensibilisation à la domotique et l'excitation pour ce domaine ".

Z-Wave Alliance a également annoncé un nouveau mandat de sécurité pour tous les appareils certifiés à partir d'avril 2017, continuant d'assurer que Z-Wave est la plateforme de domotique la plus sûre que les consommateurs peuvent l'adopter en toute confiance.

" Z-Wave possède plus de 10 ans d'expérience dans la construction d'un réseau maillé sûr et puissant pour la maison connectée et notre succès et notre croissance sont liés à ce travail assidu ", a ajouté M. Klein. " Nos objectifs pour 2017 incluent fournir un cadre solide pour la vente au détail des produits de domotique, diffuser notre leadership en matière de sécurité de l'IdO, accueillir la prochaine génération de dispositifs Z-Wave sur le marché et conclure des partenariats pour assurer que les dispositifs Z-Wave fonctionnent sur toutes les plateformes ".

Pour plus d'informations sur Z-Wave Alliance, veuillez consulter le site http://z-wavealliance.org. Pour recevoir des actualités de Z-Wave, suivez Z-Wave Alliance sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

Pour tout complément d'information sur FIBARO, veuillez contacter http://www.fibaro.com/us.

À propos de Z-Wave

Z-Wave ® est une norme ITU ouverte (G.9959) reconnue au niveau international. Il s'agit actuellement de la première technologie de domotique sans fil sur le marché, avec plus de 1 700 produits interopérables certifiés dans le monde. Représentée par Z-Wave Alliance et prise en charge par plus de 450 entreprises à travers le monde, la norme est un important facilitateur de solutions domestiques intelligentes pour la sécurité, l'énergie, l'hôtellerie, le bureau et des applications commerciales légères.

Z-Wave ® est une marque déposée de Sigma Designs (NASDAQ SIGM) et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

À propos de Z-Wave Alliance

Créée en janvier 2005, Z-Wave Alliance est un consortium d'entreprises de pointe dans le domaine des technologies domestiques, dédié à la consolidation de Z-Wave en tant que norme pour les produits de domotique sans fil. Les principaux membres comprennent : ADT, FAKRO, Ingersoll Rand Nexia Intelligence, Jasco Products, LG Uplus, Nortek Security & Control, SmartThings et Sigma Designs. Les membres de l'Alliance dominent le marché de la domotique, proposant des produits et des systèmes de pointe qui accroissent le confort, la commodité, les économies d'énergie et la sécurité.

À propos de FIBARO

Basée en Pologne, FIBARO est le plus important fabricant de solutions et concepts IdO résidentiels. La société conçoit et fabrique des dispositifs de domotique innovants qui composent la plateforme de domotique avancée baptisée FIBARO System. Disponible dans 100 pays, FIBARO a ouvert des bureaux aux États-Unis en septembre 2014, apportant ses concepts minimalistes modernes et sa plateforme riche en fonctionnalités sur le marché de la domotique en pleine croissance aux États-Unis.

Le système de domotique sans fil Z-Wave de FIBARO peut être contrôlé depuis n'importe où dans le monde avec un smartphone, un ordinateur portable ou une tablette. Le système, ainsi qu'une gamme de périphériques et de capteurs FIBARO, permet aux utilisateurs de créer des scènes facilement accessibles, de gérer l'utilisation d'énergie et d'intégrer des centaines d'appareils, dont des caméras, des éclairages, des serrures, des stores et de nombreux systèmes domestiques, y compris le divertissement.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Loi sur les Titres de Placement de 1933 et de l'article 21E de la Loi sur les Échanges de Titres de Placement de 1934, y compris des déclarations sur les avantages de l'adhésion à Z-Wave Alliance et l'utilisation de Z-Wave dans les offres de produits, notamment dans l'interopérabilité et les fonctionnalités de sécurité des dispositifs Z-Wave. Les résultats réels peuvent varier de manière substantielle en raison d'un certain nombre de facteurs incluant, entre autres, l'acceptation par le consommateur et le client de la technologie Z-Wave et de la gamme de produits dans les régions concernées, la capacité de la technologie Z-Wave à rivaliser avec d'autres technologies ou produits connexes sur le marché, le cas échéant, de même que d'autres risques régulièrement exposés dans nos rapports à destination de la Securities and Exchange Commission, y compris les rapports établis sur le formulaire 10-Q. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont uniquement valables à la date indiquée dans le présent communiqué de presse. Nous déclinons toute obligation de communiquer publiquement ou de divulguer de toute autre façon le résultat de toute révision desdits énoncés prospectifs pouvant être effectuée en raison d'évènements ou de circonstances intervenant après la date du présent communiqué de presse ou pour tenir compte d'évènements inattendus.