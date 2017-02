Le classement annuel des meilleurs analystes d'Europe effectué par Institutional Investors montre que l'avenir ne laisse pas de place pour la complaisance

La course s'est accentuée entre les « haves » et les « have-nots » chez les fournisseurs européens de services de recherche

NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK--(Marketwired - Feb 7, 2017) - La distinction de la recherche européenne côté-vente continue d'être une bataille pour l'excellence, selon le classement 2017 All-Europe Research Team d'Institutional Investor.

Bank of America Merrill Lynch maintient sa première place cette année sur 30 positions, en battant avec une marge des plus étroites une ambitieuse UBS qui, ayant gagné six places sur un total de 29, fait un bond jusqu'à la deuxième place devant J.P. Morgan Cazenove (en 3e position) et Deutsche Bank (en 4e position). Cette année, 881 institutions ont participé à l'étude (soit 12 % de plus par rapport à l'année dernière), avec une augmentation impressionnante des votes de 13 %.

« La recherche européenne a vécu une année charnière. Avec la surprise du Brexit et les élections américaines aggravées par la réglementation MiFID II à venir, un produit de recherche bien défini et de qualité revêt encore plus d'importance qu'auparavant. Chez Institutional Investor, nous continuons à entendre de la part des acheteurs et des vendeurs que notre sondage All-Europe Research est le mécanisme le plus fiable et le plus impartial qui permet au côté vente de comprendre comment leur produit est perçu par leurs clients investisseurs internationaux », a déclaré Will Rowlands-Rees, directeur général de II Research. « Alors que les gestionnaires de portefeuille cherchent à identifier et à justifier leurs dépenses par des contreparties liées à la recherche, de façon constante en Europe et dans le monde, dans le cadre la conformité à la réglementation MiFID II, c'est avec humilité que nous entendons qu'un nombre croissant de gestionnaires nous voient comme un élément clé de ce processus de sélection et de justification ».

Voici quels sont les dix premiers cabinets spécialisés en recherche côté-vente de cette année :

1. Bank of America Merrill Lynch

2. UBS

3. J.P. Morgan Cazenove

4. Deutsche Bank

5. Morgan Stanley

6. Exane BNP Paribas

7. Bernstein

8. Barclays (tie)

9. Citi (tie)

10. Crédit Suisse

Parmi les tendances des investissements révélées par les résultats de cette année :

L'approche MiFID II du côté achat reste incertaine. Notre recherche indique que seulement 30 % des gestionnaires et analystes de portefeuilles sont confiants dans le fait que leur cabinet se conforme à la réglementation MiFID II, et 75 % de l'ensemble des votants disent qu'ils sont encore en train de déterminer la manière dont ils paieront la recherche après l'entrée en vigueur de la réglementation MiFID II.





Dans une année très troublée, les investisseurs internationaux originaires des États-Unis et d'Asie ont voté en beaucoup plus grand nombre. Cela reflète les tendances de la diversification accrue des investissements en dehors des marchés intérieurs à la recherche de rendements, car les gestionnaires actifs tout comme les fonds spéculatifs continuent de faire face à des sorties de fonds vers des instruments de placement passif.





Le secteur européen des TMT a LE VENT EN POUPE. Tout comme la recherche nationale. Les votes ont augmenté cette année de plus de 24 % dans la catégorie Technologies, Médias et Télécommunications, reflétant ainsi l'intérêt accru des entreprises sur l'ensemble des secteurs de tirer parti de la technologie afin d'accroître l'efficacité et l'engagement des clients. Les votes par pays ont augmenté de 37 %, démontrant que les fournisseurs de niche de haute qualité ont un rôle essentiel à jouer à l'avenir.





Consultez les résultats, l'analyse et la méthodologie du classement complet en ligne.

