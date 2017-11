Lancement d'une plateforme de médias sociaux pour les jeunes patients des Hôpitaux Shriners pour enfants® - Canada

Upopolis, propulsé par TELUS, aide les enfants à trouver de l'information médicale et à rester en contact avec leurs amis et avec d'autres patients en toute sécurité

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 nov. 2017) - À compter d'aujourd'hui, les jeunes patients des Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada ont accès au réseau Upopolis, une plateforme de réseautage social novatrice leur permettant d'accéder à de l'information médicale rédigée à leur intention et de garder le contact avec leur famille et leurs amis en toute sécurité pendant leur hospitalisation.

Fondé par la Kids' Health Links Foundation (KHLF) et optimisé par TELUS Santé, Upopolis.com est le seul réseau social privé, sécurisé et fiable au Canada destiné aux enfants et aux adolescents qui reçoivent des soins dans les hôpitaux et les cliniques. Upopolis se distingue des autres réseaux sociaux par les bénéfices thérapeutiques qu'il procure aux jeunes patients. Par exemple, la plateforme permet aux jeunes de consulter de l'information médicale rédigée spécialement pour eux afin qu'ils comprennent mieux leur diagnostic et leur plan de traitement. Les jeunes peuvent communiquer avec d'autres patients qui partagent un diagnostic, une expérience ou des intérêts semblables, en créant un groupe de discussion public ou privé. De nouvelles amitiés deviennent possibles et le réseau de soutien du patient s'en trouve élargi.

« Les Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada offrent des soins axés sur la famille, aux enfants et à leurs parents, » affirme Trudy Wong, travailleuse sociale, « nous voulons que les jeunes s'y sentent le plus possible comme à la maison. Upopolis est un outil supplémentaire à notre disposition pour réduire l'anxiété des jeunes face à une hospitalisation et pour rendre ce séjour plus normal et plus positif pour eux et leur famille. L'outil leur donne la possibilité d'entrer en contact avec d'autres patients ici à Montréal, et partout au pays. Ils peuvent aussi se servir d'Upopolis pour consulter de l'information sur leur maladie qui a été vulgarisée pour eux. »

Upopolis permet aux enfants qui reçoivent des soins dans un hôpital ou un centre de traitement de demeurer en contact de façon sécuritaire et confidentielle avec les réseaux de l'extérieur. De plus, la plateforme offre aux patients les fonctions courantes de réseautage social (profil personnel, fil de nouvelles, clavardage, téléchargement de photos et autres) et permet de créer des espaces selon les intérêts communs ou le diagnostic.

« Aujourd'hui, plus de 25000 jeunes patients hospitalisés dans des établissements de tout le Canada, ont accès à Upopolis. Cette initiative est rendue possible grâce à l'appui extraordinaire de TELUS, notre partenaire en technologie, et d'un grand nombre d'entreprises et de bienfaiteurs, affirme Basile Papaevangelou, président et fondateur de la Kids' Health Links Foundation. « En accueillant les Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada dans la famille Upopolis, nous nous rapprochons un peu plus de notre objectif d'offrir Upopolis dans tous les établissements de santé qui soignent les enfants et les jeunes au Canada. Nous sommes ravis que les patients puissent profiter des avantages de la plateforme Upopolis et de ses possibilités de connexion, de collaboration et de leadership pour améliorer leur séjour dans le milieu hospitalier. »

KHLF et TELUS ont lancé Upopolis en 2007, à l'Hôpital pour enfants McMaster situé à Hamilton. Depuis, 27 établissements au Canada offrent maintenant Upopolis à leurs jeunes patients et au personnel médical. L Les Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada est le troisième hôpital au Québec à rendre Upopolis disponible, après le CHU Sainte-Justine et l'Hôpital de Montréal pour enfants. L'équipe d'Upopolis et de TELUS Santé travaillent de concert pour adapter le programme aux besoins précis de chaque établissement, comme en offrant le service en français et en ajoutant de l'information sur la santé mentale.

« Les recherches démontrent que pour les jeunes hospitalisés, la possibilité de rester en contact avec leur réseau de soutien, tant à l'hôpital qu'à l'extérieur, est un aspect très important du processus de guérison, affirme Paul Lepage, président de TELUS Santé. Grâce à Upopolis et à la technologie novatrice que nous mettons à contribution pour améliorer la santé des Canadiens, nous avons le privilège d'aider les jeunes à rester en contact avec leurs amis, leur famille, et avec d'autres jeunes qui ont des problèmes de santé semblables, en plus de leur donner accès à de l'information sur leur santé dans un environnement sécuritaire. »

À propos des Hôpitaux Shriners

Établi à Montréal en 1925, les Hôpitaux Shriners pour enfants ΓöÇ Canada est le seul établissement canadien au sein du réseau des 22 hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. Les nourrissons, les enfants et les jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale, bénéficient de l'expertise de nos équipes médicales en matière de traitement et de réadaptation.

Affilié à l'Université McGill, l'hôpital est doté d'un Centre de simulation et d'un Centre d'analyse du mouvement afin de stimuler l'excellence et l'innovation en matière de soins, d'enseignement et de recherche. Les médecins résidents et les professionnels de la santé profitent de notre installation sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d'offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada. Reconnu comme un établissement promoteur de santé, les Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada aide les enfants à atteindre leur plein potentiel.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file dans les domaines des télésoins, des dossiers de santé et médicaux électroniques, des solutions de santé aux consommateurs, des solutions de gestion d'officine et des solutions de gestion des demandes de règlement. TELUS Santé donne aux autorités sanitaires, aux prestataires de soins, aux médecins, aux patients et aux consommateurs la capacité d'obtenir de meilleurs résultats dans tout le continuum de soins de santé grâce au partage de l'information. Pour en savoir plus sur TELUS Santé, veuillez consulter le site telussante.co

À propos de la Kids' Health Links Foundation

Fondée par Basile Papaevangelou et sa fille Christina, la Kids' Health Links Foundation (KHLF) encourage les initiatives visant à réduire le stress, l'isolement et la solitude des enfants et des adolescents hospitalisés afin de les aider à surmonter les expériences médicales traumatisantes. La KHLF a notamment lancé Upopolis, site de réseautage social pour les jeunes hospitalisés, Upedia, ensemble de ressources en ligne destinées aux spécialistes du milieu de l'enfant, et UMIND, réseau regroupant les professionnels en santé mentale chez les jeunes. Pour en savoir plus sur la Kids' Health Links Foundation, veuillez consulter le site : kidshealthlinks.org