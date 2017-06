L'Association des transformateurs laitiers du Canada accueille deux nouveaux membres

OTTAWA, ON--(Marketwired - 28 juin 2017) - L'Association des transformateurs laitiers du Canada (ATLC) est heureuse d'accueillir deux nouveaux membres dans ses rangs, La Fromagerie Bergeron de Saint-Antoine-de-Tilly et La Fromagerie Boivin de La Baie, au Québec.

" C'est avec grand plaisir que nous accueillons ces deux nouveaux membres au sein de l'ATLC. C'est un bon exemple de la façon dont nous réalisons notre vision d'être une voix unie pour une industrie laitière prospère ", a déclaré Carl Colizza, président du Conseil d'administration de l'ATLC.

La Fromagerie Bergeron et La Fromagerie Boivin sont les tout derniers membres à se joindre à une organisation en pleine croissance. Les présidents et chefs de la direction des deux organisations, Roger Bergeron et Luc Boivin, siégeront au Conseil d'administration de l'ATLC.

" Nous sommes heureux de voir que ces organisations comprennent la valeur qu'apporte notre association nationale au secteur de la transformation laitière ", a déclaré Jacques Lefebvre, président et chef de la direction de l'ATLC. " Messieurs Bergeron et Boivin se joignent à nous à un moment où notre environnement est très dynamique ", a-t-il ajouté.

Ces deux nouveaux membres s'ajoutent à Riviera de Sorel-Tracy, au Québec, qui a adhéré à l'ATLC en juin 2016 et siège depuis à son Conseil d'administration.

À propos de l'ATLC

L'ATLC est l'association nationale représentant les intérêts de l'industrie canadienne de transformation laitière en matière de politique publique et de réglementation. Les membres de l'ATLC comprennent certaines des marques les plus reconnues au Canada, emploient plus de 23 000 Canadiennes et Canadiens, et contribuent à notre économie nationale à hauteur de 17,3 milliards $.