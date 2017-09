Lauréats du Choix du Consommateur Québec 2017

QUÉBEC, QC--(Marketwired - 27 septembre 2017) - Le Choix du Consommateur est heureux d'annoncer les fournisseurs de services Lauréats de chaque catégorie pour la région de Québec. Nous tenons à féliciter chaleureusement tous les lauréats de cette année. Votre dévouement et vos efforts pour délivrer un service de qualité supérieure ont résonné auprès des gens de la région de Québec.

Chaque année au Canada, le Choix du Consommateur recueille les avis, les perceptions et les attentes de milliers de consommateurs et d'entreprises. Tous les Lauréats sont passés par un processus de sélection rigoureux mené par une firme de recherche indépendante qui garantit que seuls les fournisseurs de services les plus remarquables au sein de leur industrie respective sont gagnants. Retrouvez la liste des lauréats 2017 ci-dessous.

AUTOMOBILE & TRANSPORT

AUTOBUS LA QUÉBÉCOISE

Location d'autobus | Province de Québec

607, 6e avenue de l'aéroport

Québec, QC, G2G 2T4

www.autobus.qc.ca

(418) 872-5525

1-888-872-5525

DÉMÉNAGEMENT LE CLAN PANNETON

Déménageurs | Province de Québec

2525 Avenue Watt

Québec, QC, G1P 3T2

(418) 658-8880

1-844-937-0707

FIX AUTO

Atelier de carrosserie | Province de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.fixauto.com

1-800-INFO-FIX

VR ST-CYR

Véhicules récréatifs | Province de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.vrstcyr.com

1-844-877-8297

MAISON & CONSTRUCTION

ARMOIRE BERTHIAUME ÉLÉGANCE

Armoires de cuisine – Fabricant |Ville de Lévis

3945 Guillaume Couture

Lévis, QC, G6W 1H6

www.armoiresberthiaumeelegance.ca

(418) 837-6103



BAIN MAGIQUE

Réparation de baignoires | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.bainmagique.com

(418) 847-2224

1-877-354-2284



BENJAMIN MOORE

Centre de décoration et peinture | Province de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.benjaminmoore.ca

1-800-361-5898

CARON & GUAY

Manufacturiers de portes et fenêtres | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.caronetguay.com

(418) 683-7534

1-800-797-2459



COFFRAGES BOLDUC ET BOLDUC

Experts en fondation | Ville de Québec

325 Rue Fichet

Beauport, QC, G1C 6Y1

www.coffragesbolduc.ca

(418) 666-8718

CULLIGAN

Adoucisseur d'eau | Ville de Québec

2929, Rue Kepler

Québec, QC, G1X 3V4

www.culliganquebec.com

(418) 681-4605

DÉCO-RAMPE

Rampes et Balustrades | Ville de Québec

2500, rue Jean-Perrin, local 160

Québec, QC, G2C 1X1

www.deco-rampe.com

(418) 881-4242

1-866-881-4242

DRAINAGE EXCAVATION DROLET

Entrepreneurs en drainage | La Mauricie

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.excavationdrolet.com

(819) 375 4899

1-844-699 4899

ESCALIERS GILLES GRENIER

Fabricants d'escaliers | Ville de Québec

586, rue Texel

St-Elzear, QC, G0S 2J2

www.ggstair.com

(418) 387-6317

1-800-463-8842

FORTIN & FORTIN

Notaires | Ville de Québec

3555 Boulevard Hamel

Québec, QC, G1P 2J4

www.fortinnotaires.com

(418) 872-4620

GALERIE D'ART BEAUCHAMP

Galerie d'art | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.galeriebeauchamp.com

(418) 694-2244

1-877-694-2244

GARCO

Entrepreneurs en drainage | Ville de Québec

640 rue Adanac, local #3

Québec, QC, G1C 7B7

www.garco.co

(418) 821-2999

1-888-694-3899

GROUPE LOU-TEC

Location d'outils | Province de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.loutec.com

1-866-456-8832

GROUPE MULTI LUMINAIRE

Luminaires | Province de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.multiluminaire.ca



GROUPE VERTDURE

Gazon – Entretien | Province de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.vertdure.com

