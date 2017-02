L'ASCAP nomme Simon Greenaway au poste de vice-président des adhésions pour le Royaume-Uni et l'Europe

L'auteur, compositeur, éditeur à succès fera croître les adhésions européennes

NEW YORK, État de New York--(Marketwired - 8 février 2017) - L'ASCAP, l'Association américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs, leader mondial des droits de représentation et de la défense des créateurs de musique, a annoncé aujourd'hui que Simon Greenaway, ancien directeur des adhésions pour la région de Londres, a été promu au poste de vice-président. Dans son nouveau rôle, Greenaway dirigera la division ASCAP Membership basée dans les bureaux britanniques de l'ASCAP, qui continue d'étendre sa liste au fur et à mesure que l'ASCAP ajoute des services pour les membres du monde entier. Il rendra compte au vice-président exécutif pour les adhésions de l'ASCAP, John Titta.

Greenaway, qui a connu un succès considérable au début de sa carrière en tant que compositeur, producteur et multi-instrumentiste, a rejoint l'ASCAP en 2011. Il a joué un rôle influent dans l'affiliation d'auteurs et d'interprètes populaires tels que MYKL (Zayn Malik " Pillowtalk "), MNEK (" Never Forget You " Zara Larsson) et Ed Drewett (One Direction). Greenaway joue également un rôle déterminant dans les relations de l'ASCAP avec les compositeurs européens et britanniques Max Richter, Daniel Pemberton (The Man from U.N.C.L.E) et Steven Price (Gravity), entre autres.

Avant l'ASCAP, Greenaway a été auteur, compositeur et producteur pendant plus de 20 ans. Il s'est classé quatre fois dans le Top 20 britannique et fut trois fois n° 1 au classement UK/Europe dance hits, vendant plus de trois millions de disques avec Charlotte Church, pour qui il a écrit et qu'il a produit. Également un compositeur prolifique, il a travaillé aux côtés de Patrick Doyle pour des films tels queHarry Potter et la coupe de feu et Nanny McPhee, avec Hans Zimmer pour Muppet Treasure Island, David Arnold pour le film de James Bond, Tomorrow Never Dies (Demain ne meurt jamais) et John Powell pour L'âge de glace 3.

" La musique n'a pas de frontières et l'ASCAP soutient les créateurs de musique en Europe et partout dans le monde ", a déclaré Elizabeth Matthews, directrice générale de l'ASCAP. " Simon a joué un rôle clé dans l'expansion de notre présence européenne et dans l'établissement de relations de confiance avec les créateurs et nos partenaires au sein de ces marchés mondiaux vitaux ".

" Simon est un atout fantastique pour l'ASCAP ", a ajouté John Titta. " Sous sa direction, quelques-uns des meilleurs auteurs et compositeurs d'Europe sont devenus membres de l'ASCAP. Le fait d'avoir une personne ayant les antécédents de Simon à la tête de notre équipe d'adhésion en Europe est inestimable et nous attendons avec impatience l'occasion d'approfondir nos relations avec la communauté mondiale de la musique dans les années à venir ".

