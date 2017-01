Lancement des travaux de construction du nouveau Centre des aînés de Killarney dans le Sud-Est de Vancouver

Vancouver Board of Parks and Recreation

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 9 jan. 2017) - Tous les Canadiens méritent de vivre dans des collectivités saines et dynamiques où ils peuvent se rassembler et participer à diverses activités tout au long de l'année. Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique sont déterminés à appuyer les infrastructures sociales qui enrichissent la vie des Canadiens et qui permettent de renforcer les liens dans les collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit Singh Sajjan, ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; Suzanne Anton, députée provinciale de Vancouver-Fraserview; Raymond Louie, maire par intérim, au nom de Gregor Robertson, maire de la Ville de Vancouver; et de Erin Shum, vice-présidente du Park Board, au nom de Michael Wiebe, président du Park Board, ont souligné le début des travaux de construction du nouveau Centre des aînés de Killarney, un projet de 7 500 000 $. Cette étape importante signale le début des travaux de construction d'une installation attendue depuis longtemps, qui visera à fournir des programmes et services de soutien essentiels à la population croissante des personnes âgées dans le Sud-Est de Vancouver.

Une fois terminée au début de 2018, la structure de 10 000 pieds carrés permettra d'offrir des programmes récréatifs dirigés par des instructeurs, des activités récréatives ouvertes, des repas chauds, des excursions et des sorties à l'extérieur, des événements spéciaux, ainsi que divers services de soutien, comme des programmes d'éducation et de perfectionnement.

« Les infrastructures publiques permettent d'établir des liens entre les gens, de créer des collectivités saines et de favoriser la prospérité à long terme pour les Canadiens. Nous sommes fiers d'appuyer le développement du Centre des aînés de Killarney, afin d'offrir des services essentiels aux aînés du Sud-Est de Vancouver. Je suis impatient de voir ce projet se concrétiser, dans l'intérêt de nombreux résidents du secteur. »

L'honorable Harjit Singh Sajjan, ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour le lancement des travaux de construction du nouveau Centre des aînés de Killarney, au parc Killarney. Il s'agit du couronnement des nombreux efforts déployés par les gens du quartier pour concrétiser ce projet, sous la direction de Lorna Gibbs et de la Société des arts et de la culture des aînés du Sud-Est de Vancouver. Lorsque j'ai été élue, j'ai promis que la province allait verser une contribution totale de 2,5 millions de dollars pour ce projet, et cet engagement a été respecté. C'est un grand jour pour Vancouver-Fraserview. »

Suzanne Anton, députée provinciale de Vancouver-Fraserview

« Dans les 25 prochaines années, le nombre des aînés - et le besoin d'installations pour aînés à Vancouver - augmenteront de façon exponentielle. Le Centre des aînés de Killarney sera un lieu dont les personnes âgées et la communauté dans son ensemble pourront être fiers : un lieu qui réunit les familles et permet aux aînés de demeurer dans leur quartier, à proximité des services qui leur sont familiers et au sein de la communauté qu'ils aiment. »

Gregor Robertson, maire de la Ville de Vancouver

Le gouvernement du Canada verse une contribution pouvant atteindre 2 500 000 $ pour ce projet, dans le cadre du volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique verse une contribution de 2 500 000 $, tandis que la Ville de Vancouver fournit les fonds restants de 2 500 000 $.

Le gouvernement du Canada versera un financement de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les transports qui appuient le commerce, et les collectivités rurales et du Nord du Canada.

