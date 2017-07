Le Château annonce son transfert à la Bourse de croissance TSX

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 juillet 2017) - Le Château Inc. (TSX:CTU) (« Le Château » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui, pour faire suite à ses communiqués du 24 mars 2017 et du 19 juin 2017, que la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V ») avait accepté l'inscription à sa cote de ses actions de catégorie B avec droit de vote (collectivement, les « actions ») aux termes des procédures d'inscription simplifiées de la TSX-V. La Société s'attend à ce que la négociation de ses actions à la TSX-V commence à l'ouverture des marchés le 28 juillet 2017. Comme il a déjà été annoncé, le symbole des actions demeurera « CTU ».

La Société s'attend à ce que la négociation des actions à la Bourse de Toronto (la « TSX ») se poursuive sans interruption à la TSX-V. Par suite d'une demande de radiation volontaire, les actions seront radiées de la cote de la TSX à la fermeture des marchés le 27 juillet 2017.

Profil

Chef de file au Canada, Le Château de Montréal est un fabricant et détaillant spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son vaste réseau comporte 179 magasins bien situés partout au Canada ainsi qu'une plateforme en plein essor de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis. Le Château accorde une grande importance à la recherche, à la conception et au développement de produits et fabrique environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production au Canada.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives portant sur la Société ou sur l'environnement dans lequel elle évolue, qui sont fondées sur les attentes, les estimations et les prévisions de la Société. Les informations prospectives peuvent notamment comprendre des déclarations (expresses ou implicites) portant sur l'inscription boursière des titres de la Société, les résultats financiers ou opérationnels futurs de la Société ou ses projets. Ces informations ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de la Société. De fait, un certain nombre de facteurs peuvent intervenir et faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés aux présentes, facteurs qui sont également évoqués dans d'autres documents publics de la Société. Donc, les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. De plus, ces dernières ne font état que de la situation à la date à laquelle elles ont été formulées, et la Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir de telles informations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l'exige.