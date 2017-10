Le Château fait équipe avec Roxy Earle, vedette de Real Housewives of Toronto et activiste pour une image corporelle positive

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 31 oct. 2017) - Le Château (TSX CROISSANCE:CTU), détaillant canadien de premier plan de vêtements pour hommes et femmes, s'allie à Roxy Earle, vedette de l'émission Real Housewives of Toronto et activiste pour une image corporelle positive, pour créer la toute première collection capsule Roxy Earle pour Le Château, lançant les tailles 20 et 22 de vêtements pour femmes.

La personnalité publique fera équipe avec Le Château à titre de directrice artistique collaboratrice pour la collection Roxy Earle pour Le Château, afin de faire la promotion d'une image corporelle positive et de proposer des vêtements stylés à toutes les Canadiennes, quelle que soit leur taille. La capsule de vêtements pour femmes sera lancée à l'automne 2018 et présentera le nouvel éventail de tailles plus vaste de la marque, allant de 00 à 22, en plus de chaussures et d'accessoires pour compléter le look. Le message visant une image corporelle positive communiqué par Roxy Earle au moyen de son mouvement #mysizerox trouve un écho puissant auprès de Le Château, et le partenariat illustre l'importance que la marque canadienne accorde aux clients, à l'innovation et à l'intégrité. Les collections capsules seront offertes en ligne, de même que dans certains magasins Le Château sélectionnés.

« Mon rêve, c'est que deux amies, peu importe leur taille, puissent entrer dans un magasin et magasiner les articles de la même collection. J'ai créé le mouvement #MySizeRox dans le but d'aider les femmes à avoir une plus grande assurance par rapport à leur corps et la capacité de trouver des vêtements élégants dans toutes les tailles, sans étiquette « Taille plus ». Je suis fière de cette célèbre entreprise canadienne qui croit en moi et en mon mouvement et, avec mon aide, élargit sa sélection de tailles standard jusqu'à la taille 22 », affirme Roxy Earle.

En plus de cette collection capsule, les Choix de Roxy constituent une nouvelle collection offerte exclusivement en ligne, conçue par Le Château et sélectionnée par Roxy Earle. Mettant en vedette 48 de ses articles d'automne préférés, elle comprend des vêtements, accessoires et chaussures pour femmes, qui conviennent parfaitement à son style superbe et à sa bonne humeur contagieuse.

« Roxy est devenue une icône de la mode au Canada, et nous sommes ravis qu'elle rejoigne notre équipe de création pour ce projet emballant! Nous partageons les mêmes valeurs et notre vision des consommatrices d'aujourd'hui, et nous travaillons sans relâche pour offrir le plaisir de la mode à encore plus de Canadiennes. Roxy est une inspiration! », explique Franco Rocchi, vice-président exécutif.

Les Choix de Roxy sont offerts en ligne au www.lechateau.com/roxyspicks.

À PROPOS DE LE CHÂTEAU

Chef de file au Canada, Le Château est un fabricant et détaillant spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son vaste réseau comporte 171 magasins bien situés partout au Canada ainsi qu'une plateforme en plein essor de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis. Le Château accorde une grande importance à la recherche, à la conception et au développement de produits et fabrique environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production au Canada. Pour en savoir plus, veuillez visitez lechateau.com.

