Le Canada et la Saskatchewan financent 28 projets visant à améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de transport en commun...

REGINA, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 11 jan. 2017) - Investir dans les infrastructures publiques aide à faire en sorte que les Canadiens et leurs familles aient accès à une eau potable sécuritaire, à des réseaux de traitement des eaux usées fiables et à des réseaux de transport en commun de grande qualité qui leur permettent de se rendre à l'heure au travail et de revenir à la maison en toute sécurité après une longue journée. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan effectuent de nouveau des investissements qui aideront à créer des emplois bien rémunérés et à faire croître la classe moyenne dès maintenant, tout en établissant des bases solides pour un avenir économique durable.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et l'honorable Donna Harpauer, ministre des Relations gouvernementales et ministre responsable des Premières Nations, des Métis et des Affaires du Nord, ont annoncé plus de 38,6 millions de dollars pour 28 nouveaux projets qui seront réalisés partout en Saskatchewan dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées et du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun. Le gouvernement fédéral verse jusqu'à 50 pour cent du financement, soit plus de 19,3 millions de dollars, tandis que la province investit plus de 8,9 millions de dollars. Les municipalités locales fournissent le reste du financement, soit plus de 10,3 millions de dollars.

Le financement appuiera des projets d'infrastructure consistant entre autres à construire et à améliorer des étangs d'épuration dans neuf municipalités de la Saskatchewan, ainsi qu'à faire l'acquisition de nouveaux autobus pour les villes de Moose Jaw et de Prince Albert.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan, annoncée le 16 septembre 2016, et s'ajoutent aux 56,8 millions de dollars de financement fédéral annoncée cette journée-là pour 10 projets liés à l'eau et 12 projets de transport en commun.

Citations

« Les infrastructures constituent le fondement du Canada que nous voulons tous bâtir pour l'avenir. Cette récente série de projets visant l'eau et les eaux usées protégera l'environnement, permettra à nos collectivités de demeurer des endroits sains où il fait bon vivre, et créera des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Ce qui est tout aussi important, c'est que les résidents de Moose Jaw et de Prince Albert bénéficieront d'un réseau de transport en commun efficace, confortable et moderne qui leur permettra de se rendre à destination efficacement et en toute sécurité. »

L'honorable Ralph Goodale,

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est heureux de se joindre à ses partenaires fédéraux et municipaux pour annoncer l'octroi d'un financement pour 28 projets visant l'eau, les eaux usées et le transport en commun partout dans la province. Ces investissements favoriseront une croissance continue dans les collectivités de la Saskatchewan et amélioreront la qualité de vie pendant de nombreuses années. »

L'honorable Donna Harpauer,

Ministre des Relations gouvernementales et ministre responsable des Premières Nations, des Métis et des Affaires du Nord

Faits en bref

Ce financement fait partie de la première phase d'Investir dans le Canada, le plan sans précédent du gouvernement du Canada visant à appuyer les infrastructures publiques dans l'ensemble du pays.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars en financement d'infrastructure sur 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordique du Canada.

Le gouvernement du Canada fournit à la Saskatchewan 89 342 112 $ dans le cadre du nouveau Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées et 29 000 000 $ dans le cadre du nouveau Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, et il financera jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets.

DOCUMENT D'INFORMATION

Nouveaux projets d'infrastructure en Saskatchewan

Investissement totalisant plus de 38,6 millions de dollars

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont approuvé une nouvelle liste de projets dans le cadre du nouveau Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées et du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun afin de répondre à des priorités clés en matière d'infrastructure en mettant l'accent sur la réparation et l'amélioration des installations et des biens existants pour les Canadiens de la classe moyenne et leurs familles.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées

Le gouvernement du Canada fournit au gouvernement de la Saskatchewan 89 342 112 $ dans le cadre du nouveau Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées et financera jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets. Le gouvernement de la Saskatchewan et les municipalités assumeront le reste des coûts.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan, les projets suivants ont maintenant été approuvés et obtiendront un financement fédéral totalisant plus de 17,9 millions de dollars. La province investira plus de 8,95 millions de dollars et les municipalités fourniront le reste du financement, soit plus de 8,95 millions de dollars.

