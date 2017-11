Lancement ce mois-ci d'un nouveau salon européen d'approvisionnement en produits de grande consommation

PARIS, FRANCE--(Marketwired - Nov 8, 2017) - Du 21 au 23 novembre, Paris sera au cœur de l'approvisionnement mondial pour les acheteurs européens à la recherche de nouveaux produits dans les domaines des jouets et cadeaux, des articles ménagers et des produits électroniques de grande consommation, à l'occasion du MEGA SHOW PARIS.

ComAsia Limited, l'organisateur du MEGA SHOW, basé à Hong Kong, présente ce nouveau salon qui se tiendra à PARIS NORD, VILLEPINTE, soutenu par des fournisseurs asiatiques et internationaux. Attendez-vous à voir plus de 350 fournisseurs venus du Bangladesh, de Hong Kong, d'Inde, d'Indonésie, du Japon, de Chine, de Singapour, de Corée du Sud, de Taïwan, de Thaïlande et du Vietnam qui viendront présenter des produits « made in Asia » innovants et créatifs, ainsi que des entreprises turques et françaises plus proches de chez nous.

Les trois univers salon comprennent : 1) les cadeaux, objets publicitaires et souvenirs, les papiers cadeaux et emballages, les articles de noël et de fête, les jouets et jeux, les accessoires de mode 2) les articles de décoration et tissus d'ameublement, les ustensiles et articles de la table, les textiles et accessoires de maison, les articles de loisirs en plein air 3) l'informatique et les gadgets, les appareils mobiles, les accessoires pour smartphone, les produits électroménagers, les accessoires pour ordinateur.

Parmi les principales entreprises basées à Hong Kong, citons Kam Hing Plastic Manufactory Co. Ltd., qui présente des décorations festives très originales. Travel Products Corporation Limited conçoit et exporte depuis plus de vingt ans des sacs de voyage, sacs de sport et sacs pour ordinateur portable, ainsi que des sacs à dos et des pochettes pour tablettes. BNB Cookware Limited (Hong Kong) produit des ustensiles de cuisine de qualité en acier inoxydable et en aluminium. Aquarius Ind (HK) Limited est le fournisseur de la série iJacket, conçue non seulement pour protéger les smartphones, mais également pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leur téléphone portable.

YongKang K-Star, une entreprise basée en Chine et un exportateur bien connu, présentera ses articles de cuisine et ustensiles de cuisson avec revêtement anti-adhésif. Venu de Bangalore, en Inde, AEC se spécialise dans des produits en papier respectueux de l'environnement pour les articles de papeterie et papiers cadeaux. L'entreprise chinoise Ningbo Yostar International présentera quant à elle des fournitures de papeterie.

Le salon MEGA SHOW PARIS va offrir une nouvelle plateforme présentant une grande sélection de produits de grande consommation à des prix abordables proposés par des exportateurs fiables et expérimentés, permettant aux acheteurs professionnels européens qui souhaitent s'approvisionner et acheter en plus petites quantités et avec un cycle d'achat plus court de pouvoir être mis en contact avec des entreprises asiatiques qui ont fait des investissements considérables dans des produits et gammes de produits, dans l'amélioration de la qualité et de la livraison, dans la mise en œuvre de plus d'innovation, ainsi que dans l'expansion des capacités de conception et dans la fabrication de gammes et de produits plus respectueux de l'environnement.

En plus des badges d'admission gratuits, un parrainage en espèces est également proposé aux acheteurs professionnels qualifiés. Tous les détails supplémentaires sont disponibles sur le site Web du salon : www.megashowparis.com