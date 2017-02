L'Alliance Renault-Nissan et Transdev vont développer ensemble un système de flotte de véhicules autonomes pour les mobilités de demain

Les deux groupes ont signé un contrat de recherche en vue de développer des solutions de mobilité avec des véhicules autonomes, pour les transports publics et pour les transports à la demande

PARIS, FRANCE--(Marketwired - 28 février 2017) - L'Alliance Renault-Nissan et Transdev ont décidé de travailler ensemble au développement de services de mobilité avec des flottes de véhicules électriques autonomes pour les transports publics et les transports à la demande.

Les deux entreprises vont collaborer à la conception d'un système de transport complet et modulaire qui permettra aux clients de réserver leurs trajets, et aux opérateurs d'exploiter et de gérer une flotte de véhicules autonomes.

"Alors que le paysage des services de mobilité ne cesse d'évoluer, une occasion unique se présente d'apporter des solutions de mobilité innovantes, connectées, pour répondre aux nouveaux besoins de nos consommateurs, en parfaite adéquation avec notre vision d'une société " zero-emission, zero-fatalities "" se félicite Ogi Redzic, Directeur Alliance Véhicules Connectés et Services à la Mobilité. "Le partenariat avec Transdev nous permet de partager nos compétences de leader en matière de véhicule électrique, de conduite autonome et de voiture connectée, avec l'un des principaux opérateurs de mobilité multimodale au monde. Ensemble nous allons développer un système avancé de mobilité sans chauffeur qui améliorera considérablement les services existants de transports publics et à la demande."

La recherche portera dans un premier temps sur des essais de terrain à Paris-Saclay avec des Renault ZOE, le véhicule électrique le plus vendu en Europe, et la plateforme de répartition à la demande, de supervision et de routage élaborée par Transdev.

"La mobilité du futur sera P.A.C.E. - Personnalisée, Autonome, Connectée et Electrique," affirme Yann Leriche, directeur de la performance du groupe Transdev. "Nous sommes parmi les leaders mondiaux des services de mobilité. Nous offrons à nos clients, collectivités organisatrices et passagers, les meilleures solutions de transport. Nous sommes à la pointe de l'innovation, en particulier pour les solutions à la demande, que nous développons aussi bien pour le transport public que dans le champ commercial. En associant nos forces à celles d'un constructeur automobile mondial qui partage la même volonté d'améliorer la mobilité quotidienne des clients, nous allons renforcer nos capacités d'innovation et accélérer la mise sur le marché de nouveaux services."

L'Alliance Renault-Nissan a formé plusieurs partenariats afin d'accélérer le développement de technologies de connectivité et de services à la mobilité nouvelle génération. Un accord a ainsi été signé avec Microsoft en vue de concevoir une plateforme mondiale unique qui enrichira l'expérience du consommateur en rendant la conduite plus intuitive, plus intelligente et plus amusante ; et un autre partenariat avec une entreprise internet japonaise, DeNA, verra le lancement de tests au Japon afin de développer des véhicules sans chauffeur destinés aux services commerciaux.

Transdev est un groupe pionnier dans les services de véhicules autonomes. Il s'est engagée dans une série de déploiements pilotes dans plusieurs pays et exploite actuellement le premier service commercial avec navettes autonomes au monde sur le campus d'EDF à Civaux, en France. Transdev accélère le développement de son système d'exploitation véhicule autonome avec des partenaires de premier plan dont Vedecom et SystemX.

A PROPOS DE TRANSDEV

Filiale détenue par la Caisse des Dépôts et Consignation à hauteur de 70% et dans laquelle Véolia détient une participation de 30%, Transdev est l'un des leaders mondiaux de la mobilité. Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales, du pré-projet à l'exploitation quotidienne des réseaux de transports publics en passant par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Avec 83 000 collaborateurs dans 19 pays, le groupe exploite 43 000 véhicules et 22 réseaux de tramway. Transdev a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros.

A PROPOS DE L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN

L'Alliance Renault-Nissan est un partenariat stratégique entre le Groupe Renault, basé en France, et les entreprises Nissan Motor et Mitsubishi Motors, basées au Japon. En 2016 ces constructeurs ont à eux trois commercialisé 9,96 millions de véhicules dans près de 200 pays - soit plus d'un véhicule sur neuf vendus dans le monde. L'Alliance a noué des collaborations stratégiques avec d'autres fabricants, dont l'Allemand Daimler et le Chinois Dongfeng. Elle détient également une participation majoritaire dans la coentreprise qui contrôle AVTOVAZ, premier constructeur automobile de Russie. L'Alliance est leader dans le domaine du véhicule zéro émission et développe des technologies de pointe en vue de proposer la conduite autonome et des services de connectivité sur une gamme de véhicules accessibles à tous.