1-888-735-6873

L'ATELIER AVANT GARDE

Entrepreneur en rénovation résidentielle | Ville de Québec

2625 Chemin Sainte-Foy

Québec, QC, G1V 1T8

www.aag.qc.ca

(418) 651-1616

LE GROUPE AIR-PLUS

Contröle de la qualité de l'air | Ville de Québec

375 Avenue Marconi

Québec, QC, G1N 4A5

www.groupeairplus.com

(418) 686-7069

1-888-877-7714

LES CABANONS MODERNES

Cabanons (Manufacturier et détaillant) | Région de Québec

12400 Boulevard de la Colline

Québec, QC, G3E1H1

www.cabanonsmodernes.com

(418) 845-1980

LES CONSTRUCTIONS PRO-TEC-TOIT

Couvreurs en toitures (Résidentiel) | Ville de Québec

995, Rue Rivard

Québec, QC, G1M 3G8

www.protectoit.com

(418) 687-7777

1-877-849-5777



LES GOUTTIÈRES CHARLES BROCHU

Gouttières | Région de Québec

2749, Rue Beaulieu

Lévis, QC, G6Z 2L1

www.gouttieresbrochu.com

(418) 832-0232

LES INDUSTRIES BONNEVILLE

Maisons résidentielles usinées | Province de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.maisonsbonneville.com

(418) 687-4621

1-877-964-1001

MULTI-PRÊTS HYPOTHÈQUES

Courtier hypothécaire | Province de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.multi-prets.com

(418) 622-7685

1-888-331-7685

PLANCHER BOIS FRANC 2000

Planchers de bois (Détaillants) | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.plancher2000.com

(418) 871-2000

1-800-871-7484

POÊLES ET FOYERS DE LA CAPITALE

Foyers (Spécialistes) | Ville de Québec

909, boul. Pierre Bertrand #190

Québec, QC, G1M 3R8

www.pfcapitale.com

RE/MAX 1ER CHOIX

Courtiers et agents immobiliers | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.remax1erchoix.com

(418) 682-7000

(418) 683-9300

ROCHON, CUISINES ET SALLES DE BAIN

Armoires de cuisine – Fabricant | Ville de Québec

4640, boulevard Wilfrid-Hamel

Québec, QC, G1P 2J9

www.cuisinesrochon.com

(418) 874-1115

TERRASSEMENT PORTUGAIS

Aménagement paysager | Ville de Québec

2425 Rue Chappe

Québec, QC, G2G 2N8

www.terrassementportugais.ca

(418) 872-1506

TRÉVI

Piscines (Ventes & Installation) | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.expertdevosetes.ca

(418) 687-1988

VITRERIE GLOBAL

Vitrerie et miroir (Vente et Installation) | Région de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

Québec, QC, G2E 5X5

www.vitrerieglobal.ca

(418) 955-4949

1-866-937-4949

MODE DE VIE

ADÈLE PLUS

Entretien ménager – Résidentiel | Province de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

Québec, QC, G2E 2H2

www.adeleinc.com

(418) 877-4447

1-877-771-1133



BIJOUTERIES DOUCET

Bijouteries | Ville de Québec

Avec Plusieurs Emplacements Pour Mieux Vous Servir

www.doucetlatendresse.com

1-866-869-0984

GROUPE VOYAGE QUÉBEC

Agence de voyages | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.gvq.ca

(418) 525-4585

1-800-463-1598

MAISON ADAM

Stéréophonie haut de gamme | Ville de Québec

710 Rue Bouvier

Québec, QC, G2J 1C2

www.maisonadam.ca

(418) 628-9000

1-855-535-5900

RESTAURANT PARMESAN

Restaurant " Fine cuisine italienne " | Ville de Québec

38, rue Saint-Louis

Québec, QC, G1R 3Z1

www.restaurantparmesan.com

(418) 692-0341

SPORT OLYMPE

Bicyclettes | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.sportolympe.com

(418) 871-1351

THAÏ EXPRESS

Restaurant Thaïlandais | Province de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.thaiexpress.ca

(514) 336-8885

1-866-891-6633



YUZU SUSHI

Restaurant "Comptoirs á sushi" | Ville de Québec

304-1305, boul. Lebourgneuf

Québec, QC, G2K 2E4

www.yuzu.ca

(418) 704-7834

1-855-254-7834

SANTÉ & BIEN ÊTRE

AMERISPA

Centre de santé et spas urbains | Province de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.amerispa.ca

1-866-263-7477



CHARTWELL DOMAINE DU CHÂTEAU DE BORDEAUX

Résidences privées pour ainés | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.chartwell.com

1-855-461-0685

CLINIQUE D'ESTHÉTIQUE DE LA CAPITALE

Institut de beauté | Ville de Québec

6300 Rue Clairbonne

Québec, QC, G1H 6T9

www.facebook.com/cliniqueesthetiquecapitale

www.esthetiquelacapitale.com

(418) 622-0912

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LÉVIS-LAUZON INC.