Ces projets s'ajoutent aux 10 projets annoncés pour la Saskatchewan le 16 septembre 2016.

Lieu Titre du projet Financement fédéral Financement provincial Date de début prévue Ville d'Aberdeen Nouvel étang d'épuration et amélioration de la station de relèvement 1 500 000 $ 750 000 $ 2017-05-31 Village d'Alida Amélioration du traitement de l'eau 160 125 $ 80 062 $ 2016-05-01 Village d'Annaheim Amélioration de la station de pompage 114 000 $ 57 000 $ 2017-03-01 Village d'Avonlea Amélioration de la station de traitement de l'eau 225 000 $ 112 500 $ 2017-05-01 Village de Buena Vista Amélioration de la station de traitement de l'eau 428 250 $ 214 125 $ 2017-10-15 Ville de Carlyle Amélioration de l'aération de l'étang 447 500 $ 223 750 $ 2017-04-15 Ville de Central Butte Amélioration du puits d'eau 52 500 $ 26 250 $ 2017-04-01 Ville de Craik Amélioration de la station de traitement de l'eau et du puits 950 659 $ 475 329 $ 2017-04-01 Village de Debden Nouvel étang et nouvelle station de relèvement 1 873 223 $ 936 612 $ 2017-03-01 Ville d'Eatonia Remplacement de la conduite d'eaux brutes 285 950 $ 142 975 $ 2017-06-01 Ville d'Esterhazy Amélioration d'une conduite de refoulement d'égout et étude de planification concernant un étang d'épuration 840 000 $ 420 000 $ 2017-01-01 Village d'Halbrite Amélioration de l'étang d'épuration 495 000 $ 247 500 $ 2017-05-31 Ville d'Ituna Amélioration de l'étang d'épuration 65 000 $ 32 500 $ 2017-01-01 Ville de Kelvington Amélioration de la station de traitement de l'eau 575 000 $ 287 500 $ 2017-08-01 Ville de Kipling Amélioration de la station de traitement de l'eau 2 230 000 $ 1 115 000 $ 2017-01-01 Ville de Leader Amélioration de la station de traitement de l'eau 405 000 $ 202 500 $ 2016-12-15 Village de Lipton Amélioration de la station de traitement de l'eau 693 750 $ 346 875 $ 2017-03-01 Village de Mervin Nouvel étang d'épuration 650 000 $ 325 000 $ 2017-04-01 Village de North Portal Amélioration de la station de traitement de l'eau 213 000 $ 106 500 $ 2016-04-01 Ville d'Oxbow Amélioration du réseau d'égout 156 000 $ 78 000 $ 2016-09-01 Ville de Rosthern Nouvelles conduite de refoulement d'égout et station de relèvement 1 707 500 $ 853 750 $ 2017-01-01 Village de Sedley Amélioration de la conduite de refoulement/du bassin de stabilisation des eaux usées 257 500 $ 128 750 $ 2017-05-01 Village de Stockholm Amélioration de l'étang d'épuration 582 750 $ 291 375 $ 2017-01-01 Ville de Strasbourg Nouvelle cellule d'évaporation à l'étang d'épuration 1 724 406 $ 862 203 $ 2017-05-01 Village de Tantallon Amélioration de la station de traitement de l'eau et du réservoir 192 500 $ 96 250 $ 2016-10-01 Ville de Watson Amélioration de la station de pompage des eaux usées et de la conduite de refoulement 1 094 500 $ 547 250 $ 2017-03-01

Fonds pour l'infrastructure de transport en commun

Le gouvernement du Canada fournit au gouvernement de la Saskatchewan 29 000 000 $ dans le cadre du nouveau Fonds pour l'infrastructure de transport en commun et financera jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets. Les municipalités de la Saskatchewan assumeront les 50 pour cent restants des coûts admissibles des projets.

Les projets suivants ont maintenant été approuvés et obtiendront un financement fédéral totalisant plus de 1,4 million de dollars. Les municipalités fourniront le reste du financement, soit plus de 1,4 million de dollars.

Ces projets s'ajoutent aux 12 projets annoncés pour la Saskatchewan le 16 septembre 2016.