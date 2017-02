Le Club Canin Canadien présente les 10 chiens les plus populaires au Canada en 2016

Les petites races avancent à grands pas! - Le bichon havanais parmi les cinq races les plus populaires - une première! - Le plus grand nombre de bichons havanais se trouvent à Calgary, Toronto et Edmonton - Le retriever Labrador est la race la plus populaire depuis deux décennies

Le Club Canin Canadien (CCC) est ravi d'annoncer les dix races les plus populaires de 2016. Pour la première fois depuis que les données sont compilées, le bichon havanais s'est classé au très convoité cinquième rang, occupé par le berger Shetland de façon constante depuis 2005.

« C'est la première fois de mémoire récente qu'une des races des chiens nains fait partie des cinq premiers, dit Andrew Patton, directeur du Marketing et des Communications du CCC. Le bichon havanais est une chien de grand cœur intelligent et tout à fait charmant dont la taille compacte en fait un compagnon idéal pour les milieux urbains, de là son attrait pour de nombreux amateurs. »

Le bichon havanais attire l'attention des propriétaires de chiots depuis que la race fut enregistrée au CCC pour la première fois en 1999, et ce sont les amateurs de Calgary qui sont propriétaires du plus grand nombre de bichons havanais enregistrés, suivi des Torontois et let les Edmontoniens.

« Le havanais possède tous les atouts désirables d'un chien offerts dans un adorable petit format qui de plus ne perd pas ses poils, dit Rose Kimber, présidente du Havanese Fanciers of Canada. Ce sont de petits clowns tout en étant intelligents et faciles à éduquer. Si vous avez un havanais, vous pouvez participer à n'importe quelle activité avec lui. » Le Havanese National Breed Club recommande toutefois que pour la santé et la sécurité de chiot, tout acheteur potentiel choisisse bien son éleveur et s'assure que ce dernier effectue les tests de santé requis et suit les conseils du club.

Pour ne pas être en reste, le bouledogue français continue son parcours en devenant la huitième race la plus populaire du Canada, ayant avancé d'un rang depuis l'année dernière, et rien n'indique que cette tendance va s'arrêter.

Après une pause de deux ans, le schnauzer nain a réintégré la liste des dix premiers, nous rappelant qu'il ne sombrera pas dans l'anonymat!

En tête de liste depuis 20 ans, le chien le plus populaire du Canada demeure le retriever Labrador. La pérennité de cette race polyvalente est d'autant plus significative cette année car le Canada célèbre son 150e anniversaire.

Nous vous présentons les dix races du CCC les plus populaires du Canada en 2016 :

Retriever Labrador

Berger allemand

Retriever doré

Caniche

Bichon havanais

Berger Shetland

Bouvier bernois

Bouledogue français

Terrier du Yorkshire

Schnauzer nain

Pour des informations et un soutien qui vous aideront à choisir le compagnon canin qui correspond à vos besoins et votre style de vie, visitez ckc.ca. Pour trouver le chiot qui vous convient, allez voir les chiots de race pure offerts par les éleveurs membres du CCC dans la Puppy List

