Lauréats du Choix du Consommateur Montréal 2017

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 7 mars 2017) - Le Choix du Consommateur est heureux d'annoncer les fournisseurs de services Lauréats de chaque catégorie pour la région de Montréal. Nous tenons à féliciter chaleureusement tous les lauréats de cette année. Votre dévouement et vos efforts pour délivrer un service de qualité supérieure ont résonné auprès des gens de Montréal.

Chaque année au Canada, le Choix du Consommateur recueille les avis, les perceptions et les attentes de milliers de consommateurs et d'entreprises. Tous les Lauréats sont passés par un processus de sélection rigoureux mené par une firme de recherche indépendante qui garanti que seuls les fournisseurs de services les plus remarquables au sein de leur industrie respective sont gagnants. Retrouvez la liste des lauréats 2017 ci-dessous.

AUTOMOBILE & TRANSPORT

DÉMÉNAGEMENT LE CLAN PANNETON

DÉMÉNAGEMENT | PROVINCE DE QUÉBEC

2660 Rue Mullins

Montréal, H3K 1P4

(514) 937-0707

(844) 937-0707

www.leclanpanneton.ca

FIX AUTO

ATELIERS DE CARROSSERIE | PROVINCE DE QUÉBEC

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 433-7087

(800) 463-6349

www.fixauto.com

HGRÉGOIRE LE MÉGACENTRE AUTO DU CANADA

VOITURES USAGÉES | GRAND MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 472-1691

(855) 981-3727

www.hgregoire.com

INTRAGLOBE/TCVL

TRANSITAIRE | GRAND MONTRÉAL

10501 Boulevard Louis-H-Lafontaine, Suite 203

Montréal, H1J 2E8

(514) 735-2821

(888) 681-6818

www.intraglobe.ca

REMORQUAGE MÉTÉOR INC.

REMORQUAGE | GRAND MONTRÉAL

9405 Boulevard St-Michel

Montréal, H1Z 4G9

(514) 384-0239

(888) 638-3679

www.meteor.ca

ROULOTTES RG GAGNON

ROULOTTES - DÉTAILLANT | GRAND MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(888) 354-9598

(888) 697-1351

www.roulottesgagnon.ca

SOS TICKET

SERVICES DE CONTESTATION DE CONTRAVENTION | GRAND MONTRÉAL

412 Rue du Champ-de-Mars

Montréal, H2Y 1B4

(514) 448-4911

(866) 410-0101

www.sosticket.ca

CONSTRUCTION

BELLA PIETRA

COMPTOIR DE CUISINE | GRAND MONTRÉAL

5940 Boulevard des Grandes-Prairies

St-Léonard, H1P 1A4

(514) 324-6382

www.bella-pietra.ca

CONSTRUCTION VOYER

CONTRACTEUR - MAISONS DE PRESTIGE | RIVE-NORD DE MONTRÉAL

4083 Boulevard Le Corbusier

Laval, H7L 5E2

(450) 963-8300

www.voyer.ca

FABRICATION RAMPES ET ESCALIERS PRESTIGE INC.

MANUFACTURIER DE RAMPES & ESCALIERS | GRAND MONTRÉAL

6000, Boulevard Industriel

Montréal-Nord, H1G 3J2

(514) 324-2107

www.aluminiumprestige.com

GROUPE LOU-TEC INC.

LOCATION D'OUTILS | GRAND MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(514) 356-0047

www.loutec.com

LES GOUDRONS DU QUÉBEC

IMPERMÉABILISATION DE FONDATION | GRAND MONTRÉAL

22 Rue des Entreprises

Sainte-Anne-des-Plaines, J0N 1H0

(450) 478-1014

www.lesgoudronsduquebec.com

LES INDUSTRIES BONNEVILLE

MAISONS RÉSIDENTIELLES USINÉES | PROVINCE DE QUÉBEC

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 464-1001

www.maisonsbonneville.com

MAÇONNERIE GRATTON

MAÇONNERIE ET BRIQUETAGE | GRAND MONTRÉAL

3729 Rue Wellington

Verdun, H4G 1V1

(514) 367-1631

www.maconneriegratton.com

MICHEL GUIMONT ÉLECTRICIEN LTÉE.

