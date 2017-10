Le Centre de service de Bombardier à l'aéroport de Londres-Biggin Hill offre des capacités de maintenance étendues et un niveau de service exceptionnel

- Depuis son inauguration, l'établissement a soutenu plus de 40 interventions de maintenance pour des clients dans la région, dont un programme de travaux du nez à la queue d'un avion Global 6000 et une inspection à 96 mois d'un avion Challenger 605 - L'établissement reçoit la certification de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et la certification CAR 145 des autorités de l'aviation civile générale des Émirats arabes unis

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 oct. 2017) - Bombardier Avions d'affaires a annoncé aujourd'hui que son Centre de service de l'aéroport de Londres-Biggin Hill a exécuté son premier programme de travaux du nez à la queue depuis son inauguration en mai 2017. Le programme de travaux de maintenance complet a été exécuté sur un avion Global 6000 et comprenait l'installation en rattrapage du système Internet haute vitesse à bande Ka avec le routeur de données de bord ADR de Rockwell Collins, une première dans l'industrie. C'était également la première installation d'un système à bande Ka effectuée par le centre de service.

« Le franchissement de cette étape témoigne de la compétence et de l'expertise de l'équipe de Bombardier à Londres-Biggin Hill et celles de notre réseau mondial de centres de service qui a soutenu ce travail de maintenance », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général de l'Expérience client de Bombardier Avions d'affaires. « Cette première installation dans son genre démontre notre expertise d'ingénierie des intégrations complexes, combinant un système à bande Ka avec une installation en rattrapage du routeur ADR. Nous sommes enchantés de livrer ce niveau de service à nos clients aussitôt après l'ouverture des portes de nos hangars à Londres. »

Le système Internet à bande Ka haute vitesse de Bombardier offre la connectivité sans-fil en vol la plus rapide de l'industrie dans le monde entier* disponible aujourd'hui. Il permet aux passagers à bord des avions Global et de la série Challenger 600 de naviguer sur Internet, de diffuser des médias en ligne et de tenir une vidéoconférence aussi rapidement et facilement que s'ils étaient au travail ou à la maison. Le système à bande Ka de Bombardier est offert en option sur les nouveaux avions Challenger 650 et sur la gamme d'avions Global, ou en mise à niveau en rattrapage sur tous les avions Global, Challenger 604, Challenger 605 et Challenger 650 en service dans le réseau étendu de centre de service de l'avionneur dans le monde entier.

Depuis son inauguration en mai, l'établissement a soutenu plus de 40 interventions de maintenance, dont une inspection à 96 mois d'un avion Challenger 605, durant laquelle les techniciens ont également installé un système avionique intégré Pro Line 21MC évolué pour tirer profit au maximum du temps d'arrêt de l'avion.

En mars 2017, le nouveau centre de service de Biggin-Hill a reçu l'homologation des autorités de l'aviation civile du Royaume-Uni pour la maintenance des avions Learjet 70 et Learjet 75, Challenger 300, Challenger 350 et série Challenger 600, Global 5000 et Global 6000. L'établissement a ensuite reçu la certification de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et la certification CAR 145 des autorités de l'aviation civile générale des Émirats arabes unis en octobre 2017.

Avec une base installée de plus de 600 avions d'affaires Bombardier en Europe, le nouveau centre de service de Bombardier à Biggin Hill est bien positionné pour fournir des services de révision générale et de soutien de calibre mondial aux clients et exploitants des avions Bombardier dans la région. Le centre de service de Biggin Hill est doté de tout l'équipement nécessaire à la maintenance programmée et non programmée, ainsi qu'aux modifications et aux installations avioniques pour les avions Learjet, Challenger et Global de Bombardier.

* Dans certaines conditions d'exploitation.

