Le Bureau de la concurrence approuve la vente de Hewitt à Toromont

POINTE-CLAIRE, QUÉBEC--(Marketwired - 22 oct. 2017) - Le Groupe Hewitt (« Hewitt ») annonce aujourd'hui que le Bureau de la concurrence a approuvé la vente de l'entreprise à Toromont Industries. Ceci marque la fin des étapes importantes menant à la conclusion de la transaction.

« Nous sommes heureux de compléter une étape importante vers la finalisation de cette transaction qui, nous l'estimons, bénéficiera à nos clients et à nos employés », a dit Jim Hewitt, Président du conseil et Chef de la direction de Hewitt. « Nous continuons de travailler étroitement avec l'équipe de Toromont pour conclure cette transaction. »

La transaction devrait être conclue à la suite de la clôture du jour ouvrable, soit le vendredi 27 octobre.

En attentant l'achèvement de la vente, c'est le statu quo pour les employés et les clients des deux entreprises. Hewitt et Toromont continueront de collaborer pour assurer une transition harmonieuse.

Une fois la transaction conclue, Toromont a l'intention d'effectuer des investissements auprès des employés, les installations, la technologie ainsi que dans la flotte de location et s'attend également à maintenir les installations existantes.

À propos de Hewitt Équipement Limitée

Hewitt Équipement Limitée est le concessionnaire autorisé Caterpillar pour le Québec et l'Ouest du Labrador et, depuis 1995, de par sa filiale Atlantic Tractors & Equipment Ltd, également le concessionnaire autorisé Cat pour les provinces des Maritimes. Depuis son siège social situé à Pointe-Claire et ses 45 succursales, le Groupe Hewitt vend, loue et assure le service après-vente de la gamme complète des produits Caterpillar sous quatre divisions : Équipement Lourd, Manutention, Énergie et Camion. Les autres filiales du Groupe sont : Hewitt Material Handling inc. (Ontario), Location Hewitt inc. (Québec, Ouest du Labrador et Maritimes), Montréal Hydraulique inc. et Hewitt inc. et Hewitt est également le concessionnaire Maschinenbau Kiel GmbH (MaK) pour le Québec, les Maritimes et la côte Est américaine, du Maine à la Virginie. Le Groupe Hewitt emploie plus de 2000 personnes dans l'Est du Canada.