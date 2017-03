Le Canada et la C.-B. investissent dans l'élargissement de la route 7 à Mission

MISSION, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 3 mars 2017) - Les réseaux de transport modernes et efficaces jouent un rôle essentiel pour accroître les débouchés économiques, pour faciliter le commerce et pour créer des emplois bien rémunérés. Lorsque les infrastructures bien planifiées facilitent la mise en marché des produits par les entreprises et les déplacements des Canadiens vers le travail, l'école ou l'épicerie, c'est toute la collectivité qui en profite.

Aujourd'hui, Jati Sidhu, député de Mission-Matsqui-Fraser Canyon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; et Marc Dalton, député provincial de Maple Ridge-Mission, au nom de Todd Stone, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement conjoint de 41,5 millions de dollars pour apporter d'importantes améliorations à la route 7 à Mission.

Les équipes de travail vont élargir la route 7 de deux à quatre voies sur 3,1 kilomètres, en plus d'installer une barrière médiate en béton entre l'avenue Silverdale et la rue Nelson. Ce projet permettra d'accroître la capacité sur cette section achalandée de la route.

Une fois terminé, ce projet améliorera la sécurité, l'accessibilité et la circulation routière pour les résidents, les touristes et les conducteurs de véhicules commerciaux.

Citations

« Cet investissement majeur dans la route 7 à Mission profitera aux entreprises locales, aux résidents et aux touristes, tout en favorisant la prospérité à long terme dans la région. En travaillant en partenariat avec les autres ordres de gouvernement, nous réalisons des investissements judicieux qui favoriseront la prospérité de la classe moyenne, la croissance économique et l'amélioration de la qualité de vie des Canadiens. »

Jati Sidhu, député de Mission-Matsqui-Fraser Canyon. Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Mission est une collectivité croissante et prospère, et la route 7 qui traverse la ville est utilisée par les résidents, par des transporteurs de produits commerciaux, par des gens venant d'autres parties de la province et par des touristes venus visiter cette magnifique région. Nous sommes heureux d'avoir conclu un partenariat avec le gouvernement fédéral pour la réalisation de cet important projet d'élargissement à quatre voies et d'aménagement d'une barrière médiane pour la route 7. Ce projet profitera à tous les automobilistes en assurant des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces tout au long de l'année sur ce corridor. »

Marc Dalton, député provincial de Maple Ridge-Mission. Au nom de Todd Stone, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Ces améliorations de la route 7 font partie d'une stratégie de 70 millions de dollars visant le corridor de Pitt Meadows, de Maple Ridge et de Mission, afin de répondre à la demande croissante en matière de circulation routière et de croissance dans la région.

Les améliorations devraient être terminées d'ici l'hiver 2018-2019. Plus de 200 emplois devraient être créés au cours du projet d'amélioration du corridor.

Le gouvernement du Canada verse une contribution pouvant atteindre 22,45 millions de dollars dans le cadre du projet de 70 millions de dollars visant l'amélioration de la sécurité et de la capacité dans le corridor de la route 7 à Pitt Meadows, à Maple Ridge et à Mission, aux termes du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada, et le gouvernement de la C.-B. verse une contribution de 47,55 millions de dollars dans le cadre de l'initiative B.C. on the Move.

Le gouvernement du Canada versera plus de 180 milliards de dollars en financement pour les infrastructures sur 12 ans, pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les transports qui appuient le commerce, et les collectivités rurales et du Nord du Canada.

