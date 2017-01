Le Canada est bien représenté sur les listes des 100 premières entreprises mondiales de technologies propres et des 100 entreprises à surveiller

OTTAWA, ON--(Marketwired - 25 janvier 2017) - Le 23 janvier 2017, le groupe Cleantech a publié ses célèbres listes des 100 entreprises mondiales de technologies propres et des 100 entreprises à surveiller. Ces listes, qui distinguent les sociétés privées de technologies propres les plus susceptibles d'avoir un gros impact sur le marché dans les cinq à dix ans à venir, comptent un nombre impressionnant d'entreprises canadiennes. Parmi les près de 10 000 sociétés prises en considération et les 77 pays représentés, le Canada s'est vu attribuer 11 des 100 distinctions (11 %) de la liste des 100 entreprises mondiales de technologies propres et 5 des 100 distinctions (5 %) de la liste des 100 à surveiller.

Du fait que Technologies du développement durable Canada (TDDC) a travaillé avec la plupart de ces entreprises et qu'elle les a financées, elle peut certifier que leurs innovations permettront de relever les défis éco-technologiques du futur. En lançant ces technologies prometteuses et très demandées sur les marchés mondiaux, nous aidons le Canada à se positionner parmi les chefs de file mondiaux à la hauteur de ces défis.

Comme l'a dit Leah Lawrence, présidente-directrice générale de TDDC, " Je voudrais féliciter tous les lauréats des listes des 100 entreprises mondiales de technologies propres. TDDC a eu la chance de travailler en partenariat avec la plupart des entreprises canadiennes de ces listes. Ces entrepreneurs canadiens effectuent des avancées significatives dans l'amélioration de notre environnement, tout en engendrant de réelles retombées économiques et sociales. "

Et, a-t-elle ajouté, " Grâce à cette solide communauté mondiale des technologies propres, les entreprises qui se sont créées au Canada ont la possibilité de faire la promotion de leurs technologies dans le monde entier. À TDDC, nous voulons avant tout aider les entrepreneurs à appliquer à grande échelle les inventions éco-technologiques à haut potentiel. Il est encourageant de voir figurer sur ces listes quelques entreprises canadiennes impressionnantes, qui avancent à grands pas dans le secteur mondial des technologies propres. "

Le groupe Cleantech a publié officiellement son classement annuel lors d'une cérémonie et d'un dîner de gala organisés dans le cadre du Cleantech Forum tenu à San Francisco le 23 janvier. Pour avoir de plus amples renseignements sur les 100 entreprises et les personnes qui ont établi les listes, veuillez consulter le lien https://i3connect.com/gct100/the-list.

Qu'est-ce que TDDC?

TDDC est une fondation indépendante créée par le gouvernement du Canada pour promouvoir des projets de développement et d'appui durables axés sur la mise au point et la démonstration de nouvelles technologies en rapport avec le changement climatique, la qualité de l'air et la pureté de l'eau et du sol. TDDC investit dans les entreprises canadiennes qui, grâce à leurs technologies innovantes, apportent une contribution positive au Canada en créant des emplois de qualité, en stimulant la croissance économique et en protégeant l'environnement. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site sdtc.ca/fr.

DOCUMENT D'INFORMATION

Entreprises canadiennes figurant sur les listes des 100 premières entreprises mondiales de technologies propres et des 100 entreprises à surveiller Parmi les 100 premières Entreprise SECTEUR TECHNOLOGIQUE General Fusion* Développe une technologie appelée Fusion à cible magnétisée, qui vise à faire baisser le coût final de la production d'énergie par la fusion. Au départ, on utilise un plasma toroïdal analogue à celui confiné par un champ magnétique et on procède ensuite à une rapide compression pour accroître la température et la vitesse de la réaction de fusion. Farmers Edge* Apporte des solutions d'agriculture de précision et une aide à tous les agriculteurs du monde grâce à sa technologie à taux variable à la pointe du progrès, à son système de gestion et d'analyse de données centré sur la parcelle agricole, et à un soutien fiable sur le terrain. Ecobee A développé des thermostats intelligents wifi pour des applications résidentielles et commerciales qui fonctionnent intuitivement et assurent un maximum de confort et d'économies. Enbala Fournit des ressources énergétiques distribuées au moyen d'un système d'équilibrage de l'énergie et de commande répartie en temps réel pour maintenir le réseau en équilibre, propre à accueillir des énergies renouvelables, et parfaitement optimisé - tout en créant des charges pouvant être acheminés vers les marchés de l'énergie. GreenMantra* A commercialisé une technologie de dépolymérisation catalytique brevetée et exclusive en vue de produire de façon économique diverses cires et spécialités chimiques au moyen d'un procédé innovant et écologique. GaN Systems* Fabrique une gamme de transistors de puissance au nitrure de gallium pour les consommateurs, les entreprises, l'industrie, les réseaux intelligents/solaires/éoliens et la conversion de puissance dans le secteur des transports. Avec leur très faible résistance à l'état passant et leur stockage de charge négligeable, ces dispositifs ont des performances de commutation dépassant largement celles des solutions à base de silicone. Axine Water Technologies* A développé une technologie innovante, à faible coût et sans produits chimiques pour traiter les fortes concentrations en matières organiques toxiques complexes et en ammoniac dans les eaux résiduaires industrielles, ce qui permet aux grandes sociétés d'un vaste éventail de secteurs de résoudre un problème de plusieurs milliards de dollars. CarbonCure* Installe dans des usines de béton une technologie qui recycle le dioxyde de carbone résiduaire pour fabriquer des produits de béton plus écologiques et d'un coût abordable. Saltworks* Fabrique et fournit des installations de dessalement et de traitement des eaux usées, surtout des systèmes de cristallisation clé en main, des membranes échangeuses d'ions et des systèmes à empilements de membranes pour les usines de traitement des eaux usées et des effluents. MineSense Technologies* Améliore l'extraction minière et le processus de récupération à l'aide d'une plateforme éprouvée de détection et de tri des minerais à basse teneur, d'un degré de précision sans précédent. Avec sa méthode de pré-concentration, la solution de MineSense permet d'augmenter les marges de 20 % grâce à une réduction des besoins en énergie, en eau et en produits chimiques. Corvus Energy* Fournit des solutions de stockage de l'énergie spécialement conçues pour des applications marines, pétrolières et gazières, et portuaires, sous la forme de systèmes de batteries modulaires au lithium-ion. Ces systèmes de stockage spéciaux, qui ont fait leurs preuves sur le terrain, fournissent une énergie constante pour le matériel industriel lourd hybride et électrique, y compris les grands systèmes de propulsion marine. Parmi les 100 À SURVEILLER ENTREPRISE SECTEUR TECHNOLOGIQUE Comet Biorefining* A développé un nouveau procédé pour transformer la biomasse cellulosique non alimentaire en glucose cellulosique de grande qualité à un prix compétitif. CoolEdge Lighting* Développe et fabrique des voiles lumineux à DEL, diodes électroluminescentes inorganiques à l'état solide pour l'éclairage de vastes zones. Inventys* A développé le procédé VeloxoTherm™, qui permet de capter le CO₂ post-combustion à l'aide de structures adsorbantes conçues pour améliorer la récupération du pétrole et la réduction des émissions de GES. Semios Technologies* A mis au point une Innovation technologique agricole touchant à l'agriculture de précision, à la lutte biologique contre les pesticides et à la gestion des données. Terramera* Remplace les pesticides chimiques classiques par des produits d'origine végétale performants destinés à l'agriculture, à l'industrie des pesticides et au grand public.