ÉLECTRICIEN | ÎLE DE MONTRÉAL ET RIVE-NORD DE MONTRÉAL

2222 Avenue Charland Est

Montréal, H1Z 1B4

(514) 389-9534

(888) 389-9535

www.michelguimont.com

PAVAGE ET AMÉNAGEMENT BORSELLINO

AMÉNAGEMENT PAYSAGER & PAVAGE - ENTREPRENEURS |

ÎLE DE MONTRÉAL, LAVAL ET RIVE-NORD DE MONTRÉAL

1254 Avenue Godin

Laval, H7E 2T2

(514) 325-7250

www.pavageborsellino.com

RCI ENVIRONNEMENT

COLLECTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES - COMMERCIALE | GRAND MONTRÉAL

9501 Boulevard Ray Lawson

Anjou, H1J 1L4

(514) 352-2020

(877) 565-2025

www.rcienvironnement.com

RÉNOVATIONS DANAR MTL INC.

RESTAURATION APRÈS SINISTRE | GRAND MONTRÉAL

5353 Boulevard Thiemens, bureau 100

Ville St-Laurent, H4R 2H4

(514) 731-7736

(888) 731-7736

www.danar.ca

MAISON

A-EXTERMINATION

EXTERMINATION & GESTION PARASITAIRE | GRAND MONTRÉAL

1402 Boulevard Taschereau

Longueuil, J4P 3M6

(514) 525-9111

www.a-extermination.com

ADÈLE PLUS

ENTRETIEN MÉNAGER RÉSIDENTIEL | PROVINCE DE QUÉBEC

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 934-6255

(877) 771-1133

www.adeleplus.com

AMÉNAGEMENT PAYSAGER LAMBERT

AMÉNAGEMENT PAYSAGER | RIVE-SUD DE MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 650-0527

(844) 472-2526

www.groupelambert.ca

AMEUBLEMENT CASA VOGUE

MEUBLES - DÉTAILLANT | ÎLE DE MONTRÉAL

8260 Boulevard Saint-Michel

Montréal, H1Z 3E2

(514) 722-5828

(866) 722-5828

www.casavogue.ca

BAIN MAGIQUE

BAIGNOIRES - RÉPARATION | GRAND MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 472-0024

(877) 354-2284

www.bainmagique.com

BEAUDOIN NOTARIAT INC.

NOTAIRES | RIVE-NORD DE MONTRÉAL ET LAVAL

1 Place Laval, Suite 160

Laval, H7N 1A1

(450) 490-7700

www.beaudoinnotaire.ca

BENJAMIN MOORE

PEINTURE (MARQUE) | GRAND MONTRÉAL

9393 Boulevard St-Michel

Montréal, H1Z 3H3

(800) 361-5898

www.benjaminmoore.com

CLUB PISCINE SUPER FITNESS

PISCINES (VENTE ET INSTALLATION), SPAS - DÉTAILLANT

& MEUBLES DE JARDIN - DÉTAILLANT | GRAND MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 965-9249

www.clubpiscine.ca

COUVREUR RENÉ PERRON LTÉE.

COUVREURS RÉSIDENTIEL | GRAND MONTRÉAL

9150, Rue Pascal Gagnon

St-Léonard, H1P 2X4

(514) 327-1100

www.perroncouvreurs.com

CUISIMAX INC

ARMOIRES DE CUISINE - VENTE & INSTALLATION | ÎLE DE MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 668-4545

(800) 975-4545

www.cuisimax.com

DRAINAGE QUÉBECOIS

NETTOYAGE DE DRAINS | ÎLE DE MONTRÉAL, RIVE-SUD DE MONTRÉAL, RIVE-NORD

11000 Sherbrooke Est, Local C-13

Montréal, H1B 5W1

(514) 644-1616

www.drainagequebecois.com

ÉCO DÉPÔT CÉRAMIQUE

CÉRAMIQUE - IMPORTATEUR & DISTRIBUTEUR | LAVAL, RIVE-SUD DE MONTRÉAL, RIVE-NORD

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 667-1166

www.eco-depot.ca

FUTURA MANUFACTURIER DE PORTES ET FENÊTRES

PORTES ET FENÊTRES - FABRICANT | GRAND MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 669-0204

www.pffutura.qc.ca

GARDE-ROBES GAGNON INC.

GARDE-ROBES (CONCEPTION ET INSTALLATION) | GRAND MONTRÉAL

17510 Rue Charles, Local 500

Mirabel, J7J 1X9

(450) 971-1971

(800) 396-8484

www.grgagnon.com

LE GROUPE MULTI LUMINAIRE INC.

