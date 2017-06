Lancement de la construction de logements abordables pour les aînés à Vermilion

Société canadienne d'hypothèques et de logement

VERMILION, ALBERTA--(Marketwired - 19 juin 2017) - Les personnes âgées de la région de Vermilion auront bientôt accès à de nouvelles options de logement abordable. Les travaux sont en cours à l'ensemble Vermilion Valley Lodge, où 52 nouveaux logements seront construits et 34 logements existants seront rénovés pour être conformes aux normes actuelles de sécurité et de protection-incendie.

Les gouvernements du Canada et de l'Alberta investissent environ 11 millions de dollars dans le réaménagement de Vermilion Valley Lodge en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable. De plus, la Vermilion and District Housing Foundation fournira près de 2,5 millions de dollars pour ce projet.

Faits en bref

L'établissement de cinq ailes actuel, qui compte 124 logements, a été bâti dans les années 1960.

Les travaux de démolition et de construction serviront à remplacer trois des cinq ailes originales.

Une fois que toutes les phases de construction et de démolition auront été achevées, le nouvel établissement comprendra un total de 126 logements, c'est-à-dire 86 logements modernes reliés à l'administration et 40 logements avec services de soutien.

Le nouvel établissement offrira des studios et des appartements d'une chambre, des repas, l'entretien ménager léger, des activités sociales, des programmes de loisirs, une buanderie et des soins à domicile.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec le gouvernement provincial de l'Alberta afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions locales dans le domaine du logement. Cet investissement aidera les résidents de Vermilion à avoir accès à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Nos aînés ont bâti cette province et méritent une retraite dans la dignité. C'est pourquoi notre gouvernement améliore la qualité de vie des aînés en investissant dans l'ensemble Vermilion Valley Lodge. Grâce à cette résidence, des aînés pourront demeurer dans leur collectivité, près de leur famille et de leurs amis, c'est-à-dire là où ils veulent vivre.» - L'honorable Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement

« L'ensemble Vermilion Valley Lodge est une infrastructure essentielle pour la collectivité. Dans les régions rurales de l'Alberta, il est crucial que les aînés qui ne peuvent plus gérer eux-mêmes leur domicile aient accès à des logements sûrs, abordables et confortables. » - Bruce MacDuff, président du Conseil d'administration, Vermilion District and Housing Foundation

Liens connexes

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642 ou consultez le http://www.schl.ca/.

Le ministère des Aînés et du Logement du gouvernement de l'Alberta favorise le développement de logements abordables et appuie l'accès aux options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. L'Alberta Jobs Plan consacrera 1,2 milliard de dollars pour les besoins d'immobilisations destinées au logement abordable au cours des cinq prochaines années. Pour parvenir à ces résultats, le ministère collabore avec les aînés, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, leur famille et leurs fournisseurs de soins, les communautés et les autres partenaires gouvernementaux. Pour une description plus détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le www.seniors-housing.gov.ab.ca (en anglais seulement).

Restez branché