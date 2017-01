Le 150e anniversaire de la Confédération : Calgary sera au coeur des célébrations grâce à un financement de plus de 600 000 dollars

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Ministère du Patrimoine canadien

L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Calgary-Centre, a annoncé aujourd'hui le financement d'une nouvelle série de projets communautaires qui seront mis sur pied à Calgary en vue de souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Le ministre Hehr a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement par l'entremise du Fonds Canada 150, qui a pour but d'aider les Canadiens de partout au pays à prendre part aux célébrations du 150e anniversaire aux échelles locale, régionale et nationale.

Citations

« Grâce à ces projets, les Canadiens et les visiteurs pourront fêter le 150e anniversaire de la Confédération à Calgary. Les célébrations permettront de laisser un legs aux générations à venir, de resserrer les liens qui nous unissent et d'envisager l'avenir de notre pays avec optimisme. L'année 2017 sera des plus mémorables, et Calgary ne sera pas en reste. Alors, allez-y, participez, célébrez et explorez! »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Afin de souligner le 150e anniversaire de la Confédération, nous appuyons la tenue d'activités d'un océan à l'autre. Ce financement accordé aux organismes de Calgary permettra de saluer les réalisations des communautés de la région et leur précieuse contribution à l'édification du Canada d'aujourd'hui. J'invite les gens de Calgary à se joindre à tous les Canadiens pour célébrer cet anniversaire important! »

- L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Calgary-Centre

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada accorde un montant total de 640 642 dollars aux projets.

Les grands thèmes de la vision du gouvernement du Canada pour le 150 e anniversaire de la Confédération sont la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones, l'environnement et la jeunesse.

Le Fonds Canada 150 a été établi en avril 2015. Il est doté d'un budget global de 200 millions de dollars.

Des célébrations se tiendront tout au long de l'année afin de souligner ce jalon important de l'histoire du Canada.

Fiche d'information

Afin de faire de 2017 une année dont tous les Canadiens se souviendront, le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des projets d'envergure régionale et locale.

Projets communautaires

Des activités et projets communautaires se dérouleront dans les collectivités des quatre coins du pays, y compris à Calgary. Ils seront représentatifs de chaque collectivité, et parfaitement adaptés aux circonstances et aux besoins locaux.

Voici la liste des projets communautaires approuvés à ce jour à Calgary :