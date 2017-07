Le Château annonce les résultats de l'assemblée des actionnaires

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 juillet 2017) - Le Château Inc. (la « Société » ou « Le Château ») (TSX:CTU) a tenu son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires plus tôt aujourd'hui. Chacun des candidats proposés à titre d'administrateur a été élu en bonne et due forme et siégera au conseil d'administration de Le Château. Voici les résultats du vote :

Nom Nombre de votes pour % Abstentions % Jane Silverstone Segal 221 166 130 99,57 % 952 600 0,43 % Herschel H. Segal 221 166 130 99,57 % 946 600 0,43 % Emilia Di Raddo 221 417 130 99,69 % 695 600 0,31 % David Martz 221 534 630 99,74 % 578 100 0,26 % Norman Daitchman 221 534 630 99,74 % 578 100 0,26 % Michael Pesner 221 534 630 99,74 % 578 100 0,26 %

Les actionnaires ont reconduit le mandat du cabinet Ernst & Young s.r.l. /S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeurs de la Société et ont approuvé la résolution approuvant et ratifiant le régime incitatif d'options d'achat d'actions modifié et mis à jour de la Société.

Chef de file au Canada, Le Château de Montréal est un fabricant et détaillant spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son vaste réseau comporte 179 magasins bien situés partout au Canada ainsi qu'une plateforme en plein essor de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis. Le Château accorde une grande importance à la recherche, à la conception et au développement de produits et fabrique environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production au Canada.