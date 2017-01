Lancement du programme Les agriculteurs canadiens font croître nos communautés 2017

Devenez un héros en aidant un organisme de charité à obtenir une subvention de 2 500 $

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 26 jan. 2017) - Le 150e anniversaire du Canada est l'occasion par excellence de célébrer le rôle historique joué par les agriculteurs dans le développement de notre nation. Le programme Les agriculteurs canadiens font croître nos communautés, commandité par le fonds Monsanto, offre quant à lui une occasion aux producteurs agricoles du Canada de renforcer leur communauté en désignant un organisme de charité de leur choix pour le tirage d'une subvention de 2 500 $.

Au cours des cinq premières années du programme, plus de 300 organismes de charité en milieu rural se sont partagé près d'un million de dollars grâce aux producteurs agricoles. Les histoires fascinantes des agriculteurs, des organismes caritatifs et des liens qui les unissent à la communauté permettent de brosser un portrait émouvant du Canada rural constitué de nombreux témoignages qui pourront maintenant être présentés sur le blog du programme.

« Les agriculteurs sont souvent des acteurs méconnus de l'histoire de notre pays », explique Kelly Funke, directrice des affaires publiques chez Monsanto Canada. « Mais leurs contributions méritent d'être reconnues. Voilà pourquoi nous avons créé ce programme et aussi pourquoi nous avons greffé à notre site Web un blog qui nous permettra de mieux faire connaître nos héros et les organismes de charité qu'ils ont choisis. »

La liste des organismes de charité admissibles comprend pratiquement toutes les organisations sans but lucratif en milieu rural au Canada. Parmi les gagnants des années antérieures, on compte des clubs 4H, des garderies, des bibliothèques, des services de pompiers volontaires, des hôpitaux, des écoles, des sociétés agricoles, des centres pour personnes âgées et d'autres services communautaires.

Les producteurs qui songent à participer sont invités à visiter le blog du site sur www.CanadasFarmers.ca pour trouver l'inspiration et penser aux organismes de bienfaisance ou à but non lucratif présents dans leur communauté. Cinq minutes suffisent pour faire une demande et s'inscrire au tirage.

Cette année encore, deux subventions de 2 500 $ seront versées dans chacun des 33 territoires désignés dans les régions productrices de grain du Nord-Est de la Colombie-Britannique (district de la rivière de la Paix), de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et des Maritimes. Déjà commencée, la période d'inscription se terminera le 30 septembre 2017. À noter que n'importe qui peut proposer aux producteurs un organisme caritatif qu'il vaudrait la peine de découvrir! Le règlement complet du concours et le formulaire d'inscription en ligne se trouvent sur www.CanadasFarmers.ca. Les gagnants seront choisis au hasard le ou vers le 1er novembre 2017 et seront avisés au plus tard le 15 novembre 2017.

À propos du fonds Monsanto

Le fonds Monsanto, organe philanthropique de Monsanto Company, est un organisme sans but lucratif, dont l'objectif est de faire croître les communautés où vivent et travaillent les producteurs agricoles et les employés de Monsanto. Visitez le site du fonds Monsanto à www.monsantofund.org.

À propos de Monsanto Canada

Monsanto Canada Inc., basée à Winnipeg au Manitoba, fait partie de la grande famille internationale de Monsanto Company. Monsanto est une société agricole qui s'est engagée à fournir de très nombreuses solutions pour contribuer à nourrir la population mondiale croissante. Nous produisons diverses semences, allant des fruits aux légumes en passant par les cultures, comme le maïs, le soya, le canola et le coton, qui aident les agriculteurs à produire des aliments nutritifs en abondance. Nous mettons tout en œuvre pour découvrir des solutions adaptées à l'agriculture durable qui permettent aux producteurs agricoles de conserver les ressources naturelles, d'utiliser des données dans le but d'améliorer les pratiques agricoles, d'utiliser plus efficacement l'eau et les autres ressources importantes et de protéger leurs cultures contre les ravageurs et les maladies. Par le biais de programmes et de partenariats, nous collaborons avec les producteurs agricoles, les scientifiques, les organismes à but non lucratif, les universités et autres pour relever certains des plus importants défis auxquels notre planète est confrontée. Pour en savoir davantage au sujet de Monsanto, nous vous invitons à visiter www.monsanto.ca, ou suivez-nous sur Twitter @MonsantoCda.