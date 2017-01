Le Château conclut une entente de financement

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 jan. 2017) - Le Château Inc. (TSX:CTU.A) a conclu une entente avec une société contrôlée par Herschel Segal, fondateur de Le Château et un administrateur et un actionnaire important de la Société, pour un financement de 1,7 million de dollars.

Ce financement fournira à la Société des capitaux supplémentaires et lui procurera une plus grande marge de manœuvre sur le plan financier. Le produit tiré du nouveau prêt sera principalement affecté aux besoins du fonds de roulement. Ce financement prend la forme d'un prêt garanti portant intérêt à un taux variable correspondant au moins élevé des montants suivants, soit : (i) le taux préférentiel de la Banque Royale du Canada multiplié par deux; et (ii) 7,5 %. Le prêt est remboursable à l'échéance, soit le 14 juillet 2017. Le prêt est garanti par l'ensemble des biens de la Société; il sera de rang inférieur à celui de la facilité de crédit renouvelable de 80,0 millions de dollars de la Société et sera subordonné à celle-ci quant au remboursement.

L'opération a été approuvée par tous les administrateurs désintéressés de la Société et n'est pas subordonnée à l'obligation d'obtenir l'approbation des actionnaires minoritaires selon les règles relatives aux opérations avec une personne apparentée prévues par la législation en valeurs mobilières applicable.

Profil

Chef de file au Canada, Le Château est une marque de prêt-à-porter spécialisé qui offre un vaste assortiment de vêtements, d'accessoires et de chaussures modernes aux femmes et aux hommes soucieux de la mode. La marque Le Château est vendue exclusivement par l'intermédiaire des 192 magasins de détail de la Société. Les magasins de détail de la Société se trouvent principalement dans les grands centres commerciaux urbains. La Société complète cette offre par des boutiques ayant pignon sur rue dans des secteurs à fort achalandage piétonnier. En outre, le marketing en ligne de Le Château prend de l'expansion et permet de joindre un plus grand nombre de clients parmi les acheteurs sur Internet au Canada et aux États-Unis. Grâce à sa tradition de 57 ans d'intégration verticale, mettant de l'avant une approche du prêt-à-porter axée sur le design et la fabrication, Le Château occupe une place unique parmi les détaillants de vêtements canadiens.

Informations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des informations prospectives portant sur la Société ou sur l'environnement dans lequel elle évolue, qui sont fondées sur des attentes, des estimations et des prévisions de la Société. Ces informations ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de la Société. De fait, un certain nombre de facteurs peuvent intervenir et faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés aux présentes, facteurs qui sont également évoqués dans d'autres documents publics de la Société. Donc, les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée aux informations prospectives. De plus, ces dernières ne font état que de la situation à la date à laquelle elles ont été formulées, et la Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir de telles informations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l'exige.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte qu'il y ait un écart important entre les résultats ou les événements réels et les prévisions actuelles comprennent notamment : le renouvellement de la facilité de crédit et les autres d'illiquidité; la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives commerciales et la mesure dans laquelle ces initiatives seront aussi fructueuses que prévu; les conditions de concurrence dans le secteur dans lequel la Société exerce ses activités; la variation des dépenses de consommation; la conjoncture économique générale et les incertitudes habituelles liées aux affaires; le caractère saisonnier et les conditions météorologiques; les changements dans les relations qu'entretient la Société avec ses fournisseurs; le renouvellement des contrats de location; la sécurité des technologies de l'information et la perte des données sur les clients; les variations des cours de change; les fluctuations des taux d'intérêt; les modifications des lois, règles et règlements applicables à la Société. Rien ne garantit que la Société pourra de nouveau emprunter un montant suffisant pour répondre à ses besoins ou qu'elle pourra le faire à des conditions acceptables, ou qu'un des actionnaires contrôlants fournira du financement supplémentaire. La liste de facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive, et d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur nos résultats.