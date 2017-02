Lancement d'un nouvel outil d'évaluation des programmes de littératie financière au Canada

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 1 fév. 2017) - Prospérité Canada, l'Association des banquiers canadiens (ABC) et l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) ont lancé un outil en ligne destiné à aider les organisations à évaluer leurs programmes de littératie financière. Offert en français et en anglais, cet outil donne aux organismes publics, privés et communautaires œuvrant dans le domaine de l'éducation financière une plateforme gratuite et facile à utiliser pour concevoir leurs propres questionnaires d'évaluation.

L'Outil d'évaluation des programmes de littératie financière met à la disposition des organisations une base de données regroupant des résultats et des indicateurs factuels dans le domaine de la littératie financière. Cet outil oriente les utilisateurs à travers une série de questions portant sur leur programme de littératie financière et leurs objectifs d'évaluation, avant de leur suggérer les échelles (ensemble de questions) et les questions individuelles les plus appropriées dont ils pourront se servir.

« Nous sommes vraiment enchantés par le lancement de cet outil. Les éducateurs dans le domaine de la littératie financière disposent désormais de mesures rigoureuses et d'une aide pratique en vue d'évaluer leurs programmes », a précisé Mme Elizabeth Mulholland, chef de la direction de Prospérité Canada. « Un bassin commun d'indicateurs factuels nous permettra de commencer à utiliser des mesures identiques et, au fil du temps, de commencer à évaluer l'efficacité des diverses méthodes d'éducation financière. »

Par ailleurs, les petites organisations qui ont peu ou pas d'expertise dans le domaine de l'évaluation de programmes peuvent parfaitement se servir de l'outil, qui s'avérera également une ressource inestimable pour les évaluateurs chevronnés.

Objectifs facilités par cet outil :

Rendre plus simple, plus rigoureuse et plus probable l'évaluation des initiatives de littératie financière.

Orienter les bailleurs de fonds et les organismes de prestation de programmes vers des résultats et des indicateurs factuels communs.

Utiliser les résultats tangibles d'études actuelles afin de raffermir les programmes en cours et futurs.

« Le secteur bancaire au Canada soutient depuis longtemps les efforts axés sur l'amélioration de la littératie financière des citoyens ainsi que le travail accompli dans ce sens par les organismes communautaires à l'échelle du pays », a affirmé M. Terry Campbell, président de l'Association des banquiers canadiens. « Grâce à ce nouvel outil d'évaluation, les éducateurs dans le domaine de la littératie financière seront en mesure d'évaluer les résultats de leurs programmes et de veiller ainsi à obtenir l'effet désiré. Nous sommes ravis de notre collaboration sur cette initiative avec Prospérité Canada et l'ACFC. »

Prospérité Canada a mené le développement de l'outil et du recueil d'indicateurs en consultation avec des praticiens dans le domaine de la littératie financière et d'un comité consultatif composé de représentants de l'ABC et de l'ACFC, d'autres évaluateurs internationaux dans ce domaine et des principaux intervenants. Le développement de l'outil a été financé par l'Association des banquiers canadiens.

« Cet outil permet d'évaluer les programmes de littératie financière de tout le pays », a dit Mme Jane Rooney, chef du développement de la littératie financière du Canada. « L'évaluation est un élément essentiel pour améliorer les programmes de littératie financière. Nous voulons nous assurer que l'éducation financière soit efficace et qu'elle ait les résultats désirés. L'ACFC se réjouit de ce genre de collaboration car elle aide de nombreuses organisations qui travaillent avec acharnement à améliorer la littératie financière des ménages canadiens. »

Cet outil, accessible sur www.outildevaluation.org, place le Canada à la fine pointe mondiale des techniques d'évaluation des programmes d'éducation financière.

Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme national de bienfaisance voué à l'amélioration des perspectives économiques des Canadiens vivant sous le seuil de pauvreté, grâce à des politiques et à des programmes novateurs. À cette fin, Prospérité Canada collabore avec des partenaires des secteurs public, privé et communautaire pour élaborer et promouvoir les politiques, les programmes et les ressources susceptibles de briser les barrières et de contribuer à la prospérité d'un plus grand nombre de Canadiens. Le Groupe Banque TD est cofondateur et commanditaire du Centre pour l'éducation financière de Prospérité Canada. Pour les détails sur Prospérité Canada et sur le Centre pour l'éducation financière : www.prosperitecanada.org.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens représente 59 banques membres, soit des banques canadiennes ainsi que des filiales et des succursales de banques étrangères exerçant des activités au Canada, et leurs 280 000 employés. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques efficaces, favorisant le maintien d'un système bancaire solide et stable au profit des Canadiens et de l'économie canadienne. Également, l'Association encourage la littératie financière pour permettre aux individus de prendre des décisions éclairées en matière de finance et collabore avec les banques et les services de police en vue d'aider à la protection des clients contre le crime financier et de sensibiliser à la fraude. www.cba.ca

Agence de la consommation en matière financière du Canada

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) est un organisme indépendant dont le mandat est d'informer et de protéger les consommateurs de produits et de services financiers. L'ACFC a été mise sur pied par le gouvernement fédéral en 2001 en vue de renforcer l'encadrement des enjeux liés aux consommateurs et d'élargir les connaissances des consommateurs en matière de finances. Le 10 avril 2014, le gouvernement du Canada a nommé la première chef du développement de la littératie financière, appelée à accroître la collaboration de l'ACFC avec les intervenants et à coordonner les activités qui contribuent à l'amélioration de la littératie financière des Canadiens. Visitez www.sinformercestpayant.gc.ca. Aimez www.facebook.com/ACFCan sur Facebook. Suivez @ACFCan sur Twitter.