Vétérinaires | Ville de Lévis

6883 Boul. Guillaume-Couture

Lévis, QC, G6V 9H5

www.vetlevislauzon.com

(418) 833-4917

CLUB SPA

Spas (Détaillants exclusifs) | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.clubspas.com

(418) 667-5468

1-888-667-5468

LÉPINE CLOUTIER /ATHOS

Complexes funéraires | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.lepinecloutier.com

1-844-340-2367

LES CLINIQUES MÉDICALES LACROIX

Cliniques médicales privées | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.cliniquesmedicaleslacroix.com

(418) 871-1911

1-855-841-1911

CLINIQUE DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE LA GRANDE ALLÉE

Clinique de chirurgie plastique | Ville de Québec

425, Grande Allée Est

Québec, QC, G1R 2J5

www.cliniquegrandeallee.com

(581) 703-5653

LE CENTRE DENTAIRE GIRARD ET MARTINEAU

Implantologie dentaire | Région de Québec

1191, Avenue Cartier, 2e étage

Québec, QC, G1R 2S9

www.girardetmartineau.com

(418) 522-3368

SOLUTIONS COMMERCIALE

ALARME ALLIANCE

Alarme – Contrôle et système | La Mauricie

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.alarmealliance.com

1-877-251-0110

CENTRE D'ORDINATEURS S.T.O.

Ordinateurs (Vente et service) | Ville de Québec

1415 Frank-Carrel #133

Québec, QC, G1N 4N7

www.sto.qc.ca

(418) 687-6666

COMPRO COMMUNICATIONS

Services de réponse téléphonique | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.comprotel.com

(418) 652-1490

1-866-652-1490

FREEMAN

Services audiovisuels | Ville de Québec

100-2025 rue Lavoisier

Québec, QC, G1N 4L6

www.freemanav-ca.com/fr

(418) 687-9055

1-800-868-6886

HANGAR - ENTREPÔTS SÉCURISÉS

Entreposage sécurisé local | Ville de Québec

1985, rue A.R. Décary Suite 100

Québec, QC, G1N 3Z8

www.monhangar.ca

(418)-527-6051

LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS DU QUÉBEC

Équipement de manutention – Vente & location | Ville de Québec

915, Avenue Godin

Québec, QC, G1M 2X5

www.ceqinc.ca

(418) 527-3431

1-800-463-5118

MÉGA FUN ANIMATION

Discos mobiles et animation | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous servir

www.megafunanimation.com

(418) 263-3332

1-888-663-2673

PRÉVENTION INCENDIE SAFETY FIRST INC.

Protection Incendie | Province de Québec

6500 Zéphirin-Paquet, Local 200

Québec, QC, G2C 0M3

www.safetyfirst-int.com

(418) 621-9959

1-877-621-9959

PUBLIKO MARKETING

Agence de marketing | Ville de Lévis

840 rue de l'Oseille

Lévis, QC, G6Z 3B7

www.publikomarketing.com

(418) 839-3733



STEAMATIC

Nettoyage de tapis | Ville de Québec

Plusieurs emplacements pour mieux vous server

www.steamatic.ca

1-888-632-4268

À propos du Choix du Consommateur

Le Prix Choix du Consommateur a été créé en 1987 avec pour seul objectif de reconnaître l'excellence en affaires des petites et moyennes entreprises.

Aujourd'hui, nous sommes la seule organisation canadienne à mener des sondages indépendants de recherche sur les marchés produisant des résultats statistiques précis afin de déterminer la réputation de la marque, la satisfaction de la clientèle et l'excellence en affaires des entreprises.

Nous reconnaissons le mérite des meilleures entreprises en leur accordant le Prix Choix du Consommateur. De plus, nous permettons aux gagnants de participer à un éventail d'initiatives de marketing afin qu'ils puissent profiter de leur nouveau statut. Les initiatives sont conçues pour optimiser la reconnaissance qu'ils obtiennent auprès du public et de leur communauté d'affaires.

Les gagnants sont déterminés en fonction de notre processus exclusif de sélection en quatre étapes, ce qui nous permet de proposer aux consommateurs les fournisseurs de services et les entreprises les mieux classés pour chaque catégorie.

Au final: Les gagnants du Prix Choix du Consommateur NE SONT PAS sélectionnés par des juges; ils sont choisis par vous, les consommateurs.

Le choix du consommateur est présent à Calgary, Edmonton, Halifax, Hamilton, London, Montréal, Ottawa, Québec, Regina, Saskatoon, St. John's, Toronto, Vancouver, Waterloo et Winnipeg.