LUMINAIRES - DÉTAILLANTS | GRAND MONTRÉAL

2591 Boulevard Daniel-Johnson

Laval, H7T 1S8

(450) 681-3939

www.multiluminaire.ca

LE GROUPE VERTDURE

GAZON - ENTRETIEN | PROVINCE DE QUÉBEC

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(888) 735-6873

www.vertdure.com

MULTI-PRÊTS HYPOTHÈQUES

COURTIER HYPOTHÉCAIRE | PROVINCE DE QUÉBEC

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(514) 278-8793

www.multi-prets.ca

PRODUITS NEPTUNE

ACCESSOIRES DE SALLES DE BAIN | SAINT-HYACINTHE

6835 Rue Picard

Saint-Hyacinthe , J2S 1H3

(450) 773-7058

(888) 366-7058

www.produitsneptune.com

RÉNOVE ASPHALTE INC.

PAVAGE - ENTREPRENEURS | RIVE-SUD DE MONTRÉAL

5490 Rue David

Saint-Hubert, J3Z 1H8

(450) 550-6362

(514) 990-6365

www.renoveasphalte.com

RÉSIDENCE L'EAU VIVE

RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AINÉS | SAINT-HYACINTHE

920 Boulevard Casavant Est

Saint-Hyacinthe, J2S 8W3

(450) 250-8483

www.leauvive.ca

TENDANCE CONCEPT

ARMOIRES DE CUISINE HAUT DE GAMME | RIVE-NORD & GRAND MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 438-3388

(877) 438-3388

www.tendances-concept.com

VIA CAPITALE

COURTIER IMMOBILIER | GRAND MONTRÉAL

2250 Boulevard Daniel Johnson, suite 500

Laval, H7T 2L1

(514) 287-1818

(800) 363-6715

www.viacapitalevendu.com

MODE DE VIE

BIJOUTERIE ROBERT RICHER

BIJOUTERIE | OUEST DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

309 Avenue Dorval

Dorval, H9S 3H6

(514) 631-8971

www.robertricher.ca

CHÂTEAU DE LA MARIÉE NADIA

BOUTIQUES ROBES DE BAL ET DE LA MARIÉE | GRAND MONTRÉAL

6920 Rue St-Hubert

Montréal, H2S 2M6

(514) 270-5858

www.chateaudelamarieenadia.com

ÉCOLE LPS

ÉCOLE DE LANGUES | GRAND MONTRÉAL

505 Boulevard René-Lévesque Ouest, local 1101

Montréal, H2Z 1Y7

(514) 878-2821

(877) LANGUES

www.ecolelps.com

INTERMEZZO

AGENCES DE RENCONTRE HAUT DE GAMME | GRAND MONTRÉAL

1280 Avenue Bernard Ouest, bureau 200

Outremont, H2V 1V9

(514) 278-9004

www.intermezzo.ca

JACQUES CARTIER PIZZA INC.

PIZZA - LIVRAISON | RIVE-SUD DE MONTRÉAL

9160 Boulevard Leduc, Suite 410

Brossard, J4Y 0E3

(450) 618-1692

www.jacquescartierpizza.com

JEAN FORTIN & ASSOCIÉS

SYNDIC AUTORISÉ EN INSOLVABILITÉ | OUEST DE L'ÎLE, ÎLE DE MONTRÉAL, RIVE SUD

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 442-3260

(877) 777-AIDE

www.jeanfortin.com

LES RÉSIDENCES SOLEIL

RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS | GRAND MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 449-1516

(800) 363-0663

www.residencessoleil.ca

PIZZERIA NAPOLETANA

RESTAURANT ITALIEN | ÎLE DE MONTRÉAL

189 Rue Dante

Montréal, H2S 1K1

(514) 276-8226

www.napoletana.com

PRODUITS ALIMENTAIRES ITALIENS NEW MILANO INC.

BOUCHERIE ET CHARCUTERIE | GRAND MONTRÉAL

10548 Avenue l'Archevêque

Montréal, H1H 3A2

(514) 323-2643

www.newmilano.com

RISTORANTE TRE COLORI

RESTAURANT ITALIEN | RIVE-SUD DE MONTRÉAL

1696 Avenue Bourgogne

Chambly, J3L 1Z2

(450) 658-6653

www.trecolori.com

THAÏ EXPRESS

RESTAURANT THAÏLANDAIS | PROVINCE DE QUÉBEC

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(514) 336-8885

(866) 891-6633

www.thaiexpress.ca

URGEL BOURGIE/ATHOS

COMPLEXES FUNÉRAIRES | GRAND MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(514) 735-2025

(866) 856-7777

www.urgelbourgie.com

VIP INVESTIGATION INC.

INVESTIGATEURS - ENQUÊTEURS PRIVÉS | GRAND MONTRÉAL

83, Rue St-Paul Ouest

Montréal, H2Y 1Z1

(514) 844-4440

(514) 238-8847

www.spyvip.com

VOYAGE VASCO INC.

