Le chef de la direction de BGIS annonce la création du Building Energy Innovators Council (BEIC)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 8 mars 2017) - Gordon Hicks, chef de la direction de Brookfield Solutions Globales Intégrées (BGIS) (NYSE:BBU)(TSX:BBU.UN), a annoncé la création du Building Energy Innovators Council (BEIC). Le BEIC est une initiative de l'industrie pour accélérer la collaboration, l'innovation et l'adoption de technologies du bâtiment propres au Canada.

L'organisme fera part au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux des types de programmes d'incitatifs et de politiques qui sont nécessaires pour accroître l'adoption des nouvelles technologies du bâtiment à haute efficacité énergétique et les nouvelles solutions d'énergie renouvelable pour faciliter le passage de l'environnement bâti dans l'ère à faible production de carbone.

Le BEIC aidera les sociétés de services publics et les organismes dirigeants comme la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) à faire la promotion de leurs programmes de promotion de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable. De plus, elle s'emploiera à faire connaître ces programmes dans l'ensemble de l'industrie et à les faire adopter par les propriétaires et les occupants des parcs immobiliers.

« Les technologies du bâtiment qui améliorent l'efficacité énergétique tout en réduisant les émissions de carbone sont en forte demande et nous sommes conscients de la nécessité de faire connaître les nouvelles technologies propres et d'optimiser la faisabilité économique de leur adoption dans le secteur de l'immobilier » a déclaré Gord Hicks, chef de la direction de BGIS et président du BEIC. « Le BEIC est constitué d'un groupe innovateur de chefs de file de l'industrie issus des secteurs des technologies propres et des énergies renouvelables, de la construction, des services d'immeubles ainsi que des technologies de l'information et des communications qui sont déterminés à faire en sorte que ce changement se produise. »

Au cours de sa première année d'existence, le BEIC sera constitué de 25 membres fondateurs qui sont des chefs de file reconnus dans différents secteurs de l'industrie, à savoir : la construction générale, la mécanique, l'électricité, les installations de CVCA, l'éclairage, l'immotique, l'énergie solaire, les piles à hydrogène, les bornes de recharge électrique, les solutions de stockage d'énergie, les TIC, la géothermie, les services financiers ainsi que le chauffage et le refroidissement à distance. Les organisations qui font actuellement partie du BEIC sont les suivantes :

Brookfield GIS Enwave Morgan Solar Énergie Brookfield Forum Equity Partners NRStor Inc. Carma Industries Geosource Energy Philips Eclairage Cisco MediaEdge Schneider Electric Ecobee Mitsubishi Electric Stantec EnerNOC Modern Niagara Université de Waterloo

« Le BEIC est impatient de faire la promotion de solutions d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable innovatrices qui seront avantageuses pour les propriétaires de parcs immobiliers du fait qu'elles réduiront leurs coûts d'exploitation et leurs émissions de carbone tout en créant des emplois et en contribuant au développement d'un secteur de la technologie propre robuste et d'une économie future prospère » a affirmé Gord Hicks.

Brookfield Solutions Globales Intégrées (BGIS) est un chef de file dans la prestation de services de gestion immobilière, notamment la gestion d'installation, les services de réalisation de projet, les solutions dans les domaines de l'énergie et de la durabilité, la gestion du rendement des immeubles, les services de gestion et d'expertise-conseil pour le lieu de travail ainsi que les services immobiliers. Forte d'une équipe de plus de 7 000 membres répartis partout dans le monde, BGIS inspire l'excellence en affaires dans les portefeuilles immobiliers de ses clients en élaborant et en appliquant des stratégies de gestion d'installation et de gestion immobilière. À l'échelle mondiale, BGIS gère des portefeuilles de plus de 300 millions de pieds carrés qui comprennent plus de 30 000 emplacements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez aller à www.brookfieldgis.com.

BGIS est une filiale de Brookfield Business Partners, société œuvrant le secteur industriel et celui des services d'affaires, dont l'activité principale consiste à posséder et à exploiter des entreprises de haute qualité qui tirent profit des barrières à l'entrée et/ou de la production à faible coût. Brookfield Business Partners est cotée à la bourse de New York et à la bourse de Toronto (NYSE:BBU)(TSX:BBU.UN).