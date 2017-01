L'ARC annonce le thème de l'équipe de démonstration du CF-18 pour 2017 et révèle le nom de son pilote

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Défense nationale et Forces armées canadiennes

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

L'Aviation royale canadienne (ARC) est fière d'annoncer la nomination du capitaine Matthew Kutryk à titre de pilote de l'équipe de démonstration du CF-18 pour la saison 2017.

Le capitaine Kutryk émerveillera les spectateurs partout en Amérique du Nord au cours de la saison de spectacles aériens de 2017. Il pilotera son CF-18 Hornet spécialement peint pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération.

Le capitaine Matthew Kutryk

Le capitaine Matthew Kutryk est né à Fort Saskatchewan, en Alberta, et a passé l'essentiel de sa petite enfance à Whitehorse, au Yukon. Habitant plus tard dans une ferme des environs de Beauvallon, en Alberta, il a obtenu son diplôme de l'école secondaire Two Hills en 2002.

Inspiré par un spectacle aérien tenu à Cold Lake, à la fin des années 1980, tout premier auquel il a eu la chance d'assister, le capitaine Kutryk était impatient de s'enrôler dans le programme des cadets de l'Aviation royale canadienne. Il a d'abord fait partie du 551e Escadron Whitehorse Lions des cadets de l'Aviation royale canadienne (CARC), puis du 341e Escadron Mundare des CARC. À titre de cadet de l'Air, le capitaine Kutryk a reçu sa licence de pilote de planeur en 2000, puis sa licence de pilote privé en 2001.

Le capitaine Kutryk a ensuite étudié le génie mécanique à l'Université de l'Alberta. L'été, il a consacré son temps à combattre les incendies de forêt en tant que membre d'une équipe de pompiers héliportée spécialisée en lutte contre les feux de végétation établie à Rocky Mountain House, en Alberta.

Le capitaine Kutryk s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en août 2006. Dès 2008, il a commencé son entraînement militaire au vol à Portage la Prairie, au Manitoba, entraînement qu'il a poursuivi à Moose Jaw, en Saskatchewan. En 2010, le capitaine Kutryk a saisi l'occasion de piloter des avions à réaction rapides et s'est installé à la base aérienne Sheppard de Wichita Falls, au Texas, pour y recevoir l'entraînement nécessaire. Quand il a reçu son diplôme en mai 2012, il a réalisé le rêve de son enfance : devenir pilote de l'ARC.

De retour au Canada, il s'est joint comme stagiaire au 410e Escadron d'entraînement opérationnel à l'appui tactique de la 4e Escadre Cold Lake, en Alberta, afin d'y recevoir l'entraînement opérationnel portant sur le CF-18 Hornet jusqu'en 2013, après quoi il s'est joint au 425e Escadron d'appui tactique à la 3e Escadre Bagotville, au Québec.

Le capitaine Kutryk s'est entraîné activement au Canada et aux États-Unis à bord du CF-18 Hornet. Il a participé à des missions du NORAD partout au Canada, notamment dans le Grand Nord. À l'heure actuelle, il cumule les fonctions de chef de section et d'instructeur dans le domaine des chasseurs de guerre électronique dans le 425e Escadron d'appui tactique. En avril, il participera à l'entraînement annuel de l'équipe de démonstration du CF-18 à Comox, en Colombie-Britannique, en prévision du lancement de la saison de spectacles aériens de 2017.

Le thème de 2017

Tous les ans, l'ARC choisit un thème pour ses équipes de spectacles aériens. En 2017, celui-ci portera sur le 150e anniversaire de la Confédération du Canada.

Tout au long de l'année, le ministère de la Défense nationale et les FAC soutiendront les célébrations que le gouvernement du Canada tiendra dans le cadre de Canada 150, participant aux nombreuses activités qui auront lieu partout au pays. La saison de spectacles aériens qui vient constitue une occasion spéciale pour l'ARC de se joindre aux Canadiens aux quatre coins du pays afin de célébrer les valeurs qu'ils partagent, leurs réalisations et la place qu'ils occupent dans le monde.

Citations

« Cette année marque le 150e anniversaire de la Confédération, et l'ARC est honorée de pouvoir contribuer aux célébrations de ce jalon important grâce à l'équipe de démonstration du CF-18. L'histoire de l'ARC fait partie intégrante de celle du Canada dans son ensemble. Nous sommes fiers de la tradition d'excellence que les hommes et les femmes de l'ARC perpétuent par leur service au Canada et nous sommes impatients de poursuivre cette tradition à l'avenir. »

- Le major-général Christian Drouin, commandant de la 1re Division aérienne du Canada et de la Région canadienne du NORAD

« C'est un immense honneur pour moi d'avoir le privilège de faire partie de l'équipe de démonstration du CF-18, surtout au cours d'une année aussi importante pour notre pays. J'ai hâte de voyager partout au Canada et aux États-Unis pour montrer les compétences et le professionnalisme qui caractérisent l'Aviation royale canadienne. Je profite de l'occasion pour remercier tous les professionnels extrêmement dévoués qui soutiennent l'équipe et qui rendent nos spectacles possibles. »

- Le capitaine Matthew Kutryk, pilote de l'équipe de démonstration du CF-18

Liens pertinents

Le site Web du gouvernement du Canada portant sur Canada 150

Le site Web de l'équipe de démonstration du CF-18 de l'ARC

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://www.marketwire.com/library/20170116-1082831_800.jpg