AGENCE DE VOYAGE | GRAND MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 474-4240

(888) 698-4240

www.voyagevasco.com

SANTE ET BIEN-ETRE

ACTION SPORT PHYSIO

PHYSIOTHÉRAPIE | ÎLE DE MONTRÉAL, RIVE-SUD DE MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(514) 624-5000

(855) PHY-SIOTHERAPIE

www.actionsportphysio.com

CENTRE DENTAIRE DE HAUTE TECHNOLOGIE DU QUÉBEC

DENTISTE | ÎLE DE MONTRÉAL

1823 Rue Sherbrooke Est

Montréal, H2K 1B4

(514) 524-6848

www.centredentairedehautetechnologie.com

CENTRE NOUVEAU SOURIRE

DENTUROLOGISTES | RIVE-NORD DE MONTRÉAL

355 Boulevard Samson, Local 5

Laval, H7X 2Z7

(450) 314-3777

www.centrenouveausourire.ca

CLINIQUE DERMASKIN

CLINIQUE MÉDICO-ESTHÉTIQUE | RIVE-NORD DE MONTRÉAL

136 Rue St Louis

St-Eustache, J7R 1Y2

(514) 931-7546

(855) 931-7546

www.dermaskin.ca

CORPORATION GENACOL CANADA INC.

PRODUIT SANTÉ ARTICULAIRE | GRAND MONTRÉAL

81 Rue Gaston-Dumoulin

Blainville, J7C 6B4

(450) 433-8538

(888) 240-3002

www.genacol.ca

GROUPE DENTAIRE API

DENTISTES | RIVE-NORD DE MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(450) 662-6060

www.apigroupe.com

GROUPE SANTÉ PHYSIMED

CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE | ÎLE DE MONTRÉAL

6363 Route Transcanadienne, bureau 212

Saint-Laurent, H4T 1Z9

(514) 747-8888

(888) 749-7463

www.physimed.com

INSTITUT DE BEAUTÉ LORRAINE TERMETZ

CLINIQUE D'ÉPILATION | ÎLE DE MONTRÉAL

4489 Rue Fabre

Montréal, H2J 3V4

(514) 523-8346

www.institutdebeautelorrainetermetz.com

LA CLINIQUE DE CHIRURGIE PLASTIQUE DE MONTRÉAL

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE | ÎLE DE MONTRÉAL

2381, Boulevard Gouin Ouest

Montréal, H3M 1B5

(514) 277-6644

www.ccpmtl.com

LASIK MD

CORRECTION DE LA VUE AU LASER | GRAND MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(877) 305-1515

www.lasikmd.com

MALIK PODIATRY

PODIATRE | ÎLE DE MONTRÉAL

1819 Boulevard René-Lévesque, Suite 003

Montréal, H3H 2P5

(514) 844-5250

www.malikpodiatry.com

MEDI-CLUB PHYSIO

PHYSIOTHÉRAPIE | OUEST DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

2869 Boulevard St-Charles

Kirkland, H9H 3B5

(514) 695-9152

www.medi-club.ca

PHYSIO EXTRA

PHYSIOTHÉRAPIE | LAVAL & RIVE-NORD DE MONTRÉAL

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(514) 383-8389

(855) 743-9872

www.physioextra.ca

RÉCRÉOFUN SB INC.

CENTRE D'AMUSEMENT FAMILIAL | GRAND MONTRÉAL

1031 Boulevard Saint-Bruno

Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 6P4

(450) 723-8999

(844) 596-6386

www.recreofun.com

SPA MUNARI ESTHÉTIQUE LASER MASSOTHÉRAPIE

CLINIQUE D'ESTHÉTIQUE | OUEST DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

3563 Boulevard Saint-Charles

Kirkland, H9H 3C4

(514) 695-5040

www.spamunari.com

SOLUTIONS COMMERCIALE

BEAUCHEMIN TRÉPANIER CPA INC.

COMPTABILITÉ PETITE ENTREPRISE | ÎLE DE MONTRÉAL

69 Rue Sherbrooke Ouest

Montréal, H2X 1X2

(514) 847-0182

www.bt-cpa.ca

CANBEC COURIER SERVICE

COURRIER - SERVICE LOCAL | GRAND MONTRÉAL

3490 Rue Ashby

St-Laurent, H4R 2C1

(514) 933-6044

www.canbeccourrier.ca

DANTECH

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE - DÉTAILLANT DE FOURNITURES | GRAND MONTRÉAL

4526 Rue Saint-Denis

Montréal, H2J 2L3

(514) 849-2999

www.dantech.ca

DESLAURIERS & ASSOCIÉS

ASSURANCES - COURTIER INDÉPENDANT | RIVE-NORD DE MONTRÉAL

2500 Boulevard Daniel Johnson, bureau 900

Laval, H7T 2P6

(450) 661-1653

www.d-a.ca

DUMAIS & GIARD NOTAIRES

NOTAIRE | ÎLE DE MONTRÉAL

5777 Rue Sherbrooke Est, bureau 201

Montréal, H1N 3R5

(514) 257-1106

www.dumaisgiardnotaires.com

GESTION IMMOBILIÈRE LOGIS-TECH INC.

