L'AQT dévoile les finalistes du Prix PDG de l'année Investissement Québec 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 jan. 2017) - L'Association québécoise des technologies (AQT) a dévoilé hier les trois finalistes du prestigieux prix « PDG de l'année Investissement Québec 2017 » lors d'un « 5@7 Parcours d'entrepreneur ». Un jury indépendant, formé de présidents d'entreprises de technologies de l'information et des communications (TIC) ainsi que de représentants d'Investissement Québec et de l'AQT, a sélectionné les trois finalistes de l'édition 2017. Le grand gagnant sera connu lors d'une soirée de gala au courant de l'événement Vision PDG, le 16 février prochain.

Les finalistes 2017 :

Jean Champagne, XMedius

XMedius, fondée en 1993 à Montréal, est une firme spécialisée dans l'échange sécurisé de documents pour entreprises via des solutions de fax en ligne (FoIP) sur site et sur l'infonuagique. Son PDG, Jean Champagne, a su, après son arrivée en 2007, faire évoluer cette firme de manière remarquable. La société compte maintenant 98 employés et plus de 2 300 clients répartis dans 70 pays.

Steeve Duchesne, Askida

Askida cumule 18 ans d'expérience dans la conception, l'assurance qualité et la modernisation de solutions logicielles. Son Cofondateur et Président, Steeve Duchesne, est responsable des stratégies d'affaires, des fusions et des acquisitions, et ce, en plus des relations avec les clients et partenaires. L'entreprise Askida est désormais composée de 110 salariés, dont 10 dans leur nouveau bureau situé à Toronto.

Louis Roy, Groupe Optel

Le groupe Optel représente la société mère d'Optel Vision, leader mondial en système d'inspection et de traçabilité pour l'industrie pharmaceutique. Le Président Fondateur de l'entreprise, Louis Roy, croit que son succès repose sur des valeurs d'humanité et sur sa capacité à s'entourer de bons collaborateurs complémentaires. Optel incarne aujourd'hui plus de 700 employés au Québec, en Irlande, au Brésil et en Inde.

Processus d'élection, une toute nouvelle formule

Cette année, le processus d'adjudication du prix PDG de l'année Investissement Québec sera pondéré de la façon suivante : 50 % de la note sera octroyée par la voix du jury et, le 50 % restant, par le vote des présidents participants à Vision PDG. Comme par les années antérieures, l'intégrité du processus d'élection est assurée par une firme indépendante de sondages, soit SOM Recherches et Sondages.

Les participants et participantes de l'événement Vision PDG auront l'occasion de découvrir davantage les finalistes lors de la soirée gala. Notons que cette année, leur présentation sera différente des années antérieures. Au lieu d'une allocution de cinq minutes, le chroniqueur au journal Les Affaires René Vézina mènera une entrevue sous la forme d'un talkshow avec chacun des trois finalistes.

« Les succès des entrepreneurs en technologies de l'information et des communications sont souvent méconnus, pourtant ils tracent le chemin en démontrant l'efficacité de leur modèle. C'est la valeur même de ce concours et c'est pour cela que nous sommes fières de nous y associer depuis plus de 5 ans », déclare Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

« C'est l'implication de ces entrepreneurs et leurs capacités à mener à terme leurs visions que nous reconnaissons aujourd'hui, tient à souligner la présidente-directrice générale de l'AQT, Nicole Martel. Leur détermination contribue tous les jours, à l'enrichissement de la société québécoise et au leadership mondial de la province en technologies de l'information et des communications (TIC). »

À propos de l'AQT

L'Association québécoise des technologies (AQT) contribue, à l'échelle du Québec, au rayonnement des entreprises des TIC et à la croissance de ce secteur de l'économie. Forte de ses 500 membres, elle rassemble et accompagne les dirigeantes et dirigeants d'entreprises technologiques en les appuyant dans le développement de leurs compétences et dans la performance de leur entreprise tout en favorisant l'évolution des pratiques commerciales. Organisme à but non lucratif autofinancé, l'AQT représente l'ensemble de l'industrie auprès d'instances et constitue aujourd'hui le plus grand réseau d'affaires des TIC au Québec.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger.