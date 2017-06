L'Antigonish Affordable Housing Society reçoit de l'aide financière pour la construction de logements abordables

ANTIGONISH, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 1 juin 2017) - L'Antigonish Affordable Housing Society bénéficiera d'un soutien, aux termes du Programme de financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, pour l'aménagement de la deuxième phase de l'ensemble Riverside Estates.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Sean Fraser, député de la circonscription fédérale de Nova-Centre, ont annoncé aujourd'hui le versement de 81 095 $ pour la construction de 10 logements abordables destinés à des familles à faible revenu et à des personnes handicapées. L'aménagement comprendra six logements de deux chambres et quatre logements d'une chambre dont une sera entièrement accessible.

Faits en bref :

L'Antigonish Affordable Housing Society a terminé la construction de la première phase de son ensemble de logements abordables, le Riverside Estate, en avril 2017. Les fonds seront utilisés pour couvrir les honoraires de l'architecte pour la deuxième phase de l'ensemble Riverside Estates.





L'ensemble Riverside Estates est situé à environ dix minutes de marche du centre-ville, dans un nouveau lotissement de maisons individuelles et de jumelés de grande qualité. Les résidents profitent de la proximité des commodités et du cœur de leur collectivité.





Le Programme de financement initial de la SCHL accorde des contributions non remboursables et des prêts sans intérêt pour absorber les coûts accessoires liés à des ensembles de logements abordables.

Citations :

« Par ses investissements dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, en Nouvelle-Écosse, et partout au pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. Ces investissements contribuent à créer des emplois et à stimuler l'économie locale, tout en donnant aux aînés, aux familles et aux personnes seules du pays accès à des logements sûrs et abordables. » - Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable pour créer des emplois et améliorer la qualité de vie des familles qui en ont le plus besoin. Ces fonds aideront les gens d'Antigonish à accéder à un logement sûr et abordable qui répond à leurs besoins. » - Sean Fraser, député fédéral de Nova-Centre

« Nous sommes reconnaissants de ce financement puisqu'il nous permet de nous préparer pour la phase 2 de notre initiative de logements abordables. Les logements inadéquats et abordables sont, depuis longtemps, une préoccupation pour cette collectivité. Nous savons qu'un logement en mauvais état est un déterminant important dans la mauvaise santé physique, sociale et mentale. En fournissant des logements abordables et sûrs, on pourra réduire le stress physique, mental et économique que subissent les personnes à faible revenu. On obtiendra ainsi une collectivité en meilleure santé. » - Colleen Cameron, présidente, Antigonish Affordable Housing Society

Liens connexes :

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642 ou visitez le www.schl.ca.

Antigonish Affordable Housing Society www.antigonishaffordablehousing.ca

Restez branché :

Suivez la SCHL sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.