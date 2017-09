L'American Society of Anesthesiologists et CAE Santé lancent le premier produit de simulation interactive en son genre, l'Anesthesia SimSTAT - Trauma

CHICAGO, ILLINOIS et MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 sept. 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) -

Jusqu'à présent, les anesthésiologistes n'étaient pas en mesure de parfaire leur éducation et leur gestion des situations d'urgence en anesthésie dans un environnement en ligne virtuel, sur demande, à partir d'un simple ordinateur portable. Aujourd'hui, l'American Society of Anesthesiologists (ASA) et CAE Santé présentent Anesthesia SimSTAT - Trauma, le premier d'une série de modules interactifs de simulation sur écran, Anesthesia SimSTAT. Le module Anesthésia SimSTAT - Trauma a été spécialement conçu afin d'offrir aux anesthésiologistes une formation avancée relative aux victimes d'accident.

« Anesthesia SimSTAT est le premier bloc opératoire virtuel en son genre qui permet à l'apprenant de vivre une immersion dans un environnement clinique virtuel, évolutif et intuitif, et qui apporte le centre de simulation directement à l'apprenant, a déclaré Adam I. Levine, M.D., directeur du comité Interactive Computer-Based Education Editorial de l'ASA. Au cours des 20 dernières années, l'anesthésiologie a été à l'avant-garde des technologies de simulation. Grâce à Anesthesia SimSTAT, l'ASA et CAE Santé, un chef de file des technologies de simulation, continuent de repousser les limites à une époque où le milieu médical s'intéresse de plus près aux technologies de simulation et de réalité virtuelle, et réclame des innovations dans ces domaines. »

Grâce à Anesthesia SimSTAT - Trauma, les apprenants peuvent naviguer dans un bloc opératoire en trois dimensions totalement fonctionnel et participer à une série de scénarios de simulation haute fidélité avec un patient victime de traumatismes hyper réaliste répondant à leur utilisation des moniteurs, des ventilateurs, des appareils d'anesthésie et d'autres matériels médicaux interactifs connexes. SimSTAT contrôle et enregistre le rendement de l'apprenant au cours des scénarios et offre de la rétroaction aux moments critiques ou une fois la séance terminée. Par ailleurs, l'utilisation de la plateforme permet aux médecins anesthésiologistes de satisfaire aux exigences en matière de formation médicale continue et liées aux parties II et IV de la certification en anesthésiologie (MOCA 2.0®) sur leur ordinateur portable, partout et en tout temps.

« Ce module offre ce qui se fait de mieux en matière d'éducation », a déclaré Beverly Philip, M.D., vice-présidente aux Affaires scientifiques de l'ASA. Les apprenants s'exercent à la prise en charge d'une victime de plusieurs blessures traumatiques et ont la possibilité de démontrer leurs connaissances. L'expérience haute fidélité permet aux utilisateurs d'acquérir les compétences nécessaires qui peuvent se transposer dans une situation de traumatisme peropératoire réelle. Cette technologie va vraiment révolutionner les façons de faire. »

De nouveaux modules Anesthesia SimSTAT sortiront dans les mois à venir. Chacun d'entre eux portera sur un domaine scientifique d'avant-garde dans des environnements d'apprentissage très accessibles et interactifs.

« En immergeant les médecins dans un environnement virtuel réaliste en vue de gérer un scénario d'urgence complexe, cette plateforme d'apprentissage innovante redéfinit la formation médicale continue en offrant la plus réaliste des expériences avec l'évaluation la plus objective, dans le format le plus accessible qui soit, a déclaré le Dr Robert Amyot, président de CAE Santé. Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer notre collaboration avec l'American Society of Anesthesiologists en vue d'élaborer de nouvelles solutions de formation axées sur la simulation qui contribueront à améliorer la qualité, la sécurité et la préparation dans le secteur de la santé. »

Pour en apprendre davantage ou pour visionner une courte vidéo de démonstration du module SimSTAT - Trauma, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : asahq.org/education/simulation-education/anesthesia-simstat.

À propos de l'American Society of Anesthesiologists

Fondée en 1905, l'American Society of Anesthesiologists (ASA) est une société d'enseignement, de recherche et scientifique comptant plus de 52 000 membres organisés pour élever et maintenir les normes dans la pratique médicale de l'anesthésiologie. L'ASA s'engage à s'assurer que les médecins anesthésiologistes évaluent et supervisent les soins médicaux donnés aux patients avant, pendant et après la chirurgie pour fournir à chaque patient des soins de la meilleure qualité et avec la sécurité la plus élevée qui soient.

Pour obtenir davantage de renseignements sur le domaine de l'anesthésiologie, consultez le site de l'American Society of Anesthesiologists à l'adresse suivante : asahq.org. Pour en apprendre davantage sur le rôle que les médecins anesthésiologistes jouent pour assurer la sécurité des patients, consultez le asahq.org/WhenSecondsCount. Abonnez-vous à la page Facebook de l'ASA et suivez ASALifeline sur Twitter.

À propos de CAE Santé

CAE Santé fournit des outils d'apprentissage de pointe aux étudiants et aux professionnels de la santé, ce qui leur permet de s'exercer sans risque à l'aide d'une plateforme de simulation avant de mettre en application leurs aptitudes sur des patients réels. La gamme complète de solutions de simulation de CAE Santé inclut la simulation chirurgicale et la simulation de l'échographie, les programmes, la plateforme audiovisuelle de gestion de centres LearningSpace et les simulateurs de patients (nourrisson, enfant et adulte) hautement réalistes. À l'heure actuelle, près de 12 500 simulateurs et solutions audiovisuelles de CAE Santé sont utilisés dans le monde par des écoles de médecine, des écoles de soins infirmiers, des hôpitaux, des forces de défense et d'autres entités. www.cae.com/sante

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