GESTION IMMOBILIÈRE | GRAND MONTRÉAL

1010 Rue Sherbrooke Ouest, suite 1800

St-Bruno-de-Montarville, J3V 4P8

(514) 856-7799

www.gestion-logistech.com

GROUPE G.E. NATIONALES

SERVICE D'ENTRETIEN COMMERCIAL | GRAND MONTRÉAL

3905 Rue Isabelle, bureau 106

Brossard, J4Y 2R2

(450) 659-8688

www.groupegenationales.com

HÔTEL RUBY FOO'S

HÔTEL - INDÉPENDANT | GRAND MONTRÉAL

7655 Boulevard Décarie

Montréal, H4P 2H2

(514) 731-7701

www.hotelrubyfoos.com

INFO TÉLÉCOM

TÉLÉCOMMUNICATION | GRAND MONTRÉAL

15599 Rue Notre-Dame Est

Montréal, H1A 1X3

(514) 498-3030

(888) 998-3030

www.info-tele.com

LE PANIER DE DÉLICES - THE SWEET BASKET

PANIER - CADEAUX | GRAND MONTRÉAL

84A, Boulevard Brunswick

Dollard-des-Ormeaux, H9B 2C5

(514) 683-3885

(866) 683-3885

www.thesweetbasket.com

MANOIR ROUVILLE-CAMPBELL

SALLES DE RÉUNION | RIVE-SUD DE MONTRÉAL

125 Chemin des Patriotes Sud

Mont-Saint-Hilaire, J3H 3G5

(450) 446-6060

(866) 250-6060

www.manoirrouvillecampbell.com

NETTOYAGE EXPERTS

NETTOYAGE DE TAPIS | RIVE-SUD, RIVE-NORD & GRAND MONTRÉAL

401 A Chemin de la Grande Côte

Rosemère, J7A 1K7

(514) 992-7775

www.nettoyageexperts.com

PRÉVENTION INCENDIE SAFETY FIRST INC.

PROTECTION INCENDIE | PROVINCE DE QUEBEC

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

(514) 866-8683

(800) 401-2757

www.safetyfirst-int.com

QUÉBEC LINGE

SERVICE DE LOCATION D'UNIFORMES | GRAND MONTRÉAL

4375 Rue de Rouen

Montréal, H1V 1H2

(514) 670-2005

(800) 363-1534

www.canadianlinen.com

SOLUTION ORANGE

AGENCE WEB | RIVE-SUD DE MONTRÉAL

2032 Avenue Bourgogne, Suite 1010

Chambly, J3L 1Z6

(514) 397-0385

www.solutionorange.com

À propos du Choix du Consommateur

Le Prix Choix du Consommateur a été créé en 1987 avec pour seul objectif de reconnaître l'excellence en affaires des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, nous sommes la seule organisation canadienne à mener des sondages indépendants de recherche sur les marchés produisant des résultats statistiques précis afin de déterminer la réputation de la marque, la satisfaction de la clientèle et l'excellence en affaires des entreprises.

Nous reconnaissons le mérite des meilleures entreprises en leur accordant le Prix Choix du Consommateur. De plus, nous permettons aux gagnants de participer à un éventail d'initiatives de marketing afin qu'ils puissent profiter de leur nouveau statut. Les initiatives sont conçues pour optimiser la reconnaissance qu'ils obtiennent auprès du public et de leur communauté d'affaires.

Les gagnants sont déterminés en fonction de notre processus exclusif de sélection en quatre étapes, ce qui nous permet de proposer aux consommateurs les fournisseurs de services et les entreprises les mieux classés pour chaque catégorie.

Au final : Les gagnants du Prix Choix du Consommateur NE SONT PAS sélectionnés par des juges; ils sont choisis par vous, les consommateurs.

Le choix du consommateur est présent à Calgary, Edmonton, Halifax, Hamilton, London, Montréal, Ottawa, Québec, Regina, Saskatoon, St. John's, Toronto, Vancouver, Waterloo et Winnipeg.

