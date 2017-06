eSight 3 est une paire de lunettes électroniques révolutionnaires qui permet aux malvoyants de voir

PARIS, FRANCE, et LONDRES, ROYAUME-UNI--(Marketwired - Jun 20, 2017) - Le Dr Brian Mech, PDG d'eSight, a le plaisir d'annoncer le lancement d'eSight 3 en Europe. eSight 3 définit l'étalon-or des lunettes pour faible vision les plus sophistiquées de leur genre partout dans le monde, permettant aux malvoyants de voir réellement, d'être mobiles et de réaliser indépendamment toutes les activités de la vie quotidienne.

eSight 3 est un produit d'ingénierie révolutionnaire breveté et cliniquement validé qui permet aux malvoyants de voir aussi bien que les personnes voyantes. Grâce à eSight 3, les personnes légalement aveugles ou souffrant de troubles de la vue peuvent bénéficier d'une qualité de vie considérablement améliorée et s'engager de manière indépendante dans de nombreuses activités professionnelles, académiques ou personnelles, à l'égal des personnes voyantes. eSight 3 est une solution mains libres et portatives qui permet de voir sans avoir besoin de subir une intervention chirurgicale.

eSight a été fondée au Canada, et est fière d'avoir été l'objet de milliers de témoignages inspirants de la part de personnes légalement aveugles qui sont aujourd'hui en mesure de voir.

« eSight 3 est l'aboutissement de plus de 10 années de recherche et de développement au sein du laboratoire le plus vaste et le plus savant au monde dédié à l'éradication des troubles de la vue grâce aux technologies portatives », a déclaré le Dr Brian Mech. « Je suis incroyablement fier du travail ardu entrepris par notre équipe, en particulier dans le cadre de l'obtention des approbations nécessaires pour commercialiser notre technologie sur le marché complexe qu'est l'Europe. À l'approche de ce jalon important, nous sommes honorés qu'eSight ait été cliniquement validée par certaines des meilleures institutions médicales et certains des meilleurs professionnels des soins oculaires d'Amérique du Nord. Nous sommes fermement convaincus que tout le monde mérite de voir, et le lancement de notre technologie en Europe représente une autre étape clé dans l'accomplissement de notre mission mondiale. »

Le Dr Jane Macnaughton, membre du College of Optometrists et professionnelle certifiée en troubles de la vue, décrit eSight comme « le premier appareil monté sur la tête qui offre un véritable potentiel aux malvoyants. Il n'existe rien de comparable sur le marché, et je suis impatiente de voir où cette technologie va nous mener. »

Brian Casey, l'un des premiers utilisateurs d'eSight en Europe, a expliqué : « J'ai perdu la vue il y a 27 ans après deux blessures sportives soudaines et séparées. J'ai été immédiatement enregistré comme souffrant de déficience visuelle grave. J'ai passé plusieurs mois à aller de clinique en clinique, mais les médecins n'ont pas pu réparer ou réduire les dommages. Chaque docteur me disait qu'il ne pouvait rien faire pour moi. J'ai fini par perdre mon travail et j'ai sombré dans la dépression. »

« Mais récemment, j'ai entendu parler d'eSight, des lunettes électroniques qui aident les personnes souffrant de déficience visuelle grave à voir. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai essayé eSight pour la première fois. J'ai vu le visage de ma femme pour la première fois, une expérience dont je me souviendrai pour toujours. Elle était encore plus belle que je l'avais imaginée. »

« eSight a le potentiel de transformer totalement ma vie. Grâce à eSight, mon acuité visuelle est revenue à 20/20 et je suis capable de faire mon travail d'une manière entièrement nouvelle. En tant que travailleur malvoyant, j'ai dédié ma vie à aider les autres à regagner leur confiance et leur indépendance dans leur vie. Aujourd'hui, je suis fier de partager avec mes patients la même opportunité dont j'ai bénéficié grâce à eSight, et je suis heureux de savoir qu'eSight peut aider d'autres personnes en Europe qui vivent avec des troubles de la vue. »

eSight 3 est disponible dès aujourd'hui. Pour de plus amples informations sur la façon dont vous-même ou une de vos connaissances pouvez bénéficier de cette technologie, veuillez consulter le site eSightEyewear.com.

À propos d'eSight :

eSight a été fondée en 2006 dans le seul but de permettre aux malvoyants de voir. eSight est un fabricant certifié ISO-9001:2015, avec des bureaux et des représentants dans le monde entier. eSight 3, un dispositif fonctionnel breveté unique, permet aux personnes souffrant de troubles de la vue de voir et de mener la quasi-totalité des activités du quotidien de manière indépendante. eSight peut aider une population à l'échelle mondiale de plusieurs centaines de millions de personnes à vivre avec une grande variété de conditions qui découlent sur des troubles de la vue. eSight est enregistrée auprès de la FDA et de l'EUDAMED, et est inspectée par Santé Canada.

Pour en savoir plus sur eSight, rendez-vous sur le site www.eSightEyewear.com ou composez le 1-855-837-4448.