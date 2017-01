L'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec annoncent des mesures visant à soutenir les organismes participant au Programme des bénévoles

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 jan. 2017) - La ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, et le ministre des Finances du Québec, M. Carlos Leitão, sont heureux d'annoncer la mise en place d'un forum de discussion visant à soutenir les organismes communautaires participant au Programme des bénévoles.

Cette annonce a eu lieu lors d'une journée de formation des bénévoles qui se déroulait à Montréal. Mme Lebouthillier et M. Leitão ont profité de l'occasion pour rencontrer les représentants des organismes et les bénévoles présents afin de les remercier de leur contribution et de les assurer de leur appui.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec ont également confirmé un projet-pilote avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Cette entente permettra à des organismes communautaires participants d'avoir accès à des locaux munis d'ordinateurs pour la tenue de formation et de séances de préparation des déclarations de revenus.

Plus de 160 000 déclarations au Québec

Le Programme des bénévoles aide les particuliers à revenu modeste à produire leurs déclarations et à présenter une demande de prestations. Son principal objectif est de soutenir les personnes qui, autrement, ne recevraient pas les prestations et les crédits d'impôt auxquels elles ont droit. Pour remplir ce mandat, le programme compte sur l'appui d'organismes partenaires qui sont responsables de l'organisation et du déroulement des séances de préparation de déclarations de revenus. Les séances de préparation des déclarations sont normalement offertes chaque année, de la mi-février à la fin avril. En 2015-2016, plus de 3 000 bénévoles, répartis dans 535 organismes, ont rempli plus de 160 000 déclarations de revenus à travers le Québec.

Les personnes souhaitant devenir bénévoles peuvent s'inscrire sur le site Web de Revenu Québec à l'adresse suivante : revenuquebec.ca/benevole.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à ce que l'Agence du revenu du Canada offre un service axé davantage sur la clientèle. Cela signifie qu'elle s'assure que tous les Canadiens reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit. Le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt est offert partout au Canada et représente une excellente ressource pour les particuliers et les familles. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Le gouvernement du Québec tient à remercier les organismes et les bénévoles qui contribuent, année après année, à faire du Programme des bénévoles un succès. Je souhaite leur réitérer notre appui et les assurer que nous continuerons de les soutenir afin qu'ils puissent continuer à aider des milliers de personnes à respecter leurs obligations fiscales dans l'intérêt de tous. »

- Carlos Leitão, ministre des Finances du Québec

« L'Association des bibliothèques publiques du Québec est heureuse de s'associer au Programme des bénévoles pour offrir des locaux aux organismes qui en auraient besoin pour la tenue de séances de formation ou de préparation des déclarations de revenus. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre mandat d'amélioration du niveau de littératie, notamment financière, des Québécois. »

- Ève Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

